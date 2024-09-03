Lindemanprisen: De unges pris til komponist Anders Hannevold

– Anders Hannevold har bidratt sterkt til det fellesskapet av komponister og ildsjeler som har jobbet sammen over tid for å bygge opp det sterke miljøet som er skapt for nyskapende musikk i Bergen, sier komponist Knut Vaage. Han "gir det videre" til Hannevold etter selv å ha mottatt Lindemanprisen. (Foto: Lindemanprisen / Knut Utler)

AktueltKunstmusikk

Publisert
03.09.2024
Skrevet av
Red.

Knut Vaage «gir det videre».

Mottakeren av Lindemanprisen bestemmer hvem som skal få «De unges pris», og da hovedprisen i år gikk til komponist Knut Vaage valgte han seg komponist Anders Hannevold fra Bergen til å motta De Unges Lindemanpris for 2024.

– Anders har et stort engasjement for musikklivet, og er nå leder i Ny Musikk Bergen. Han har bidratt sterkt til det fellesskapet av komponister og ildsjeler som har jobbet sammen over tid for å bygge opp det sterke miljøet som er skapt for nyskapende musikk i Bergen.

Det sier Knut Vaage, som er den som «gir det videre» gjennom å tildele en unge person i det skapende musikklivet «De unge»-prisen. Den er på 75 000 kroner, og går i følge Vaage til en ung komponist «som utforsker ulike tilnærminger til partitur og som utfordrer grensene til hva en komposisjon er».

Et eksempel på det siste opplevde jeg på en konsert i en ishall med aktiv samhandling mellom kunstløp og kammermusikkensemble. Men jeg ser også i andre sammenhenger at Hannevold oppsøker det grenseoverskridende og søker utover etter impulser til stadig nye formidlingsmåter og uttrykksformer.

Resultatet blir ofte musikk som inneholder spenninger mellom ulike impulser, og som derfor får noe uforutsigbart og pulserende ved seg og som igjen gjør meg nysgjerrig på hva han vil komme opp med neste gang, sier Vaage.

Anders Hannevold har en mastergrad i komposisjon fra Griegakademiet, studert klassisk piano ved Barrat-Due musikkinstritutt og japansk tradisjonsmusikk ved Kyoto City University of Arts, spiller middelalderinstrumentet organetto portativo i trioene Ōtoro og The Reeds og har jobbet med flere kjente ensembler og musikere, blant dem Stuttgart Neue Vocalsolisten, Bozzini strykekvartett, NeoQuartet, Fukuhara Sawako og Ermis Theodorakis.

Prisen blir overrakt på Norges musikkhøgskole 18. oktober, da også prisen til Knut Vaage blir overrakt.

Les mer om Anders Hannevold på hans hjemmeside.

 

Anders HannevoldDe unges LindemanprisKnut VaageLindemanprisen

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Komponist Knut Vaage

Lindemanprisen 2024 til komponist Knut Vaage: En særpreget kunstnerpersonlighet i norsk musikk

Er nok mer en maksimalist enn en minimalist, sier komponisten og prisvinneren om seg selv.

Flere saker

Nora Bilalovic Kulset

Hvorfor får vi gåsehud ved sterke musikkopplevelser?

Halvparten av oss opplever gåsehud når vi lytter til musikk, og hele 90 prosent av musikere opplever det samme. PhD-stipendiat...

Alessandra Mele vant MGP feb

Er det dette som er rimelig vederlag, NRK?

Lørdag gikk årets MGP-finale av stabelen i Trondheim Spektrum. Etter tre påkostede delfinaler, skal vinneren kåres i et show der...

Kygo, her på konsert i San Francisco.

Kverulerende vrangvilje: Kommentarer til omtalen av boken «Musikkfilosofiske tekster»

Mon tro om Kjetil Vikene har noe forhold til konseptet ‘hybris’? Redaktørene av antologien «Musikkfilosofiske tekster» svarer Ballades anmelder på kritikken...