Nopas musikkpriser

I går var det prisdryss over NOPA-medlemmer. Benedicte Torget, Øystein Sevåg, Ida Jenshus, Kari Iveland, Kjetil Bjerkestrand og Magnus Grønneberg er årets prismottakere. I tillegg mottok Erling Wicklund NOPAS formidlingspris.

Personene nevnt ovenfor fikk priser i ulike kategorier:

NOPAs musikkpris 2014 (40 000 kroner) ble tildelt Benedicte Torget og Øystein Sevåg for deres tonesetting av Karin Boyes dikt.

Juryens begrunnelse:

Iørefallende melodier, lekne strykerarrangementer og lekkert klavérarbeid kjennetegner årets musikkprisvinner. Med imponerende smidighet smelter nyskrevet musikk sammen med kjent og kjær lyrikk. Komposisjonen står fjellstøtt i møtet med poesien.

Små snertne instrumentalpartier gir tekstene luft og styrker helhetsinntrykket. Ordenes naturlige betoning og trykk ivaretas gjennom det hele, her inngås ingen kompromisser. Musikken er romantisk, dynamisk og variert, hvilket gir komposisjonen den nødvendige selvstendighet.

Juryen besto av:Ingrid Bjørnov, Kjetil Bjerkestrand, Arne Moslåtten og Sandra Kolstad

NOPAs tekstpris 2014 (40 000 kroner) ble tildelt Kari Iveland for teksten til «Aske»

Juryens begrunnelse:

NOPAs tekstpris blir i år gitt til en tekstforfatter og artist som også tidligere har utmerket seg med nære, nakne og personlige tekster om det vi mennesker undres over om liv, død og forhold mellom mennesker.

Tekstene har alltid en sentral plass i produksjonen, og smelter elegant sammen med musikken både rytmisk og stemningsmessig. De har også stor evne til å skape bilder og tankevirksomhet i lytterens hode. At hun selv også er en sterk formidler, gjør at tekstene står enda sterkere. I år kom produksjonen Tre ut, og Kari Iveland får NOPA’s tekstpris 2014 for teksten til låten «Aske».

Juryen besto av: Ingrid Bjørnov, Kjetil Bjerkestrand, Arne Moslåtten og Sandra Kolstad

NOPAs tekst- og musikkpris, Åpen klasse 2014 (40 000 kroner) ble tildelet Ida Jenshus

Juryens begrunnelse:

NOPAs musikk- og tekstpris, åpen klasse, går til en artist som lenge har utmerket seg innenfor sin sjanger. Med dette verket tar hun skrittet videre i en ny retning og våger å utfordre både seg selv og sitt kunstneriske virke, såvel som sjangeren hun arbeider innenfor.

Gjennom en sangsyklus som varer i nesten 15 minutter, ledes vi sikkert gjennom elegante og velarrangerte komposisjoner og sterke melodilinjer som fester seg umiddelbart og fortsetter å vokse.

Verket er visjonært og nyskapende både i form og innhold, og det er en glede for juryen å kunne belønne og oppmuntre slikt nybrottsarbeid.

Juryen besto av: Ingrid Bjørnov, Kjetil Bjerkestrand, Arne Moslåtten og Sandra Kolstad

Kardemommestipendet – en gave fra Thorbjørn Egner er er et reise- eller arbeidsstipend på totalt 50 000 kroner som normalt deles mellom en komponist og en tekstforfatter. Dette året deles prisen mellom Kjetil Bjerkestrand og Magnus Grønneberg.

Juryens begrunnelse, Kjetil Bjerkestrand:

Halvparten av årets Kardemommestipend går til en komponist som siden 80-tallet har vært en svært aktiv og etterspurt komponist, musiker, arrangør, kapellmester og produsent. Årets komponist har – i samabeid med kolleger- skrevet musikk til mer enn 13 spillefilmer og TV serier, gitt ut flere solo-plater med egen musikk, komponert musikk til en rekke teaterstykker, historiske spill og bestillingsverk, arrangert for fullt symfoniorkester, samarbeidet med bl.a Ray Charles, Keith Emerson, Dhafer Youssef og Dee Dee Bridgewater.

Prisvinneren beveger seg med letthet mellom ulike stilarter. Verkene spenner over et bemerkelsesverdig stort register.

Om formatet er stort, trer komponistens stemme elegant fram, smakfullt og presist gjennom verket. Om formatet er lite, som solo flygel, høres en dybde og inderlighet som setter spor.

Juryens begrunnelse Grønneberg:

Den andre halvparten av Kardemommestipendiet går til en av de mest sentrale personer innen norsk rock fra 1990 og fram til idag. Som låtskriver , sanger og leder for en av «De fem store» , har han levert komposisjoner og tekster av høy kvalitet gjennom 25 år. Hvem har ikke gått rundt og sunget på «Kanskje du behøver noen» eller «Kom igjen»?

I tillegg til å skrive sanger og å gi ut plater med CC Cowboys, flere soloplater samt en duoplate med sin datter, har han tonesatt Herman Wildenvey og gitt ut musikk til inntekt for Frelsesarmeen.

Juryen besto av: Kristin Skaare, Geir Bøhren og Martin Ahzami Raknerud

NOPAs formidlingspris ble tildelt NRKs Erling Wicklund.

NOPAs formidlingspris tildeles en person eller institusjon som har gjort en spesiell innsats for formidling av tekst og musikk som er skrevet av norske opphavere. Prisen kan deles ut etter innstilling fra NOPA-medlemmer, NOPAs styre eller andre. NOPAs styre avgjør hvem som skal få prisen. Prisen består av et grafisk trykk av maleren og grafikeren Ingrid Haukelidsæther og en begrunnelse for prisen.

Styrets begrunnelse:

Erling Wicklund er trombonist, produsent, komponist/arrangør og journalist. Han har vært aktiv både som trombonist og komponist, ledet flere jazzband og gitt ut album med Storeslem og Streetswingers.

Siden 1968 har han vært musikkprodusent og journalist i NRK. Han ble først kjent for radioprogrammene Norske jazzprofiler og Åpent hus, der han bidro til unike opptak fra 70-tallets Club 7-miljø. Wicklund var produsent for programmet «Åpent hus med Radka Toneff kvintett» i 1979 der et magisk opptak med pianist Steve Dobrogosz satte i gang ideen med et duoalbum. Tre år senere ble legendariske Fairytales utgitt. Siden den gang har Wicklund produsert utallige radioprogrammer, jazzkonserter, festivalreportasjer og portretter. Flere av hans radioproduksjoner har blitt gitt ut på CD.

Erling Wicklund har vært programleder i Midt i Musikken, Jazzklubben, jazzanmelder i Kulturnytt og sittet i redaksjonen for nettkanalen NRK Jazz. Han har bidratt til at jazzen har fått en solid plass i NRK.

Wicklund har gjennom en mannsalder spredd informasjon om og skapt engasjement for norsk jazz. Med sin enorme kunnskap og smittende entusiasme har han vært en enestående god jazzambassadør. Han er åpen og nysgjerrig på jazzens ulike stilarter og musikeres varierte uttrykk og har formidlet dette til sine radiolyttere.

NOPA ønsker å hedre Wicklund for den innsatsen han har gjort som formidler av norsk jazz.

