Nå kan du nominere kandidater til Jazzprisen 2025

Musikkjournalist, kritiker og forfatter Terje Mosnes fikk den aller første Jazzformidler-prisen. Her fra utdelingen i Ibsenhuset i Skien, april 2023.(Foto: Guro Kleveland / Ballade)
Jazzprisen er en feiring av norsk jazz. Nå har Norsk jazzforum åpnet for nominasjoner til de elleve prisene. Fristen er 20. oktober.
Jazzprisen – som består av hele 11 enestående priser – ble for første gang delt ut i Ibsenhuset i Skien, i april 2023, med utsolgt hus og direktesending i NRK-radio. Prisen deles ut annethvert år i forbindelse med Norsk jazzforums landsmøte, som betyr at det i april 2025 igjen er klart for en ny og storslått feiring av norsk jazz.
Lørdag 5. april 2025 inviterer Norsk jazzforum til Jazzpris-utdeling på Cosmopolite i Oslo, der både publikum, musikere og landets jazzaktører samles for å hedre norsk jazz.
Med Jazzprisen ønsker Norsk jazzforum å løfte fram jazzen i alle dens former, forteller organisasjonen på nettsidene sine: Jazzprisen er et initiativ for å bygge opp under aktivitet, miljøer og positive tilvekster lokalt og nasjonalt.
Jazzprisen skal hedre skaperne av musikken, men også andre aktører i miljøet. Buddy har siden 50-tallet vært den høyeste utmerkelsen i det norske jazzmiljøet, og den er inkludert i Jazzprisen sammen med de to tradisjonsrike prisene Årets jazzklubb og Storbandprisen. I tillegg deles det ut pris til Årets verk, Musikernes pris, Frivillighetsprisen, Jazzaktivisten, Jazzformidleren, Jazzambassadøren, Ungjazzprisen og Norsk jazzforums hederspris.
Nominasjonene er helt åpne; alle som har en tanke om noen, eller noe, i den norske jazzverdenen som bør løftes og hedres spesielt, kan legge inn sin nominasjon i et av skjemaene. Ulike fagjuryer vil vurdere de nominerte kandidatene og avgjøre vinnerne av prisene.
Nominasjonsskjemaene finner du her, og fristen for å sende inn er 20. oktober 2024.
Selve Jazzprisen-trofeet har også sin historie: Troféet er designet av Nick Alexander og produseres av Plasteriet i Trondheim. Prisene er formet som en «J», og er laget av komprimert og resirkulert plast. Gjennom å bruke ulik farget plast og plast fra ulike kilder, får hver pris sitt eget uttrykk og blir et unikt trofé for den enkelte mottakeren.