Europeisk pris til Liv Andrea Hauge Trio

Liv Andrea Hauge Trio er tildelt EJN Zenith Award for emerging artists. – Bandet bringer en frisk ny tilnærming til pianotrioformatet, uttaler juryen.

Artikkelen er skrevet av Camilla Slaattun, og først publisert på Jazz i Norge.

Det er Europe Jazz Network (EJN) som i samarbeid med den irske 12 Points-festivalen deler ut EJN Zenith Award. I begrunnelsen for tildelingen understreker juryen trioens modenhet, til tross for musikernes svært unge alder, deres evne til å skape vakre melodier og inkludere dem i åpne og skiftende lydlandskap, og det enestående samspillet mellom de tre musikerne.

Juryen uttaler at Liv Andrea Hauge Trio er et band som kan spille på alle scener, fra store festivaler til intime klubber, og som bringer en frisk ny tilnærming til pianotrioformatet.

Med prisen følger en enestående mulighet til å vise seg fram for europeisk jazzbransje. I september vil Liv Andrea Hauge Trio spille på den tiende europeiske jazzkonferansen, i Ghent, Belgia, for over 400 internasjonale bransjeaktører. EJN vil også støtte flere internasjonale turneer og konserter innenfor nettverket, samt bistå med en kommunikasjons- og faglig utviklingsstrategi for promotering og synliggjøring av trioen på den internasjonale arenaen.

– Jeg føler meg super beæret og glad for å få muligheten til å reise, spille og dele musikken vår rundt i Europa. Vi gleder oss til å dra på turné og møte alle involverte, uttaler Liv Andrea Hauge i en pressemelding fra EJN.

Trioen, som startet opp i 2021, har tidligere deltatt i Footprints-prosjektet, finansiert av Creative Europe, og turnert i land som Slovenia, Ungarn, Romania og Nederland. De har nettopp sluppet sitt første studioalbum Ville Blomster på Hubro Music. Liv Andrea Hauge Trio er også plukket ut til det offisielle showcase-programmet på Jazzahead, verdens største jazzbransjetreff, og spiller der torsdag 11. april.

EJN Zenith Award for emerging artists ble opprettet i 2019, og er en pris som har som formål å løfte fram europeisk ensembler eller soloprosjekt som som har evne til å bryte musikalske grenser samtidig som de viser en original tilnærming til fremføring og et potensial for en sterk internasjonal karriere. Prisvinneren velges blant de nøye kuraterte 12 bandene som opptrer på 12 Points-festivalen, alle fra forskjellige europeiske land. Juryen består av kunstneriske ledere, alle EJN-medlemmer, og i 2024 har det vært Csenge Hamod (Budapest Music Center, Hungary), Bogdan Benigar (Druga Godba, Slovenia), Igor Vida (Are You FREE? festival, Slovakia), Line Juul (Oslo Jazz festival, Norway) aog Kenneth Killeen (Improvised Music Company/12 Points Festival, Irland).

De første mottakerne av Zenith-prisen var Trio Heinz Herbert fra Sveits i 2019 og Nout fra Frankrike i 2023.