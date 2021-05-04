Sanne Kvitnes

(Foto: Skjermbilde Musikkteaterprisen 2020)

Understudyen som ble musikalstjerne

04.05.2021
- Red.

Sanne Kvitnes kom som et skudd inn på musikalscenen våren 2020 – nå er hun Årets musikalartist. Mandag ble flere priser i musikkteater delt ut.

Årets Musikkteaterpriser er delt ut. Så som i himmelen er Årets musikal, nykommeren Sanne Kvitnes er Årets musikalartist, og MusikalLab vant Åpen kategori. Det skriver Musikkteaterforum i en pressemelding.

Musikalartist Sanne Kvitnes kom som et skudd inn på musikalscenen våren 2020 da hun hoppet inn i rollen som Florence på svært kort varsel før premieren på musikalen Chess på Folketeateret. Superlativene satt løst da juryens begrunnelse ble lest opp under den direktestrømmede prisutdelinga:
– Kvitnes har stålkontroll på de krevende sangene med sitt store vokale register og sin særpregede klang, hun utfordrer medspillerne og står sterkt i møte med sine mer kjente motspillere. Sanne Kvitnes er eksemplet på at under kan skje på en scene, selv når verden utenfor er som mørkest.

Understudy’en klarte å slå juryen i bakken med sin innsats, og ble altså belønnet med tittelen Årets musikalartist. NRK skreiv om Kvitnes at «Karoline Krüger, som kort tid før premieren måtte kaste inn håndkle på grunn av en skade, kan være stolt av sin understudy» i sin anmeldelse etter premieren.

Konferansierer Jannike Kruse og Sindre Postholm, og prismottaker Sanne Kvitnes (t.h.). (Foto: skjermbilde Musikkteaterprisen)

Årets feiring av norsk musikkteater ble gjennomført som en direktesendt livestrøm ledet av Jannike Kruse og Sindre Postholm.

Så som i himmelen – en historie mange kjenner – settes stadig opp på scener rundt om i Norge. Nå er den kåret til best i musikal-Norge, i versjonen som ble satt opp på Oslo Nye Teater. Tross flere gode enkeltprestasjoner var det særlig den kollektive skapergleden i alle ledd, fra regi, koreografi og scenografi, til skuespillere og musikere, som juryen ville berømme som den viktigste faktoren for musikalens suksess. Musikalen er et samarbeid mellom Oslo Nye Teater og Thalia Teater. Som mange andre scener og produksjonsteam, har folkene bak de prisvinnende forestillingene måttet tenke nytt i 2020, med mange publikumsbegrensninger.

Musikkteaterprisens Åpen kategori ble delt ut for første gang. Juryen begrunner sin tildeling blant annet med MusikalLabs innsats for å løfte frem ukjente musikaler til et nytt publikum.

Sendinga, inkludert takketaler, kan ses her.

