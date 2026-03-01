En venstrevridd og uvitende populist svarer
– Mitt hovedanliggende går overhodet ikke ut på å kritisere Ultimas program, men peke på hvordan festivalen sliter med å...
Er Ultima en festival som suller rundt i sin egen finkulturelle grøt, spør kulturredaktør i Ny Tid, Øyvind Holen, i...
I bokbransjen er det de store forlagene som rasker med seg det meste av potten fra innkjøpsordningen. Når det gjelder...
Her er Ballade-skribent Øyvind Holens ti på topp-liste over det norske plateåret 2005. Det starter med Serena-Maneesh, og går derfra...
Torsdag 15. desember mottar Leif Ove Andsnes Sibeliusprisen for 2005 ved en høytidelighet i Lindemansalen på Norges musikkhøgskole. Begivenheten er...
Etter to år er konsertserien TrashPop godt etablert i Kristiansand, og gjengen bak gleder seg nå til å gyve løs...
For to år siden var NRK Svisj en våt drøm for alle norske band som klarte å skramle sammen en...
Tungtvann representerer Norge på albumet ”Rodeo Europe”, som tar mål av seg å vise fram det beste fra den europeiske...
– DJ-ene er kanskje ikke sjefen lenger, men de er i aller høyeste grad fremdeles med og fortsatt en stor...
17 år etter at han vant DJ-NM under navnet DJ Fresh, er Tage ”White Shadow” Slettemoen fra Geilo endelig her...
Trio Mediævals nye plate ”Stella Maris” svømmer i gode kritikker fra hele verden, og i dag vender jentene nesa igjen...
Bandene Heroes & Zeros og The Fernets er klare for 2006s Zoom Urørt-turné etter at de stakk av med seieren...
Som de fleste andre i sin hiphop-generasjon står Don Martin i dyp gjeld til Tommy Tee og hans radioshow, og...
Jokkke & Valentinerne hadde hele tre låter inne blant de de tyve beste norske låtene gjennom tidene, da avstemningen ble...
”To fulle menn” av Jokke & Valentinerne stakk av med seieren i NRK P3 og Spirits lytter- og leserkåring av...
Gatas Parlament er brødrene Elling og Aslak Borgersrud, og en skjeggete sinnatagg som både rapper og snurrer plater. Hvem er...
Mens mange norske rappere sliter med framdriften, er en rekke norske hiphop-produsenter på frammarsj i utlandet. StarGate jobber for Def...
– Redaktør Thomas Talseth bommer på ballen, og setter isteden inn en solid sklitakling mot mannen i sitt svar på...
Erik Skodvin og Otto Totland i duoen Deaf Center lager musikk av det de finner, enten det er konkrete lydopptak,...
NRK P3 og det NRK-eide gratismagasinet Spirit har denne høsten lansert en storstilt kåring av «Tidenes norske låt». I tråd...
Er albumet «Sénégal» årets mest internasjonale utgivelse? Hiphop-gruppa Wagëblë fra Senegal har DJ fra Sveits, norsk produsent og plateselskap, og...
Her er årets mest spesielle norske folkemusikkplate. «Naheddi» av Adama Barry fra Burkina Faso, Hassan Mahdi fra Basra i Irak...
Flere utstillinger, forestillinger og seminarer. Flere norske artister. Og de samme verdensstjernene vi er blitt så vant til. Festivalsjef Anne...
Marit Karlsen i Trust Me Records utfordrer NRK P3 til å playliste det samiske bandet Adjagas. «Jeg ønsker å utfordre...
Erlend Erichsens «Nasjonalsatanisten» er ikke den første norske romanen med et black metal-band i en sentral rolle. I fjor ga...
26. desember 2004 døde Sigurd Køhn og sønnen Simen i tsunamibølgen i Khao Lak i Thailand. Mandag 24. oktober lanseres...
«This Place» av Sigurd Køhn Quartet skulle opprinnelig gis ut i januar i år, etter en velfortjent juleferie i Khao...
I 2004 spilte Gluecifer seg gjennom 101 konserter fra Tromsø til Bilbao, fra Berlin til Warszawa og opplevde alt fra...
I høst ga Universal ut de to første deLillos-albumene i ”deluxe edition”-formatet. Ifølge produktsjef og deLillos-trommis Øystein Paasche er dette...
Lørdag deles de første Folkelarm-prisene – også kjent som Norwegian Folk Music Award – ut under en stor fest på...