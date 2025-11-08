Musikkdebatt under VillVillVest: Kampen om oppmerksomheten

Det var spissformulerte meninger under debatten «Musikk, klikk & journalistikk» på VillVillVest i Bergen, med blant andre journalist Egon Holstad og Daniel Ramberg fra NRK. Ballade var til stede.

VillVillVest: Musikk, klikk & journalistikk

Panelsamtale med Egon Holstad (iTromsø), Daniel Ramberg (NRK), Jan Fredrik Hovden (Universitetet i Bergen). Ordstyrer: Øyunn Viken (Kultur Vest). Kulturhuset i Bergen, 6. november.

Presentert sammen med Tekstallmenningen, Tekstallianse og Kritikerlaget.

Panelsamtalen om en kulturjournalistikk på vikende front demonstrerte til fulle samtidens medielogikk, både når det gjelder kampen om oppmerksomheten og konsekvensen av eventifiseringen av kulturlivet generelt.

Programomtalen til denne panelsamtalen var lovende:

«Musikkjournalistikken, og kanskje særlig anmeldelsene, har fått stadig mindre plass i norske redaksjoner. Plateslipp, konserter og musikalske strømninger vies i dag langt mindre oppmerksomhet enn tidligere. Dette har betydning både for artistene, for publikum og for bredden i kulturlivet. Samtidig ser vi at musikken lever sterkt på digitale plattformer, og at diskusjonen om medienes rolle er høyst aktuell. Har mediene et ansvar for å dekke norsk musikk som en del av vårt felles kulturliv? Og hvordan ser fremtiden for musikkjournalistikken ut i et landskap der Spotify, TikTok og Instagram i stadig større grad setter dagsorden? Denne sesjonen inviterer til refleksjon over hvilken plass musikkjournalistikken bør ha framover, og hvordan vi kan sikre at musikken fortsatt blir forstått, dokumentert og formidlet som en viktig del av samtiden.”

Utvilsomt viktige tematikker, og hovedsalen på Kulturhuset var fullsatt av unge og mer etablerte musikere, kulturaktører og journalister. Dessverre, eller med nødvendighet kanskje, ble samtalen fra starten lagt opp som en ganske ufordekt irettesettelse av NRK – der nedleggelsen av en rekke musikkprogrammer var et selvsagt poeng.

Alt dette er selvsagt på sin plass, gitt den makten, det samfunnsoppdraget og de økonomiske musklene institusjonen skal forvalte på felleskapets vegne.

Daniel Ramberg, som er ansvarlig for populærmusikken i NRK Kultur, fremstod nøyaktig slik vi må forvente av en ulykksalig utsendt som plutselig skal forsvare hele den store statlige institusjonen, og som skal prøve å sette ting i perspektiv i alle kontekstene som ble gitt i innledningen: Kampen om lyttere, ansvaret for smale uttrykk, digital medielogikk og økonomiske og strategiske beslutninger. Selvsagt en umulig oppgave. Rambergs forsvar for NRK fremstod nøyaktig som man må forvente: Litt i forsvarsposisjon, litt overbærende, litt ullent. Litt, tja, kjedelig?

Enter bråkebøtten Egon «(ALL) CAPS» Holstad, som neppe trenger noen videre presentasjon.

Han banner seg gjennom sin kritikk av NRK unnfallenhet for sitt samfunnsoppdrag, snakker uavbrutt når han først har fått ordet, og kaster seg over Ramberg («Mats Borch Bugges statssekretær»), snakker med forakt om BI-økonomi, musikkformatering og programlederes frihetsberøvelse (kan de fremdeles spille musikk de selv liker?).

Publikummet i den fullsatte salen ler, og Holstad er god til å holde på oppmerksomheten.

Dessverre demonstrerer han samtidig at nettopp for å holde på oppmerksomheten må han smelle til med vittige, drøye og provoserende formuleringer (ja, Hitler blir nevnt), som åpenbart underholder publikum mer enn de opplyser.

Rambergs tilsvar, når Holstad er ferdig med sin første harang, demonstrerer på sin side hvordan NRK prøver å tilpasse seg en ny mediehverdag: I kontrast til sin beherskede og litt kjedelige stil i samtalestarten, prøver han nå – på grensen til det litt pinlige – å etterape Holstads stil ved at også han begynner å smette inn banneord og provoserende formuleringer.

Egon Holstad: – Jeg tror viljen til å satse på kultur må være nedfestet i et fuckings manifest eller noe. Den dagen oljepengene forsvinner og kulturbudsjettet blir kutta av et stadig mer populistisk Storting, håper jeg NRK har noe annet å svare med enn enda mer formatert musikk.

Daniel Ramberg: – Jeg er enig i at det bør nedskrives i et fuckings manifest, det hadde vært veldig bra.

Uforvarende bekrefter han dermed hele utfordringen til NRK; hvordan skal man nå ut til befolkningen (og særlig yngre målgrupper)? Hvordan skal man tilrettelegge sine satsinger i et nytt medielandskap? Skal det skje ved å etterape de samme grepene som de kommersielle plattformene? Til Rambergs forsvar: Han var selvsagt gitt en umulig oppgave, og kom skjevt ut av en startblokk som var litt skakk.

Egon Holstad får klart mest taletid (det provoserende genererer klart mer oppmerksomhet og havner øverst), og Daniel Ramberg litt mindre (og lett lengre nede i feed-en). Men, i tråd med godt etablerte premisser for nyhetssaker: Det er også plass til en faktaboks, litt på siden.

Jan Fredrik Hovden, sosiolog ved UiB, har forsket på og skrevet godt om alt fra kulturbruk, eliter, journalistikk, og leder også Forskningsutvalget i Kulturrådet.

En gang iblant slipper han til med gode og presise refleksjoner og saksopplysninger om den historiske utviklingen av kulturjournalistikken i Norge. Men – igjen i tråd med ekspresso-logikken i oppmerksomhetsøkonomien – er det rett og slett ikke plass til de lange linjers tenkning i dette formatet. Hovden forblir en kortfattet faktaboks, som Holstad og Ramberg i liten grad forholder seg til.

Selvsagt var ikke paneldebatten selv tom for innhold og gode poenger – langt derifra. Holstad påpekte for eksempel at kulturjournalistikken, og NRK spesielt, har et ansvar for å dokumentere samtiden – og dermed også være en slags kollektiv hukommelse.

Det er jo en slik dokumentert, kollektiv hukommelse som gjør det mulig å trekke de lange linjene Hovden (litt forgjeves) prøvde å slippe til med – som når han påpekte at kulturdekningen har blitt journalistifisert: Tidligere var det folk med kulturbakgrunn som skrev om kultur, i dag har de fleste journalistbakgrunn.

Men dessverre gjør selve formatet, 50 minutter i hyperspeed, at hele affæren blir uforløst – og i seg selv et eksempel på hvordan eventifiseringen av kulturlivet gjør tilstedeværelse viktigere enn dybde. Eventifiseringen bidrar dessuten til en atomisering av sammenhenger. Dette ble ettertrykkelig demonstrert i panelsamtalens etterliv. Nederst i programteksten kunne man nemlig lese:

«Etter sesjonen vil vi invitere kritikere på tvers av kulturfelt og bransjefolk til en rundebordssamtale på Det Vestnorske Teateret hvor vi vil la scenesamtalen være et utgangspunkt for en kollegial diskusjon.»

Mens panelsamtalen var for fullsatt sal, møtte 10 delegater + tre arrangører opp til rundebordssamtalen. Egon Holstad og Daniel Ramberg hadde sikkert viktigere steder å være og viktigere ting å gjøre; de glimret uansett med sitt fravær.