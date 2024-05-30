– Palmesus skal selvfølgelig være på bystranda vår

INNLEGG: Bystyret i Kristiansand avgjorde saken onsdag kveld. Pussig at SV- og Ap-politikerne ikke forstod at dette ville ende med politisk havari, skriver Bjørn B Jacobsen.

Teksten ble først publisert i bransjemagasinet Horecanytt, torsdag 30. mai 2024.



Av Bjørn B Jacobsen, senior PR-strateg, event-produsent og reiselivsnæringsekspert

Det sa ordfører Mathias Bernander (H) da jeg spurte han hvordan behandlingen i bystyret gikk.

Det ble som forventet. Bystyret i Kristiansand parkerte løpet som SVs Robin Hansson og Aps Kenneth Mørk har kjørt den senere tid.

LES OGSÅ: Palmesus og kunnskapsløse politikere

Posisjonen sørget for at Palmesus, bare en drøy måned før festivalstart, både får forutsigbarhet samt betingelser til å leve med.

Leien justert til én million kroner

Mens Øyafestivalen betaler 810.000 kroner i arenaleie, er den nye avtalen at Palmesus må betale én million kroner for 10 dagers festival, inklusive opp- og nedrigg.

SV og Ap mente at Palmesus skulle betale to millioner. SVs Robin Hansson ville til overmål ha en dagleie på 400 000 kroner, hvis det oppsto forsinkelser utover 10 dager.

Til glede for Kristiansand og fornuften sørget Høyre, KrF, Venstre og FrP i går kveld for at Kristiansands festival-flaggskip får helseriktige betingelser, som også Palmesus-sjef Leif Fosselie er tilfreds med.

SV og Ap sådde tvil

At SV og Ap har frontet denne ugjestmilde kulturpolitikken, og sådd tvil om festivalens fremtid i Kristiansand, bare kort tid før festivalstart, vitner om manglende kunnskap av, og forståelse for, hva en festival på dette nivået betyr for en by som Kristiansand.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

En festival som bidrar med 2-3 millioner i skatt, og ikke minst genererer titalls millioner kroner til byens besøksindustri, og hva dette betyr for både arbeidsplasser og øvrige skatteinngang. En festival som har blitt et ikon i den norske festival-floraen. Vi noterer at SV og Ap syntes dette var helt greit å gamble med, med en omtalt risiko for at Palmesus flyttet fra Kristiansand.

Dårlig politisk handverk

Når ledende lokalpolitikere setter egen politisk vinning, hva nå enn de mener det måtte være, foran glassklare realiteter, og det hele ender med et opplagt tap, er det pussig at SV- og Ap-politikerne ikke forstod at dette ville ende med politisk havari. Et vitnesbyrd på svak politisk teft, dårlig politisk handverk.

Dette sier ordføreren

Jeg spurte ordfører Mathias Bernander om en kommentar onsdag kveld. Han sier dette:

– Debatten har rast i media den siste tiden, og forslagene har vært mange. Det er trist å se hvordan Arbeiderpartiet og SV har drevet med ren gambling av festivalens fremtid med sine forslag om en drastisk økning i leien. Mens vi i de fem samarbeidspartiene Høyre, FrP, KrF, Venstre og Senterpartiet, som styrer kommunen, har brukt tiden på å finne løsninger, har andre kjørt full debatt i kommentarfeltene.

– Sammen har vi jobbet frem et forslag som sikrer både fornuftig leiepris, forutsigbarhet for naboer og ikke minst gode rammebetingelser for Palmesus. Jeg har aldri vært bekymret for at vi ikke skulle komme i mål. Dialogen partiene imellom har vært god, og jeg har også brukt tiden på å berolige Palmesus om at vi kommer til å finne frem til en god løsning.

– Reisen til Palmesus, siden de startet som en venners-venner fest i 2009, har vært eventyrlig. Nå er Palmesus en av Europas råeste festivaler. De har satt Kristiansand på kartet, sikret inntekter til kommunen og bidratt til store ringvirkninger for hele landsdelen. Det må vi sørge for at de kan fortsette med. Slik skaper vi verdier, arbeidsplasser og vekst. Slik skaper vi liv og en attraktiv by, sier en fornøyd ordfører Mathias Bernander i Kristiansand.

Dette er et debattinnlegg, der avsenderen gir uttrykk for sine meninger og refleksjoner.