Mamma Mia! kåret til årets musikal 2021

Øvrige priser gikk til ensemblet i «Musikalen Ingvar! – En Møbelsaga», scenograf Gjermund Andresen og skuespiller Trond Teigen under utdelingen mandag kveld.

Til tross for at 2021 også var et utfordrende pandemiår for musikalscenen i Norge var det premierer på musikaler rundt om i landet. «Pandemien har tvunget produksjonene til å tenke nytt både i form og formidling, og man har sett musikaler i større eller mindre format nå sitt publikum både fysisk og digitalt», skriver Musikkteaterforum i en pressemelding om prisene som ble delt ut under et etterlengtet stort arrangement på legendariske Chat Noir 4. april.

En av fjorårets store suksesser var Mamma Mia! på Folketeatret i Oslo. Juryen trekker frem «den kollektive energien og profesjonaliteten hos både orkester og aktørene på scenen som selve grunnlaget for at Folketeateret, og produsent Scenekvelder, leverer på internasjonalt nivå».

Ensemblet i Musikalen Ingvar! – En Møbelsaga fikk prisen som Årets musikalartist. I følge juryen makter ensemblet på åtte å lage «en helaftens musikal med nesten bare fysikalitet, musikalitet, godt samspill og samklang, og klarer i følge juryen å bygge hverandre opp som likeverdige på scenen».

Scenograf Gjermund Andresen vant Åpen kategori for hans scenografi til En julenattsdrøm ved Nationaltheatret og Kristina frå Duvemåla ved Bømlo Teater. Juryen berømmer Andresen for «hans evne til å ta makten over scenerommet, at scenografi er en essensiell medspiller i en hver forestilling, og at den noen ganger forteller oss hele historien.»

Årets Ærespris ble tildelt scenekunstner og musikalartist Trond Teigen, som ble hyllet for sitt nærmere 30 år lange kunstnerskap innen norsk musikkteater, for «sin allsidighet som kunstner, sin eksepsjonelle evne til lagarbeid, sin raushet, og for å være en stor del av norsk musikkteaters ryggrad».