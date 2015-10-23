Edvardprisen til Thea Hjelmeland

23.10.2015
- Red.

Hjelmeland vant i kategorien «Årets utfordrer» for utgivelsen ”Solar Plexus”.

TONO har siden 1998 delt ut EDVARD-prisen årlig til komponister, låtskrivere og tekstforfattere som i særlig stor grad har utmerket seg det foregående året.

EDVARD-prisen 2015 i kategorien ”Årets utfordrer” er tildelt Thea Hjelmeland for albumet «Solar Plexus».

Hjelmeland mottok prisen under sin konsert på Parkteateret Scene i Oslo i torsdag kveld av fjorårets vinner av samme kategori, Hilde Marie Kjersem

Prisen består av et trofé i stein utformet av kunstner Bruno Oldani, et diplom og kr. 50 000,-

I juryens begrunnelse heter det:

«Med sin andre soloplate befester Thea Hjelmeland seg som en av landets mest spennende låtskrivere. Det er langt og lenge mellom så smakfull og kompetent sjanger- og språkblanding som vi opplever på Solar Plexus. Låtene er hver for seg sterke og formidlende, men det er i den røde tråden og helheten denne utgivelsen virkelig skinner.

Hovedtemaene på utgivelsen er sorg og tap, og gjennom tekstene gir Hjelmeland vare, vonde, varme og voldsomme perspektiver på hvordan en personlig tragedie kan utfolde seg. Musikalsk blir popsjangeren kontinuerlig utfordret av elektroniske elementer, folk, rock, verdensmusikk og mer.

Styrken i albumet ligger likevel i hvordan tekst og musikk utfyller hverandre. Gjennom det til dels håpløst mørke og følelsesmessig kaotiske er det en imponerende kontroll og lekenhet i låtene og albumet som helhet. Det blir aldri forutsigbart og åpenbart, men forblir i en innfløkt men behersket miks av røff eleganse og sofistikert ustyrlighet. Dette forsterkes ytterligere av Hjelmelands vokal som smakfullt beveger seg mellom det myke og forsiktige til det kraftige og insisterende.

Årets EDVARD-juryen har i år bestått av komponistene Nils Henrik Asheim (juryleder), Arvid Wam Solvang, Marte Heggelund, Rita Engedalen, Terese Birkeland Ulvo og musikkforlegger Jan Stefan Bengtsson.

Erik Hillestad

Spellemannpris med leamus

Sendingen befinner seg langt unna ideen om musikk som noe som vil oss noe mer enn å underholde, skriver Erik...

IdaMaria

Solid Feminal

Som frivillighetsbasert konsertarrangement med sosialkritisk brodd er Feminalen 2014 et glitrende eksempel på ”Show, don’t tell”, skriver Gustav Svihus Borgersen.

Jan Erik Mikalsen

Edvard til Mikalsen

Komponist Jan Erik Mikalsen får Edvardprisen i Samtidsmusikk for orkesterverket «Parts II».

Edvardprisen til Ørjan Matre

– Irriterende godt skrevet, skriver juryen.

Tuva Livsdatter Syvertsen og Erik Sollid i Valkyrien Allstars Foto: Tono

Edvardpris til Valkyrien Allstars

Tuva Syversen og Erik Sollid i Valkyrien Allstars vant i kategorien Åpen klasse for albumet «Farvel, slekt og venner”.

Amund Maarud

Edvardpris til Amund Maarud

Maarud er vinner i kategorien Populær, for albumet ”Volt”.

Mimmi Tamba med del to i en ambisiøs trilogi. Charlotte Dos Santos med nummer to av imponerende samlinger sanger.

Identitet og forventninger i stort format for Mimmi og Dos Santos

Så forskjellig kan norsk pop være: Både Charlotte Dos Santos og Mimmi Tamba skaper og forfiner identitet – på album...

Nigerianske Wizkid spiller på Øya i sommer.

Nigerias superstjerne fikk Drakes drahjelp – Drake får dansbarhet og autensitet

Hva skjer, Vest-Afrika ll: Vestafrikanske hovedsteder er gryende hotspots for musikkbransjen. Følg musikken derfra på deres reiserute i avkolonialisert palmevinrus,...

Tanja Holmen

Tanja Holmen ny direktør ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans i Trondheim

Senteret har et viktig nasjonalt ansvar og et høyt ambisjonsnivå, sier den nye direktøren. – Dette er en rolle som...