Mamma Mia! kåret til årets musikal 2021

Mamma Mia! ble kåret til Årets musikal 2021. "Ingen kan beskylde Mamma Mia! for å være en fornyelse. Denne musikalen har vært den samme i over 20 år, og Scenekvelder har ikke gjort noe for å endre på suksessformelen. Men jommen så den svinger!", skriver juryen i sin begrunnelse. Her ser vi fra venstre Katarina Lund, Ulrikke Brandstorp og Amanda Flornes Kamara.(Foto: Fredrik Arff / Scenekvelder)

AktueltBransjen

Publisert
05.04.2022
Skrevet av
- Red.

Øvrige priser gikk til ensemblet i «Musikalen Ingvar! – En Møbelsaga», scenograf Gjermund Andresen og skuespiller Trond Teigen under utdelingen mandag kveld.

Til tross for at 2021 også var et utfordrende pandemiår for musikalscenen i Norge var det premierer på musikaler rundt om i landet. «Pandemien har tvunget produksjonene til å tenke nytt både i form og formidling, og man har sett musikaler i større eller mindre format nå sitt publikum både fysisk og digitalt», skriver Musikkteaterforum i en pressemelding om prisene som ble delt ut under et etterlengtet stort arrangement på legendariske Chat Noir 4. april.

En av fjorårets store suksesser var Mamma Mia! på Folketeatret i Oslo. Juryen trekker frem «den kollektive energien og profesjonaliteten hos både orkester og aktørene på scenen som selve grunnlaget for at Folketeateret, og produsent Scenekvelder, leverer på internasjonalt nivå».

Ensemblet i Musikalen Ingvar! – En Møbelsaga fikk prisen som Årets musikalartist. I følge juryen makter ensemblet på åtte å lage «en helaftens musikal med nesten bare fysikalitet, musikalitet, godt samspill og samklang, og klarer i følge juryen å bygge hverandre opp som likeverdige på scenen».

Scenograf Gjermund Andresen vant Åpen kategori for hans scenografi til En julenattsdrøm ved Nationaltheatret og Kristina frå Duvemåla ved Bømlo Teater. Juryen berømmer Andresen for «hans evne til å ta makten over scenerommet, at scenografi er en essensiell medspiller i en hver forestilling, og at den noen ganger forteller oss hele historien.»

Årets Ærespris ble tildelt scenekunstner og musikalartist Trond Teigen, som ble hyllet for sitt nærmere 30 år lange kunstnerskap innen norsk musikkteater, for «sin allsidighet som kunstner, sin eksepsjonelle evne til lagarbeid, sin raushet, og for å være en stor del av norsk musikkteaters ryggrad».

Årets musikkteaterprisFolketeateretMusikkteaterpriserScenekvelder

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Sanne Kvitnes

Understudyen som ble musikalstjerne

Sanne Kvitnes kom som et skudd inn på musikalscenen våren 2020 – nå er hun Årets musikalartist. Mandag ble flere...

Elle Sofe Sara, koreograf og regissør, lager landets første samiske musikalfilm

Norges første samiske musikalfilm

Prosjektskissen til musikalfilmen «Árru» vises i disse dager til internasjonal filmbransje under festival i Gøteborg. Her er samtidsdans og joik...

Teatersjef Agnete Haaland ved Den Nationale Scene i Bergen mener norske teaterscener allerede satser sterkt på nytt, norsk musikkteater

Stor risiko også i populære musikaler

Motoren i utvikling av nytt, norsk musikkteater må være scener som får offentlig støtte, sier produsent Karianne Jæger hos Scenekvelder...

Flere saker

Oresteia i Oslo Rådhus under Ultima 2022 – åpningskonsert

Kritikerprisene 2022–2023: Utøvere og team bak Tosca, Oresteia og Elektra blant de nominerte

Se hvem som er nominert til kritikerstandens priser for årets største kunstneriske prestasjoner innen musikk, teater og dans.

Sushi x Kobe på Roskilde

Sushi x Kobe: – De hyggeligste guttene i norsk rap

De Øya-aktuelle rapperne spilte på Roskilde-festivalen i sommer. Ballade fikk henge med i kulissene.

Susanne Lundeng

Folkemusikar og komponist Susanne Lundeng til Norges musikkhøgskole

Lundeng er rekna som ein av dei fremste tradisjonsberarane i nordnorsk folkemusikk. No blir ho professor på Musikkhøgskolen.