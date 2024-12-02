Tora Dahle Aagård med bestillingsverk til Jazzfest Trondheim

«Hun er proff til fingerspissene og representerer noe ungt, friskt, uredd og høyst personlig,» sier festivalsjef Ernst Wiggo Sandbakk om Tora Dahle Aagård.

Festivalsjef Sandbakk legger også til at de har fulgt karrieren til Tora Dahle Aagård lenge.

De siste årene hun blitt et tiltagende kjent navn på norske konsertscener og festivaler. I vår tilbakela hun og bandet en vellykket turné i Sverige, i fjor gjennomførte de sin første internasjonale turné i Frankrike og Storbritannia.

For noen uker siden headlinet hun og bandet TORA DAA festivalen Leverkusener Jazztage i Tyskland, og neste år blir det altså Jazzfest Trondheim – noen gode steinkast fra hjemstedet hennes Flatanger, nord i Trøndelag.

Lørdag 30. november annonserte altså Jazzfest Trondheim at Tora Dahle Aagård skal kvittere med bestillingsverket Hallelujah den 10. mai 2025 på Byscenen.

I pressemeldingen skriver festivalen at Dahle Aagård er både beæret og takknemlig for muligheten. Komponisten å ønsker videre å benytte muligheten til «å vise nye flere sider ved seg selv».

Dahle Aagård uttaler at forespørselen fra Trondheim Jazzfest er noe hun «aldri hadde trodd kunne skje» og at hun «jobber intenst for at dette skal bli noe helt spesielt».

Jazzfest Trondheim jobber aktivt for å være «en nyskapende kunstarena med et spesielt fokus på unge utøvere fra egen region.» og sier selv at de «har som mål å oppfordre til og stimulere til spennende satsninger som kan gi mulige karriereløft og på sikt flere oppdrag og kanskje flere ben å stå på.»

I kunngjøringen om bestillingsverket trekker festivalen frem at Dahle Aagård i dette formatet vil kunne «utfolde seg fritt uten å måtte ta hensyn til populærmusikkparemetere som kommersielt potensial eller radiovennlighet» og peker på hennes musikalske lekenhet som virtuos.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Komponistens tekstlige arbeid trekkes også frem i uttalelsen, og festivalen avslører at mye av den tematikken Dahle Aagård er kjent for – temaer og tabuer rundt homofili – vil videreføres i bestillingsverket og ikles nyskrevne låter hvor skillelinjene mellom gitaren og stemmen flyter sammen.

Foruten Dahle Aagårds kjærlighet til blues og soulmusikk legger festivalen festivalen trykk på Dahle Aagards klare formidling, som er forbi det verbale:

«Gitaren er Toras måte å uttrykke seg på der hvor ord ikke strekker til. Hun vil utforske hele instrumentets iboende potensial for å formidle sitt budskap», sier Jazzfest, og lover gåsehudfaktor. Særlig ettersom Dahle Aagård foruten sitt faste band TORA DAA (Guri Tranås, Anders Brønstad, Isak Seltveit og Magnus Galguften), har med seg koret A Capellissimo i gospelmodus, under ledelse av Grete Daling.

Bestillingen er støttet av Det Norske Komponistfond og TONO.

5. april i år kom singelen «Sugar» – Toras første på to år, og første smakebit fra bandets kommende fjerde album.

Det antydes i den forbindelse at bestillingsverket også kan finne veien inn på plata, som kommer høsten 2025, med påfølgende releaseturné i inn-og utland.