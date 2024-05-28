Palmesus og kunnskapsløse politikere

Hva med Palmesus? Festivalen har tilført Kristiansand by hundrevis av millioner kroner, men SV og Ap er åpenbart ikke imponert, skriver PR-strateg og event-produsent Bjørn B Jacobsen dagen før Palmesus-saken behandles i bystyret.

Kommentaren ble først publisert i bransjemagasinet Horecanytt, tirsdag 28. mai 2024.



Av Bjørn B Jacobsen, senior PR-strateg, event-produsent og reiselivsnæringsekspert

Onsdag 29. mai skal bystyret i Kristiansand behandle SV og Aps forslag om drastisk økning av leien for bystranda, for festivalen Palmesus. Eller sagt på en annen måte: Politikerne i Kristiansand skal vise verden om de har forstått verdien av store begivenheter, eller ikke.

For det er oppsiktsvekkende at SV og AP åpenbart ikke forstår merverdien av en festival som i 15 år har samlet 60 000 mennesker. Mange av disse tilreisende. De bruker hele byen, og legger igjen store beløp. Vi snakker flere hundre millioner i merverdi disse årene, for hele besøksindustrien. Arbeidsplasser, skatteinngang, i det hele tatt.

Tar ordføreren grep?

Det er å håpe, både på vegne av byen og fornuften, at ordfører Mathias Bernander (H) gjør det klart at Kristiansand både setter pris på og ønsker å være vertskap for Skandinavias største strandfest, i mange år fremover.

Jeg tror ingenlunde Bærum kommunes sjarmoffensiv, med å få Palmesus til Sandvika, til den forholdsvis trange Kadettangen, stranda som ligger vegg i vegg med E18, er noe som ender med flytting av Palmesus. Men det illustrerer hva som skjer når lokale politikere har for liten kunnskap, for trange perspektiver, eller markeringsbehov uten å tenke over følgefeilene.

Så er det å si til Bærum kommune, at hvis de virkelig ønsker en ny festival, kan de jo initiere et nytt festivalprosjekt på egen kjøl, i stedet for å kannibalisere andre byer. De har hele Kalvøya å ta av.

Leie på minst én million

Palmesus, som starter 5. juli, har betalt en leie til kommunen på 573 000 kroner. I SV og Aps verden holder ikke dette. Forslag til ny avtale innebærer en dagleie på 100 000 kroner fra første oppriggsdag, til festivalen er nedrigget, som betyr en leie på minst én million kroner.

Som om ikke det var nok, dobles dagleien til 200 000 kroner hvis perioden på 10 dager overstiges. Men SVs Robin Hansson nøyer seg ikke med 200.000 kroner per dag. Han vil ha 400 000 kroner per dag fra dag 11, med en argumentasjon som gir inntrykk av at dette handler om ulempene Palmesus påfører byen, ikke hva festivalen tilfører Kristiansand av faktisk merverdi, i form av omsetning på mange titalls millioner kroner årlig.

Brukes som brekkstang

Slik fortoner en åpenbart endimensjonal hverdag seg for SV- og Ap-politikere i Kristiansand, som nå bruker Palmesus som brekkstang for en tematikk som overhodet ikke har med festivalen å gjøre: At leien skal økes fordi mange fattige familier aldri vil ha råd til å gå på festival.

Det er selvfølgelig trist at mange har dårlig råd, og må velge bort både kino, konserter og festivaler. Men dette er virkeligheten, og ønsker SV og Ap å bidra, får de bruke sin politiske mulighetskasse, i stedet for å peke på én kulturprodusent. En produsent som attpåtil driver med suksess, uten én offentlig krone i tilskudd (bortsett fra koronastøtte), så vidt jeg vet, i motsetning til andre store kulturinstitusjoner i sørlandsbyen, som koster det offentlige store beløp.

Omtrentlig kunnskap

Nei, det er ikke overraskende at politikere, enten de er på den nasjonale scene eller lokalt, legger for dagen omtrentlig kunnskap om hva store begivenheter som Palmesus genererer for en by som Kristiansand. Ikke dermed sagt at et foretagende som Palmesus, som er meget god butikk, med utenlandske eiere, ikke skal bidra. Men, hva festivalen skal betale kommunen i leie, må reflekteres både i fornuft og de kolossale merverdiene Palmesus skaper for byen.

At dette er en festival som tjener gode og store kroner, skal ikke festivalen straffes for. Gode og store kroner på plussiden er aldeles ikke normalen i festival-Norge. Det skal kommune-politikerne applaudere, i erkjennelsen av at «dette får vi til i Kristiansand».

Begivenhetsvennlig by?

Kristiansand har en vertskapsrolle. Skal sørlandsbyen fremstå som en begivenhetsvennlig arrangør-destinasjon, er denne type politiske oppspill ikke det som booster byen som en «javisst, velkommen til oss-kommune».

Palmesus hadde en omsetning i 2022, siste offentlige omsetningsår, på 128 millioner, et resultat før skatt på 10 millioner, og eies av den internasjonale festivalgiganten Superstruct Norge 2 AS, som også eier Øyafestivalen, med driftsinntekter på 114 millioner i 2023. Palmesus har med andre ord blitt større enn Øyafestivalen. Vær stolt, Kristiansand!

Skaper enorme merverdier

Tre konserter med Taylor Swift i pinsen genererte merverdier for Stockholm på nivå 500 000 millioner. Gøteborg er Nordens råeste megakonsert-by. Da Metallica, Coldplay og Ed Sheeran spilte på Ullevi i fjor, gav denne musikk-sommeren Gøteborg by merverdier på nivå 1,2 milliarder kroner.

Dette er perspektivet, kjære Kristiansand-politikere, når dere i morgen, onsdag 29. mai, skal diskutere Palmesus. Forhåpentligvis blir ikke dette debatten SV og Ap har utløst i retning av å sende festivalen ut av byen.

Jeg kan ikke tenke meg annet enn at ordfører Mathias Bernander sørger for at Kristiansand fortsatt ønsker å fremstå som byen som setter fornuftig pris på sin for lengst legendariske festival, til stor glede for publikum og hele byens besøksindustri.

Dette er et debattinnlegg, der avsenderen gir uttrykk for sine meninger og refleksjoner.