Ånnevik til stede i Stockholm for å motta Olle Adolphson-stipend

Første ikke-svenske artist som mottar gjevt minnestipend.

Frida Ånnevik startet uka med å motta stipend fra Olle Adolphsons minnefond, i regi av Kungliga Svenska Akademien. Ånnevik er første ikke-svenske artist som mottar dette stipendet. Stipendutdelinga skulle egentlig skje i fjor, men kom i stand først nå etter pandemien.

På sin egen facebook-side skriver Ånnevik sjøl at: – I 2020 ble jeg tildelt stipend fra Olle Adolphsons minnesfond, og i går gikk det endelig, at jeg kunne reise til Stockholm og få diplomet. Det hele gikk for seg med konsert og stor stas på Confidencen, og jeg fikk dele scene med strålende folk og musikere, i «Olles anda».

Å bli sett og anerkjent av representanter for den visetradisjonen jeg er en del av og er så glad i betyr så mye, også tenker jeg på at min eldste venn Alf Cranner ville syntes det var stas at jeg har kommi meg over grensa jeg og. (Og så holder det ikke å klype i armen når man står der i den gjengen og bukker, et merrabett ville kanskje duge, men akkurat nå vil jeg bare sveve litt på denne opplevelsen i et par dager)

Fjorårets stipend til minne om Olle Adolphson ble spesiell på flere måter – Ånnevik har mottatt stipendet på 25 000 svenske kroner, mens hovedstipendet er delt ut post mortem til den svenske visekunstneren Ola Magnell. Kungliga Musikaliska Akademien skriver at «Olle Adolphsons minnespris – ”för betydande insatser på visdiktningens område” – började delas ut 2005, ett år efter visdiktarens död. Priset, idag på 75 000 kronor, har tilldelats artister som Sven-Bertil Taube, Georg Riedel och Monica Dominique, men också folkmusikforskaren Märta Ramsten och skivproducenten Kjell Andersson.