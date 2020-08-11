(Foto: Crux film)
Unge kropper som vil huske gammel dans
Oskar Helgesen (20) har dansa danser som har ligget brakk i over 100 år. Nå har gamle dansetradisjoner fra Troms satt nye spor – i snø – og på film.
– Bygda danser handler om å føre en tradisjon videre ved at den lever i kroppen! Om at vi har ungdom som kan de gamle dansene. Det sier regissør og koreograf Sigurd Johan Heide, som nå har gjort Troms’ gamle dansedialekter til film.
– Skjønt koreograf … med hver enkelt dansers innflytelse i tillegg, og halvannen meter snø … det er flere faktorer inn i den koreografien, ler den kunstneriske lederen over telefon. Senja, Nordkjosbotn og Stangnes er blant dansenes hjemsteder – etter at forløperne deres reist Europa rundt, gjerne over havet til norskekysten.
I rundt to år har unge dansere lært seg gamle polser, springere, ril, med lokal variasjon. Ungdommene kan du se i filmen «Kalde Mønster», innendørs, og utendørs, filmet ovenfra, der de danser mønstre i snøen.
Musikken til dansene – som du hører i filmen – er bygget på tradisjoner, men nylaget med små input fra nåtid.
Nå starter jobben med å få filmen med på program, både danse-, film- og; dansefilmfestivaler, rundt om i verden. Heide er også initiativtaker i danse-/scenekunstgruppa Kartellet, som tar utgangspunkt i folkemusikk og folkedans.
– Dette har vært en super opplevelse. Jeg var litt tilbakeholden i starten, visste ikke helt hva det var jeg hadde blitt med på, men det har vært en super reise! Oskar Helgesen er en av de svartkledde (noen ganger smått tynnkledde i ett lag svart ull for å bli filma i lange strekk ute i 15 minus) danserne. Han så filmen på premieren sist helg:
– Det er spesielt å få lov til å danse danser som ikke har vært dansa på over hundre år.
Tjueåringen har vært med hele veien. Allerede i femtenårsalderen meldte Oskar seg på, da han skreiv seg på ei liste på en lokal folkemusikkonsert.
– På første samling var vi bare to, kompisen min og jeg. Men så kom det flere til, da.
I Troms heter Bygda danser-prosjektet «Arktisk takt». Dansen er gjerne basert på opptak, men hundre prosent sikkerhet om akkurat hvordan de ble dansa i deres område er de ikke alltid – da har Oskar og de andre fått forslag til variasjoner.
– Og med noen motiv kan man leke litt. Som Sigurd pleier å si; så lenge du har en intensjon om å danse, blir det dans! beskriver Oskar. Du ser ham som den høyeste, med kort, mørkt hår på traileren under.
Helgesen er lærling i reiselivsbransjen, men vil gjerne ha en karriere innen folkedans i tillegg.
– Hvis jeg er god nok vil jeg gjerne ha muligheten. Pappa er også med i Kartellet, og hvis de blir gamle og udansbare, må jo noen ta over …
Han er altså sjøl vokst opp med folkemusikk og folkedans, og beskriver at mange som var med hadde noe kjennskap til det – men ikke alle.
– Arktisk takt er ferdig nå. Men dette er ikke slutten, det er begynnelsen for meg! sier Oskar.
«Vakkert og levende»
I Nordlys anmeldte journalist Anki Gerhardsen filmen – og filmmusikken med blant annet følgende:
«Musikken vider ut det som framstår som filmens kunstneriske intensjon: å trekke en linje fra historien inn i vår egen tid. Det er gripende og svært vakkert. Her er lyder som får meg til å tenke på føtter som tramper takten, hjerter med økt puls, og ung, skarp lengsel. Tilsammen blir «Kalde Mønster» en varm og levende halvtime (…)»
– Vi vil stimulere til at flere blir glad i, kanskje snuser på, de gamle dansene. De har superkule små detaljer! Og man kan se små stedsdetaljer for måter å holde på, eller i motiver i dansen, sier Heide.
Heide ville vise samspillet mellom ungdommene, både som medmennesker og dansere. Sitat fra eldre kilder og intervju om dans i Troms og områdene rundt er også med.
Musikken er laget av Benjamin Mørk, og trioen Julie Alapnes, Kristian S. Olstad og Mariann Torset.
PS: Balladeredaksjonen falt for denne humørsprederen, fingerpolka, også fra filmen: