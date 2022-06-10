De som satser nytt i gjenåpningssommeren

Logistikk og bemanningskabaler som er litt ekstra post-korona: Disse satser nytt i festivalsommeren.
Det å presentere noe helt nytt for publikum er krevende i vanlige kulturår, det å lansere midt i mellom «folk med billetter dukker ikke opp» og «tre festivalsomre skal skje på en gang, har du en tekniker å avse?» er kaos. Men hvis ikke nå, når? I går starta den nye Oslo-festivalen Loaded, og daglig leder Erica Leypoldt i FKP Scorpio Norge anslår 3000 inne første kvelden. De regner med omtrent like mange når Susanne Sundfør og de internasjonale indiestjernene Dandy Warhols og Wet Leg spiller fredag kveld.
Loaded er lansert flere ganger i forskjellige varianter – på to forskjellige steder. Med det tredje skal det skje:
– Altså; festival er alltid risiko, men vi tror på denne festivalen, på konseptet. Vi bygger for fremtidige arrangement når vi starter opp nå.
Som de fleste andre arrangører nå, støvsuger de markedet for gode «hender». Ballade har tidligere skrevet om
den store mangelen på teknikere og riggere før sommersesongen startet.
– Det er en stadig kabal, man mister folk og så kommer det noen. Man lapper og setter på familie og venner … Og så er det ekstremt mye som skjer, som åpninga av Nasjonalmuseet denne uka, men vi har hatt kjempebra dialog med dem. Her på festningen skjer det også ting. Vi må ta hensyn til hverandre, i sameksistensen i byen.
– Konseptet lå der først fra Kai Jarre og Live Station og skulle skje på Salt, opprinnelig, nå er vi på den andre lokasjonen etter det igjen. De hadde planen om bra musikk for interesserte folk, og sammen ville vi gjøre en boutique festival, altså en intim festival med fokus på god musikk.
– Så har vi måttet spille med at forutsetningene har forandra seg underveis. Det kan være krevende når du ikke har en identitet i folks bevissthet. Dette er en ny festival som først ble avlyst, så avlyst og så flytta på. Siden selskapet der hun er daglig leder kom inn på arrangørsida, ble Leypoldt også festivalsjef.
I nabokommunen Bærum forbereder Kristian H. Rasmussen pop- og kunstfestivalen Foma – Fornebu Music & Arts festival, med headlinerne Highasakite 17. juni. Med unntak av ett svensk navn, var det lettest å booke norske artister. Rasmussen forteller at mange artistnavn var «tatt» av arrangementer som har vært planlegt de tre siste årene.
– Det har vært noe utfordrende, da artister har vært booket for opptil 3 år siden, men vi er veldig fornøyd med de artistene vi har fått til årets program – og vi valgte helt spesifikt å gå for artister primært fra Norge dette første året, skriver den feske festivalsjefen til Ballade.no.
– Hvordan opplever dere tekniker- og andre bemanningsutfordringer like før åpning?
– Det er utrolig mye spennende som skjer nå i hele bransjen, og veldig mye konserter, festivaler og arrangementer i perioden vi er i nå. Vi har opplevd noe utfordringer rundt personellsiden på teknikk og rigg, men er i rute nå. På frivilligsiden opplever vi, som mange andre festivaler, at det er litt utfordringer. Vi er også en helt ny festival, som bare skjer én dag i år, som gjør det litt annerledes enn å jobbe på en festival som går over flere dager.
Vinsmakerfestivalen i Bærum
Mens de på Kontraskjæret ved Akershus festning satser på profilerte indie-navn, og kanskje også på å «ta dagsordenden» tidlig i festivalsesongen, lanserer Foma sine egne kunstnerstipend og satser på estetikk sammen med store, kommersielle artister. Blir det litt high end? lurer Ballade. Hva slags målgruppe ser de for seg?
– Vi har en primærmålgruppe på 30-45 år. For oss er det viktig å gi gjestene våre en totalopplevelse som går utover kun ren underholdning på scenene. Det er viktig for oss å skape en ramme som gjør at man vil ha forskjellige ting å oppleve gjennom hele kvelden. Enten det er kunstnere og utstillinger hos oss, eller å kunne velge mellom opptil 40 forskjellige typer vin fra Argentina, Spania, Italia og Frankrike. Kanskje tar du også en tur innom vinsmakingen på festivalen. På fomafestival.no/kunst kan mye av den visuelle kunsten de presenterer ses.
Den store konsertketchupeffekten
Som «alle andre» arrangører merker de to nye festivalene kampen om de beste folka, og logistikkutfordringer ved at så mange skulle komme raskt opp og stå. Men på Kontraskjæret ser festivalsjef Erica at det går bra, flypassasjerene fra Europa lander, og oppsummerer sesongstarten med ett ord:
– Fantastisk!
Loaded går til og med lørdag 11. juni.