Edvard til Mikalsen

Komponist Jan Erik Mikalsen får Edvardprisen i Samtidsmusikk for orkesterverket «Parts II».

Verket ble skrevet uten bestilling, til Toru Takemitsu Composition Award 2011, og ble urfremført i januar 2012 av Tokyo Philharmonic Orchestra. Stykket er komponert i ulike seksjoner som sammen former en større, helhetlig struktur. Det utmerker seg også ved å utfordre orkesterformatet og ved utforsking av kvarttoner

Juryens begrunnelse:

Noe av det som slår en med Jan Erik Mikalsens orkestermusikk, er den uforutsigbare frodigheten. «Parts II» er skrevet på en måte som både viser et sterkt grep om orkestermediet og samtidig en trang til å løse det opp i sammenføyningene og lete etter nye muligheter. På denne måten oppstår en mangetydig helhet.

På betagende vis klarer Mikalsen å mane fram en dyp pust fra det store orkesterdyret. Klangen folder seg ut, farger spres ut som en regnbue, lyset skimrer og skifter stadig. Gjennom det som tilsynelatende er en sammensatt masse av lyd i bevegelse, oppstår glimt av melodisk poesi.

«Parts II» har et stort emosjonelt og dynamisk spenn, og bygger seg opp til et frenetisk høydepunkt før det løser seg opp igjen. Det gis ingen enkel konklusjon: verket er samtidig både raffinert og rått, polert og uferdig.

Edvard-prisen består av et stipend på 50 000 kroner, Bruno Oldanis unike trofè og et diplom.

Juryens har bestått av

EDVARD-juryen har i 2013 bestått av juryleder Ingrid Kindem (NOPA – Norsk forening for komponister og tekstforfattere), Kari Bremnes (NOPA), Arvid Wam Solvang (NOPA), Nils Henrik Asheim (NKF – Norsk Komponistforening), Lars Petter Hagen (NKF) og Jan Stefan Bengtsson (Norsk Musikkforleggerforening)