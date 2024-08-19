Musiker Carles Carrasco har gått bort: – Farewell compadre, rest in power.

Musikeren og DJ-en Carles Carrasco døde lørdag 17. august, 55 år gammel.

Carles Carrasco var medlem av en rekke band i den norske rockehistorie fra 80-tallet og til det helt siste strekket i livet. De siste årene var livet hans preget av sykdom, men sist lørdag fikk han et illebefinnende og døde i ambulansen på vei til sykehuset. Carles Carrasco var født i 1969, og gikk bort sist lørdag, 55 år gammel.

Carrasco spilte trommer og gitar i Anal Babes, under alter egoet Abdullahthethief. Han spilte i Los Mongos, Heart of Darkness, Human inferno og Artisté. Men ikke minst: Han var slagverket og pulsen i Turbonecro, bandet som ble satt sammen av musikerne som utgjorde det opprinnelige Turboneger; Vegard Heskestad, Bengt Calmeyer, Harald Fossberg og Carles (aka Carlos) Carrasco.

«For de som ikke kjenner til navnet Turbonecro, så er de Turboneger sånn som bandet opprinnelig var. Før imaget og sminken dukket opp, før Apocalypse Dudes og mens Turboneger utelukkende spilte death punk,» skriver nettmagasinet Norwayrock.net i et sjeldent intervju med bandet.

I Turbonecros siste hilsen i sosiale medier forteller de om bandkompisen og -kollegaens bortgang i helgen, og om kraften Carrasco var, i musikken som i livet:

Carles Carrasco (1969-2024) RIP

It is with heavy hearts we have to inform you that Carles Carrasco died yesterday, Saturday, August 17. He fell ill at home and died in the ambulance on the way to the hospital.

Carles was the very heartbeat of Turbonecro, but also an artist in his own right. His output during the years has spanned bands like Turbonegro, Anal Babes, Heart of Darkness and several other projects. He was also a great DJ, with an acute sense of fusing a variety of styles and genres, as well as a great storyteller, punkrocker and friend, with an unfailing moral compass and a strong sense of justice.

It goes without saying that with him, Turbonecro has died as well. Farewell compadre, rest in power. You will always be in our hearts.

Venceremos! No pasarán!

Forfatter og musikkjournalist Harald Fossberg skriver om bandkollegaen og vennen at han var «den tøffeste, snilleste, med et tonn *attitude* og kanonbra musikksmak. Vi er mange, mange som savner deg.»

Petter Flaten Eilertsen fra plateselskapene Hærverk Industrier, Sanntidsmusikk og Zen Feedbacker er selv produsent og kurator med mer i musikkbransjen. Han har også delt en personlig hilsen til bransjekollegaen og vennen Carrasco, med den sterke sangteksten «Jag ska aldrig dö» som akkompagnement:

Hvil i fred, Carles Carrasco (aka Carlos Carrasco aka Abdullahthethief, 1969-2024). Musiker, kunstner, stolt far, livsnyter, ekte punker, favoritt-dj, kompis og verdens beste mann. Du hadde virkelig fortjent å være her mye lengre, men det ble dessverre ikke sånn. Tusen takk for alle gode og morsomme stunder. Kommer alltid til å savne deg, kamerat. Når du har fått hvilt deg litt, så fortsett med å spille høyt og hardt!

Du har väl hört hur snacket går

Man blir äldre år från år

Det är ingenting att göra åt

Det är bara att låta åren gå

Sen så är det dags att kila runt hörnet

För alla ska vi ju den vägen vandra

Man blir så jävla förbannad

Dom kan väl hålla sin skit för sig själva

Det är ingenting för mig

Ah ah

Jag ska aldrig dö

Ah ah

Jag ska aldrig dö

Ah ah

Jag ska aldrig dö

Ah ah

Jag ska aldrig dö

«Jag ska aldrig dö», framført av Dr Zeke (tekst: Göran Pettersson)