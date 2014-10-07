Bransjen

Gramostatistikken for 2013 er klar

Publisert
07.10.2014
Skrevet av
Ida Habbestad

Gramo registrerer musikk spilt på norsk radio, og for 2013 har de funnet blant annet dette: 92 av utøverne på topp 100-lista er menn. NRKP2 og lokalradio har den laveste norskandelen. Nico & Vinz’ låt Am I Wrong ble spilt til sammen 184 timer.

Hvert år registrerer Gramo flere millioner minutter radiospilt musikk. Bakgrunnen er at de avregner vederlag individuelt til musikere,  artister og plateprodusenter, men tallmaterialet blir også statistikk.

Nå er tallene for 2013 klare, og her er noen av Gramos hovedfunn:

– Den mest spilte låten på norsk radio var «Mirrors» med  Justin Timberlake

«Am I Wrong» med Nico & Vinz var mest spilte norske låt,  og samtidig tidenes mest spilte norske låt i løpet av et år.  Låta er spilt i til sammen 184 timer, 1 minutt og 44 sekunder

– Børge Petersen-Øverleir var mest spilte norske utøver

– Rihanna var mest spilte hovedartist for 4. året på rad

– Kringkastingsorkesteret ligger på 9. plass blant norske artister

– 92 av utøverne på topp 100-lista er menn.

– 43% av låtene som ble spilt på radio var norske

– Høyeste utbetaling til en utøver var kr 202.000

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

– På NRK Jazz var Radka Toneff«Spring can really hang you up the most« mest spilte låt.

– NRK P2 og lokalradioene har laveste norskandel på henholdsvis 26 og 25,1 %.

– NRK P1 og NRK digital har høyeste norskandel, med henholdsvis 42,6 og 47,4 %

Se alle tallene her

oversikt

Hvordan øke andelen norsk musikk?

GramArt feiret nylig 25-årsdag med debatt om den lave norskandelen av musikk via radio og strømming. – Uavhengige artister må...

Hvordan øke norskandelen i streamingmarkedet?

KOMMENTAR/by:Larm: Før CD-salget stupte, bikket norskandelen 50% av omsetningen av innspilt musikk i Norge. I streamingtjenestenes tid ligger norskandelen på...

Fri butikk-musikk mot strømmen

Royal Streaming, som selger musikkstrømming til butikkjeder i Norge, får støtte fra Kulturdepartementet i sine forsøk på stoppe Gramos vederlagskrav.

Gramostatistikk for 2012

De fem siste årene har høyeste vederlagsutbetaling gått til mannlige utøvere.

Kutt i P2s jazzsendinger

NRK P2 kutter i jazzprogrammene. – På kollisjonskurs med statusen til norsk jazz, sier Moldejazz sin festivalsjef til Dagsavisen.

Gramostatistikken for 2014 er klar

Den viser at Donkeyboy har den mest spilte norske låten på radio i løpet av et år, noen sinne.

– Ikke aktuelt å kutte i Kulturtanken

Ny rapport om Den kulturelle skolesekken (DKS) og Kulturtanken sier at alle vil ha DKS-ordningen, og at den nasjonale etaten...

Slik blir de nye stimulansmidlene for koronakneika

Nær en milliard kroner skal vri koronastøtte til kulturlivet fra avlysninger til aktivitet. Nå er retninga for stimulanspengene klare fra...

Utvidet kunstnerisk virksomhet og økt aktivitet, gjorde at koret valgte ansette henne i fast deltidsstilling.