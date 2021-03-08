NY JOBB: Rune Valle Tangen fra Rockefeller til Asker kulturhus

Rune Valle Tangen har siden 2015 vært PR- og markedsansvarlig ved Rockefeller/John DEE/Sentrum Scene i Oslo. Nå går han til Asker kulturhus, der han som markedsansvarlig skal samle 100 000 innbyggere i den nye storkommunen til kulturopplevelser – bare vi kan få satt en tjukk og god strek over pandemien.

– Gratulerer med ny jobb, Rune Valle Tangen! Hvordan blir det å slutte med alle de konsertene og trendy navnene som du har promotert på scenene for Rockefeller/John Dee/Sentrum Scene?

– Det skal jeg nok klare å leve med. Det blir hyggelig å være fullt og helt til stede som publikummer på Rockefeller fremover, ikke 65 prosent publikummer og 35 prosent på jobb. Jeg har aldri blitt særlig starstruck, og glamourfaktoren i Rockefeller-systemet er heller ikke spesielt høy.

– Du har jo bakgrunn fra et par andre kommunale kulturhus (Bærum, Union) – hva er best; privat konsertarrangør eller kommunal scene? Eventuelt: hva kommer du til å savne?

– Jeg tenker at driftsmodell er irrelevant, det viktigste er dedikasjon. Og den er imponerende høy i vår bransje, noe ikke minst det siste året har vist. Så er det veldig synd hvis vi ser en kompetanseflukt ikke bare fra bransjen, men også innad i bransjen ved at de offentlige institusjonene fremdeles tilbyr fulle og attraktive stillinger, mens de private er tvunget til permitteringer.

– Hva tar du med deg fra den private konsertarrangøren over i Asker kommune?

– Jeg er veldig imponert over det eierskapet og den dedikasjonen gründer og styreleder Hans A. Lier og daglig leder Roar Gulbrandsen fremdeles viser, etter å drevet stedet i en mannsalder. Det hjertet de har for venuene – og ikke minst for kulturprofilen på husene – er beundringsverdig. Det er en bragd å ha klart å sjonglere butikk og kulturformidling i snart 40 år.

– Hva blir de nye oppgavene dine og hva gleder du deg til å ta fatt på?

– Som markedsansvarlig blir man alltid målt på billettsalg. Den daglige billettrapporten er jo det eneste «dopet» vi trenger! Samtidig ligger det alltid kulturpolitiske føringer i bunn i kommunale kulturhus. Ikke minst blir det spennende å jobbe med nye Asker, som etter kommuneslåingen også har innlemmet de tidligere kommunene Røyken og Hurum. Jeg gleder meg også til å samarbeide med Sekkefabrikken på Slemmestad, som nå har blitt del av samme avdeling som Asker kulturhus.

– Hvem vil du gjerne nå når du skal begynne i jobben på Akser kulturhus?

– Det viktigste er å sementere en tillit og troverdighet i kjernemålgruppen, og i størst mulig grad unngå flukt til Oslo. Det er jo veldig spennende at Asker kommune etter kommunesammenslåingen plutselig har 100.000 innbyggere. Her er både et enormt potensial, samtidig som det er en stor utfordring: å jobbe mot et publikum som kanskje ikke føler den tilhørigheten til Asker sentrum, men like gjerne eller heller drar til Oslo eller Drammen for å oppleve kultur. Den utfordringen gleder jeg meg til å ta fatt på.

– 2021 – hvordan ser du på mulighetene i det nye året? Yay or nay?

– Jeg var optimistisk på vegne av det nye året, men akkurat nå har jeg lyst til å finne den tykkeste tusjen i pennalet og sette en strek over 2021 også. Jeg merker at det er en stor slitasje i bransjen, dette året har vært en enorm påkjenning økonomisk, praktisk og emosjonelt for mange av oss. Likevel håper og tror jeg at bransjen vår vil få den oppreisningen den fortjener. Det er et sulteforet publikum der ute som er VELDIG klar til å storme kulturhus og spillesteder bare vaksineringen kommer på plass og vi nærmer oss en normalitet.