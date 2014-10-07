Gramostatistikken for 2013 er klar

Gramo registrerer musikk spilt på norsk radio, og for 2013 har de funnet blant annet dette: 92 av utøverne på topp 100-lista er menn. NRKP2 og lokalradio har den laveste norskandelen. Nico & Vinz’ låt Am I Wrong ble spilt til sammen 184 timer.

Hvert år registrerer Gramo flere millioner minutter radiospilt musikk. Bakgrunnen er at de avregner vederlag individuelt til musikere, artister og plateprodusenter, men tallmaterialet blir også statistikk.

Nå er tallene for 2013 klare, og her er noen av Gramos hovedfunn:

– Den mest spilte låten på norsk radio var «Mirrors» med Justin Timberlake

«Am I Wrong» med Nico & Vinz var mest spilte norske låt, og samtidig tidenes mest spilte norske låt i løpet av et år. Låta er spilt i til sammen 184 timer, 1 minutt og 44 sekunder

– Børge Petersen-Øverleir var mest spilte norske utøver

– Rihanna var mest spilte hovedartist for 4. året på rad

– Kringkastingsorkesteret ligger på 9. plass blant norske artister

– 92 av utøverne på topp 100-lista er menn.

– 43% av låtene som ble spilt på radio var norske

– Høyeste utbetaling til en utøver var kr 202.000

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

– På NRK Jazz var Radka Toneff«Spring can really hang you up the most« mest spilte låt.

– NRK P2 og lokalradioene har laveste norskandel på henholdsvis 26 og 25,1 %.

– NRK P1 og NRK digital har høyeste norskandel, med henholdsvis 42,6 og 47,4 %

Se alle tallene her