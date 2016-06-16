5,4 millioner kroner til kulturprosjekt i Nord-Norge

16.06.2016
- Red.

Blant dem som får støtte fra Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge er Riddu Riđđu festivalen og Sami Music Awards 2017.

Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge ble stiftet i 2012. Stiftelsen som formål å bidra til allmennyttig utvikling av kulturnæringen innenfor SpareBank 1 Nord-Norges forretningsområde. Kulturnæringsstiftelsen får inn over 200 søknader årlig, fordelt på nær alle kulturfelt.

Torsdag ble vårens tildelinger fra stiftelsen klare. Til sammen 5,4 millioner kroner ble gitt til kulturnæring i regionen.

Vårtildelingen retter seg særlig mot film og scenekunst, mens høstens tildelinger skal gå til litteratur, musikk og visull kunst. Begge tildelinger har også rom for støtte til tverrfaglige prosjekter, og disse aktørene på musikkfeltet har nå fått midler:

Riddu Riððu-festivalen får 150 000 kroner i støtte til talentutviklingsprogrammet Riddu Sessions, også elektronikafestivalen Insomnia får støtte til talentutvikling. Insomnia får 140 000 kroner, mens Audioland AS får 130 000 kroner til Sami Music Awards 2017. Pristine Music Production får 75 000 kroner til internasjonalisering.

Øvrige tildelinger kan leses her.

