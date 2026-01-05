Ny programsjef i Arktisk Filharmoni: – Ingen skal gå likegyldig fra konsert

Han er den nye programsjefen i det nordnorske orkesteret.

Arktisk Filharmoni (AF) skriver at den nye programsjefen opprinnelig er fra Engan i Sørfold, men er bosatt i Tromsø hvor han jobber som utøvende musiker og komponist. Tidligere har han vært med Arktisk Filharmoni både på scenen og i studio.

Nå skal han lede orkesterets kunstneriske programmering.

– Arktisk Filharmoni er et orkester med unike egenskaper, og en kulturinstitusjon med et svært mangfoldig mandat og flere viktige tradisjoner å forvalte, sier Nystabakk i pressemelding fra AF.

Han mener det klassiske musikklivet er i en brytningstid både markedsmessig og kulturpolitisk, og at mange som jobber innen feltet ønsker å bygge en kultur som i større grad manifesterer verdiene vi velger å styre samfunnet ut fra i dag.

– Vi står med et unikt tilfang av muligheter, og samtidig store utfordringer vi må jobbe med. Jeg vil ikke spå om framtida, men håper å kunne se meg tilbake om noen år og tenke at Arktisk Filharmoni var med på å gjøre en forskjell, sier han.

Direktør Trud Berg trekker fram Nystabakks brede repertoarkunnskap, og erfaring fra både programmering, konseptutvikling og undervisning: – Vi har lagt vekt på å tilsette en kandidat som kan ha et stødig og langsiktig kunstnerisk blikk på programmeringen i Arktisk Filharmoni. Med Solmund har vi fått en umåtelig kvalifisert og strategisk sterk programsjef, som mestrer bredden i den musikalske satsingen vår, sier direktøren.

AF skriver videre at programmeringa deres skal gjenspeile orkesterets nordiske, nordnorske og arktiske identitet, samtidig som publikum skal få oppleve kjente internasjonale verk fra den klassiske kanon. Og at Nystabakk sikrer denne bredden hos programsjefen. Nystabakk fikk jobben blant 25 søkere.

I pressemeldinga beskriver han også at han vil ha musikk for undersøkelse og meningsutveksling.

– Mitt kanskje mest ambisiøse mål er at ingen skal gå likegyldig hjem fra konsert, men snarere med en følelse av å ha fått være del av et fellesskap og samtidig være helt seg selv. Dette er noe av det beste med levende musikk, at vi kan høre den sammen med andre samtidig som vi anerkjenner at hver og en har sin egen personlige opplevelse – rett og slett en manifestasjon av mangfold og toleranse.

Det sier Solmund Nystabakk – før han skal tiltre i stillinga 1. mars.