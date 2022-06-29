– Frivilligmangel i hele Europa

Magnus Lund arrangerer en større Palmesus enn noensinne. «Tivoli-Lund» oppsummerer billettsalg og frivilligmangel i konsertsommeren etter pandemien.

Magnus Lund – daglig leder og eier av Lundgruppen – driver familiebedriften som starta med tivoli i 1895, for å oppsummere det kort. Han har arrangert Landstreff for russ siden han var tenåring – og «LS» var et av de første store nasjonale publikumsarrangementene etter to års nedstengte scener i pandemi. Lungdgruppen (LGA) er, i likhet med Live Nation og Sky, arrangør av noen av de virkelig store konsertarrangementene i Norge.

– Det oppleves som at alt skal skje på en gang, samtidig som at det er flere nye arrangementer som har kommet til. På leverandørsiden merker vi at det kan være utfordrende å få tilgang til ønsket infrastruktur i ulike perioder og det er til dels nytt kontra hvordan det har vært tidligere, skriver han til Ballade.no.

Like før eposten traff desken gikk selskapet hans også inn i en nystarta festival.

– Har dere lært noe siden denne annerledes sesongen åpna – Landstreffet var vel først ut av de virkelig store publikumsdragerne av arrangementene … noen aha-opplevelser?

– Vi har lært enormt mye. Før årets LS brukte vi mye tid på å terpe detaljer, gjennomføre skrivebordsøvelser for å øve på helt elementære arbeidsprosesser for hvordan man gjennomfører en festival i den dimensjonen Landstreffet er. Det ble en formidabel oppgave etter å ha vært i dvale i tre år, men innsatsen til alle som jobbet med arrangementet fra egne medarbeidere, leverandører og frivillige sørget for at gjestene våre fikk en fantastisk festival. Dog skal jeg ikke legge skjul på at vi føler selv det er mye vi kunne gjort bedre, og er glade for at vi nå er i full drift så man får opparbeidet «kondisen» igjen.

– Hvordan oppleves tekniker- og personell-utfordringene for dere? De fleste sier til meg at de må støvsuge markedet for nok riggere og teknikere.

– Vi opplever at absolutt alle leverandører vi snakker med har en veldig hektisk sesong. Etter over to år med covid skal alt skje på en gang, og det etter at mange leverandører også har mistet mye dyktig personell. Det skaper et stort arbeidspress på mange hos de ulike leverandørene som igjen også får ringvirkninger for arrangementene. Det sagt så opplever jeg også at alle er takknemlig, oss selv inkludert, for at vi endelig igjen kan være med på å legge til rette og skape gode opplevelser.

– Hva tenker du om dere i deres posisjon, familieeid med lange tradisjoner: hvilke styrker og svakheter møter dere denne intense sesongen med?

– Da vi driver innenfor tre ulike ben i opplevelsesbransjen har vi en god bredde på kompetanse fordelt på de ulike divisjonene. Dette kommer godt til nytte i det daglige virket. Samtidig så har noen av divisjonene hatt anledning til å opprettholde en viss drift gjennom pandemien som gjør at man har både opprettholdt og utviklet kompetanse, driftsmetodikk og effektivisering. Det tar vi også med oss inn i festivaldivisjonen og har anledning til å nyttiggjøre oss av gode erfaringer de andre divisjonene har fått gjennom de to siste årene.

– Hvordan skiller Lund-arrangementene og gjengen deres seg fra andre store arrangører?

– Jeg tror mange av prinsippene for drift er ganske likt. Vi er en gruppe mennesker som elsker det vi driver med, som har hjertet utapå brystet, og som lever og ånder for at våre gjester skal få en fantastisk opplevelse på våre arrangementer. At publikum kjøper billetter til ens arrangementer tar man på største alvor, og det forplikter at man leverer en opplevelse i tråd med det gjesten har kjøpt. For vår egen del ønsker vi alltid å utvikle arrangementene hvert eneste år slik at vi selv blir utfordret, men ikke minst at våre gjester føler de får verdi for både penger og tid som er brukt.

– Hvordan blir årets Palmesus, og hva spår du for den type store kommersielle festivaler i år?

– Årets Palmesus blir større enn noensinne, og i år har vi både Andrea Bocelli to dager før, Palmesus Junior dagen før Palmesus går av stabelen, og i tillegg Norges største nattklubb som nesten er en festival i seg selv noen få hundre meter fra Bystranda med store headlinere.

Palmesus finner sted på Bystranda i Kristiansand, og i likhet med en del andre sommerfestivaler har de vokst på relativt ung profil og «strandparty»-faktor i de siste årene før pandemien. Mange ligger i kystbyer og feriedestinasjoner – samtidig som Findings i Oslo og Kadetten i Bærum lokker noen av de samme type publikummerne.

– Palmesus er utsolgt, og det ser også ut til at flere andre festivaler både selger ut og selger godt samtidig som at man hører andre ikke selger fullt så godt. Basert på de festivalene som har vært gjennomført til nå med flere som har blitt utsolgt eller fått veldig god oppslutning virker det lovende.

– Tenker dere annerledes når det nå er på scratch for mange av de yngste publikummerne, de har kanskje ikke vært på festival tidligere?

– Da jeg har arrangert LS i 25 år så er akkurat det ikke noe nytt å forholde seg til, med en helt ny kundemasse hvert eneste år som er 18 og 19 år gamle. Erfaringen fra årets Landstreff var også at gjestene oppfører seg veldig bra, så jeg er ikke veldig bekymret for at de yngste skal te seg annerledes enn det man er vant til.

Avlysninger og nyetableringer

– Gir nedetiden dere har hatt i pandemien noen nye muligheter?

– Det har gitt flere muligheter, samtidig så går vi nå fra 0 til 100 med full gjennomføring på alle festivaler som vi ikke har fått arrangert i 2020 og 2021. Således er det viktig for oss å sørge for at vi både leverer på det nivået vi alltid har levert på, men ikke minst forbedrer de opplevelsene ytterligere i 2022. Rosenetter er et fantastisk arrangement, men som av ulike årsaker ikke ble gjennomført i år. Vi håper at vi kan komme sterkere tilbake i 2023.

Samtidig har LGA kjøpt seg inn i Fornebu Music & Arts Festival også.

– Så det er spennende dager, beskriver Lund.

– Og: Det er kanskje tross alt lettere å holde på i Norden enn mange andre steder i verden?

– Utfordringen på leverandørsiden er symptomatisk for hvordan det er i store deler av Europa for øyeblikket. I tillegg så ser vi at tilgangen på frivillige på festivaler er en større utfordring i år enn tidligere. Det gjelder ikke bare i Norge, men også i flere andre land i Europa.

Lundgruppen har som mål å bli Skandinavias ledende underholdningskonsern. Ballade ber Lund spå om framtida. Det er jo umulig, men kan han – som et av de største arrangørselskapene – se tendenser som bransjen nå forbereder seg på?

– Jeg liker ikke å spå, men jeg håper vi vil få en sommer som alle store og små festivaler og arrangementer kommer seg godt igjennom, og at alle kulturaktiviteter som skjer de neste månedene resulterer i at gjestene våre også kjøper billetter til alle små og store konserter og forestillinger på alle små og store konsertsaler rundt i hele Norge. Det er utrolig viktig at hele kulturnæringen blir løftet tilbake etter to tøffe år, og det har store ringvirkninger for tilskuddet av nye medarbeidere, frivillige og økning av kompetanse i alle små og store byer.

På Palmesus spiller blant andre Astrid S og Isah/Dutty Dior i festivaldagene 1. og 2. juli.