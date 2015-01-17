Buddy-pris til Erlend Skomsvoll

Pianist, komponist og orkesterleder Erlend Skomsvoll mottok Norsk jazzforums pris i går.

Jazzforum omtaler selv prisen, som har vært utdelt årlig siden 1956, for norsk jazz’ høyeste utmerkelse.

Styret i Norsk jazzforum er prisens jury, og uttaler følgende om Skomsvoll:

«Pianist, komponist og orkesterleder Erlend Skomsvoll (f. 1969), har i over to tiår vært med å sette preg på norsk jazz. Skomsvoll er født og oppvokst i Bærum, hvor han på tidlig 90-tallet var viktig for amatørstorband-miljøet hjemme i Sandvika, blant annet Sandvika Storband og Musikkflekken Workshop Big Band. I 1994 flyttet han til Trondheim for å studere på jazzlinja (NTNU). Her startet han i 1996 sitt eget orkester, Skomsvoll Orkester (senere Skomsork). I samme periode var han også medlem av Wibutee.

I 1998 dannet han Come Shine sammen med Live Maria Roggen, Sondre Meisfjord og Håkon Mjåset Johansen. Come Shine var en umiddelbar suksess, og fikk i 2002 Spellemann i klassen jazz for albumet «Do Do That Wodoo». Etter nok en suksess med albumet «Come Shine: In concert» med Kringkastingsorkesteret fra 2003, tok bandet en pause, før de igjen gikk i studio og ga ut albumet «Red and Gold» i 2014. Skomsvoll ble hedret med Ellaprisen av Oslo jazzfestival i 2013.

Erlend Skomsvolls engasjement for jazz favner bredt, fra det profesjonelle spissede, til prosjekt som Verdensstorbandet hvor 16 unge lovende musikere fra hele verden møttes under hans ledelse på Kongsberg Jazzfestival i 2014. Nå i år skal Skomsvoll lede en ny satsning på ungdomsstorband i Buskerud og Vestfold.

I år 2000 ble Erlend Skomsvoll, som den aller første, ansatt i Norsk kulturråds aspirantstilling i Midtnorsk jazzsenter og ble slik utøver, dirigent og arrangør for Trondheim Jazzorkester. Skomsvoll har hatt det kunstneriske ansvaret for Trondheim Jazzorkester ved en rekke anledninger, og har bidratt til flere plateutgivelser med ulike TJO-konstellasjoner. Mye av orkesterets suksess har hatt sitt utspring i Skomsvolls drivkraft og grenseløse musikalske visjon som han har mestret med stor kunstnerisk presisjon. «Den mest godartede diktator jeg har spilt med noensinne!», uttalte den verdenskjente pianisten Chick Corea etter et omfattende samarbeid med Erlend Skomsvoll og Trondheim Jazzorkester. Suksessamarbeidet som startet under Moldejazz i 2000, førte til albumet Live in Molde med påfølgende Norgesturné og en vellykket jubileumsturné da Trondheim Jazzorkester fylte ti år. Med sine arrangementer av Coreas musikk ledet Skomsvoll Trondheim Jazzorkester til sitt internasjonale gjennombrudd med en etter hvert så legendarisk konsert i New York i 2006 hvor Skomsvolls sneakers fløy veggimellom og han barbeint tok imot stående ovasjoner i ærverdige Hilton Ballroom.

Når Trondheim Jazzorkester nå kan feire 15-årsjubileum er Erlend Skomsvoll en selvsagt bidragsyter, nok en gang med nytt materiale. Dette er også en passende anledning til å hedre Skomsvoll for hans eksepsjonelle innsats som komponist, pianist, orkesterleder og ikke minst som en fremragende og nyskapende arrangør. Det er på høy tid at han blir tildelt den høyeste utmerkelsen innen norsk jazz – Norsk jazzforum gratulerer Erlend Skomsvoll med Buddyprisen for 2014!»

Med Buddy-prisen følger en statuett av den legendariske trompeteren Buddy Bolden, gjenskapt av billedk unstneren Lise Frogg samt 50.000 kroner fra Norsk jazzforum.