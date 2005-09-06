Gåte takker for seg

Gunnhild Sundli trenger en lang pause, og stiller sine fans den største gåten i sin karriere: Vil Gåte noen gang vende tilbake eller er eventyret slutt for godt? Søndag spilte bandet det som kanskje var deres aller siste konsert i Norge – for et knippe Obs-ansatte i Olavshallen i Trondheim. – Alle må gå hundre prosent inn for Gåte om det skal fungere, og Gåte uten Gunnhild er ikke mulig. Jeg skjønner henne godt. Spesielt som storebror, men også som bandkollega, sier bandleder Sveinung Sundli.

Av Øyvind Holen

Gunnhild Sundli føler at hun brukt ungdomstida på Gåte, og nå trenger hun en pause. En lang pause. Derfor gir Gåte seg mens de er på topp, men ser ikke bort fra at de kommer tilbake.

– Det var en avgjørelse tatt i medgang, ikke motgang. Vi er gode venner og det går godt for bandet, sier Sundli til Adresseavisen.

Egentlig var det en storstilt Europa-lansering som sto for tur for Gåte, og nyheten om den lange pausen kom overraskende på de fleste – også medlemmene selv. Gåte spilte noen konserter i Tyskland i sommer, og både sjefen i Warner i Tyskland og sjefene i Europas største bookingselskap var meget begeistret.

– Vi skjønte vi kunne gjøre det bra i Tyskland. Men også at det ville bli som å starte på nytt. Vi måtte gi ut ny plate ganske raskt og bruke et par år på å komme i posisjon. Kanskje mer. Jeg begynte å tenke. Har jeg krefter til å bestige dette fjellet? Jeg kom til at det har jeg faktisk ikke. Jeg har brukt hele ungdomstiden min på Gåte. Jeg elsker bandet, men jeg har komme til et punkt der jeg trenger hvile, og trenger påfyll. Jeg trenger noe annet, sier Gunnhild.

Adresseavisen møtte bandet etter en halvtimes konsert for medarbeidere i Obs, Prix og Domus, og avisa skriver at bandet gikk ned med flagget til topps: ”Gåte peiset på og ga alt i et komprimert sett. Men det var ikke bare energi de hadde å by på, og vel samtlige i bandet felte en tåre eller to i løpet av konserten.”

– Det begynner først nå å gå opp for meg at det faktisk innebærer at vi skal slutte. Alle må gå hundre prosent inn for Gåte om det skal fungere, og Gåte uten Gunnhild er ikke mulig. Jeg skjønner henne godt. Spesielt som storebror, men også som bandkollega, sier bandleder Sveinung Sundli.

Han stenger på ingen måte Gåte-døra for godt, og sier at en tysklandslansering kan gå like knirkefritt om to år. Men etter 350 konserter gjennom karrieren, to album og spillejobber på de største festivalene i Skandinavia var Gunnhild utladet.

– Jeg er fort opp og fort ned. Jeg er jo jente. Æ har slutta mang gang i Gåte æ, for å si det sånn. – Men denne gangen var det annerledes. Jeg sluttet ikke i illsinne, men etter å ha tenkt meg godt om. Jeg visste det var riktig. Og Sveinung skjønte at det var riktig for meg. Vi er glade i hverandre Sveinung og jeg, og jeg gleder meg til at Sveinung i hvert fall en periode bare skal være broren min. Jeg har vært i Gåte siden jeg var 14 år, sier Gunhild til Adresseavisen.

Bandet har vurdert en skikkelig avskjedskonsert, men har slitt med å booke et skikkelig lokale i hjembyen i Trondheim. Men de har ikke gitt opp helt tanken om en verdig avskjed. Du kan lese Adresseavisens sak her.