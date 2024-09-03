Lindemanprisen: De unges pris til komponist Anders Hannevold

Knut Vaage «gir det videre».

Mottakeren av Lindemanprisen bestemmer hvem som skal få «De unges pris», og da hovedprisen i år gikk til komponist Knut Vaage valgte han seg komponist Anders Hannevold fra Bergen til å motta De Unges Lindemanpris for 2024.

– Anders har et stort engasjement for musikklivet, og er nå leder i Ny Musikk Bergen. Han har bidratt sterkt til det fellesskapet av komponister og ildsjeler som har jobbet sammen over tid for å bygge opp det sterke miljøet som er skapt for nyskapende musikk i Bergen.

Det sier Knut Vaage, som er den som «gir det videre» gjennom å tildele en unge person i det skapende musikklivet «De unge»-prisen. Den er på 75 000 kroner, og går i følge Vaage til en ung komponist «som utforsker ulike tilnærminger til partitur og som utfordrer grensene til hva en komposisjon er».

– Et eksempel på det siste opplevde jeg på en konsert i en ishall med aktiv samhandling mellom kunstløp og kammermusikkensemble. Men jeg ser også i andre sammenhenger at Hannevold oppsøker det grenseoverskridende og søker utover etter impulser til stadig nye formidlingsmåter og uttrykksformer.

– Resultatet blir ofte musikk som inneholder spenninger mellom ulike impulser, og som derfor får noe uforutsigbart og pulserende ved seg og som igjen gjør meg nysgjerrig på hva han vil komme opp med neste gang, sier Vaage.

Anders Hannevold har en mastergrad i komposisjon fra Griegakademiet, studert klassisk piano ved Barrat-Due musikkinstritutt og japansk tradisjonsmusikk ved Kyoto City University of Arts, spiller middelalderinstrumentet organetto portativo i trioene Ōtoro og The Reeds og har jobbet med flere kjente ensembler og musikere, blant dem Stuttgart Neue Vocalsolisten, Bozzini strykekvartett, NeoQuartet, Fukuhara Sawako og Ermis Theodorakis.

Prisen blir overrakt på Norges musikkhøgskole 18. oktober, da også prisen til Knut Vaage blir overrakt.

