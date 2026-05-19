Og de nominerte i Norden er …

Kristine Tjøgersen og Benedicte Maurseth sammen, samt Ola Kvernbergs filmmusikk, er nominert til Nordisk råds musikkpris.

Årets nominasjoner før Nordisk råd deler ut sin musikkpris 2026 ble klare i dag. På norden.org skriver de om at de nominerte musikkskaperne «inviterer til fordypning og refleksjon i et bredt og enestående musikalsk landskap der tradisjon og fornyelse smelter sammen. Blant de nominerte verkene finner vi alt fra en barneopera til filmmusikk, klassisk, pop og jazz, videre til feltinnspillinger, moderne tolkninger av østgrønlandsk trommedans og nordsamisk joiktradisjon blandet med elektroniske lydlandskap. Blant nominasjonene kan også noteres noe så uvanlig som et musikalsk verk helt uten lyd, der mennesker uttrykker musikken med bevegelser og mimikk.»

Fra Norge er to verk og respektive skapere nominert:

Ola Kvernberg, Flåklypa – fra Paris til pyramidene

og

Kristine Tjøgersen og Benedicte Maurseth, Elja.

Kvernbergs Flåklypa-musikk omtales som et ambisiøst og helhetlig verk som forener orkestral filmmusikk, jazz og sjangeroverskridende uttrykk i en tydelig personlig komposisjonsstil.

Elja ble bestilt av Kronos Quartet og Carnegie Hall, og Nordisk råds nominasjonsjury framhever urframføringa i New York i 2025 som et internasjonalt gjennombrudd for et kunstnerskap der lokal forankring og global relevans møtes.

Vinneren av Nordisk råds musikkpris 2026 offentliggjøres 20. oktober. I forbindelse med Nordisk råds sesjon i Helsingfors, som finner sted den siste uken i oktober, mottar vinneren prisen på en egen prisseremoni. Prisbeløpet er 300 000 danske kroner. Alle nominerte, fra til sammen åtte land, er presentert på Norden-nettsidene.

Nordisk råds musikkpris, som har blitt delt ut siden 1965, skal hedre skapende og utøvende musikalsk virksomhet på høyt kunstnerisk nivå. Annethvert år gis prisen til et verk av en nålevende komponist, og annethvert år går den til enkelte musikkutøvere eller grupper. I år går prisen til et verk.