Jazz

Kutt i P2s jazzsendinger

08.04.2015
- Red.

NRK P2 kutter i jazzprogrammene. – På kollisjonskurs med statusen til norsk jazz, sier Moldejazz sin festivalsjef til Dagsavisen.

NRK P2 har de siste årene kuttet flere av sine jazzprogram. Dagsavisen melder at kanalen etter det siste kuttet nå kun står igjen med Jazzklubben og Musikkmøtet som de to programmene dedikert til sjangeren. Det er etter påske at Jazzklubbens sendeflate krymper fra to til én time.

– For hele jazzmiljøet er dette veldig trist. NRK er en allmennkringkaster, da har de et klart ansvar for å dekke norsk jazz, uttaler daglig leder for Kongsberg Jazzfestival, Kai Gustavsen, til Dagsavisen.

I samme sak uttrykker Moldejazz-sjef Hans Olav Solli at han ser på NRKs kutt som motstridig til statusen norsk jazz har både internasjonalt og hjemme. «På kollisjonskurs med statusen til norsk jazz,» sier han til avisen.

Jan Larsen, kanalsjef i NRK P2, påpeker at P2 har et særlig ansvar for å dekke jazz, men mener de fortsatt har sendeflater dedikert til sjangeren.

– Jeg tror ikke det blir noen stor forskjell i mengden jazz på P2, sier Larsen til Dagsavisen. Han trekker blant annet frem programmet Spillerom, der det hver dag presenteres jazz og andre sjangre.

Jazz

