De som satser nytt i gjenåpningssommeren

Logistikk og bemanningskabaler som er litt ekstra post-korona: Disse satser nytt i festivalsommeren.

Det å presentere noe helt nytt for publikum er krevende i vanlige kulturår, det å lansere midt i mellom «folk med billetter dukker ikke opp» og «tre festivalsomre skal skje på en gang, har du en tekniker å avse?» er kaos. Men hvis ikke nå, når? I går starta den nye Oslo-festivalen Loaded, og daglig leder Erica Leypoldt i FKP Scorpio Norge anslår 3000 inne første kvelden. De regner med omtrent like mange når Susanne Sundfør og de internasjonale indiestjernene Dandy Warhols og Wet Leg spiller fredag kveld.

Loaded er lansert flere ganger i forskjellige varianter – på to forskjellige steder. Med det tredje skal det skje:

– Altså; festival er alltid risiko, men vi tror på denne festivalen, på konseptet. Vi bygger for fremtidige arrangement når vi starter opp nå.

Som de fleste andre arrangører nå, støvsuger de markedet for gode «hender». Ballade har tidligere skrevet om

den store mangelen på teknikere og riggere før sommersesongen startet.

– Det er en stadig kabal, man mister folk og så kommer det noen. Man lapper og setter på familie og venner … Og så er det ekstremt mye som skjer, som åpninga av Nasjonalmuseet denne uka, men vi har hatt kjempebra dialog med dem. Her på festningen skjer det også ting. Vi må ta hensyn til hverandre, i sameksistensen i byen.

– Konseptet lå der først fra Kai Jarre og Live Station og skulle skje på Salt, opprinnelig, nå er vi på den andre lokasjonen etter det igjen. De hadde planen om bra musikk for interesserte folk, og sammen ville vi gjøre en boutique festival, altså en intim festival med fokus på god musikk.

– Så har vi måttet spille med at forutsetningene har forandra seg underveis. Det kan være krevende når du ikke har en identitet i folks bevissthet. Dette er en ny festival som først ble avlyst, så avlyst og så flytta på. Siden selskapet der hun er daglig leder kom inn på arrangørsida, ble Leypoldt også festivalsjef. I nabokommunen Bærum forbereder Kristian H. Rasmussen pop- og kunstfestivalen Foma – Fornebu Music & Arts festival, med headlinerne Highasakite 17. juni. Med unntak av ett svensk navn, var det lettest å booke norske artister. Rasmussen forteller at mange artistnavn var «tatt» av arrangementer som har vært planlegt de tre siste årene.