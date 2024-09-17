Nå kan du nominere kandidater til Jazzprisen 2025

Jazzprisen er en feiring av norsk jazz. Nå har Norsk jazzforum åpnet for nominasjoner til de elleve prisene. Fristen er 20. oktober.

Lørdag 5. april 2025 inviterer Norsk jazzforum til Jazzpris-utdeling på Cosmopolite i Oslo, der både publikum, musikere og landets jazzaktører samles for å hedre norsk jazz.

Jazzprisen – som består av hele 11 enestående priser – ble for første gang delt ut i Ibsenhuset i Skien, i april 2023 , med utsolgt hus og direktesending i NRK-radio. Prisen deles ut annethvert år i forbindelse med Norsk jazzforums landsmøte, som betyr at det i april 2025 igjen er klart for en ny og storslått feiring av norsk jazz.

Med Jazzprisen ønsker Norsk jazzforum å løfte fram jazzen i alle dens former, forteller organisasjonen på nettsidene sine: Jazzprisen er et initiativ for å bygge opp under aktivitet, miljøer og positive tilvekster lokalt og nasjonalt.

Jazzprisen skal hedre skaperne av musikken, men også andre aktører i miljøet. Buddy har siden 50-tallet vært den høyeste utmerkelsen i det norske jazzmiljøet, og den er inkludert i Jazzprisen sammen med de to tradisjonsrike prisene Årets jazzklubb og Storbandprisen. I tillegg deles det ut pris til Årets verk, Musikernes pris, Frivillighetsprisen, Jazzaktivisten, Jazzformidleren, Jazzambassadøren, Ungjazzprisen og Norsk jazzforums hederspris.

Nominasjonene er helt åpne; alle som har en tanke om noen, eller noe, i den norske jazzverdenen som bør løftes og hedres spesielt, kan legge inn sin nominasjon i et av skjemaene. Ulike fagjuryer vil vurdere de nominerte kandidatene og avgjøre vinnerne av prisene.

Fristen for å sende inn er 20. oktober 2024.

Selve Jazzprisen-trofeet har også sin historie: Troféet er designet av Nick Alexander og produseres av Plasteriet i Trondheim. Prisene er formet som en «J», og er laget av komprimert og resirkulert plast. Gjennom å bruke ulik farget plast og plast fra ulike kilder, får hver pris sitt eget uttrykk og blir et unikt trofé for den enkelte mottakeren.

