Ballade video: Vi leser i Svarteboka

Vi priser sommeren med Gåte feat. Djerv, Luke Elliot, Sara Wolff, Maria Norseth Garli, Roger Græsberg & Foreningen, Kåte Klør, FLTY BRGR GRL, Three Souls, Kenneth Lien og Center Of The Universe – samt Gunerius & Verdensveven.

Nå nærmer sommeren seg for alvor. Vi skal ta lite avbrekk etter hvert, men rekker nok noen utgaver av Ballade video til, samt et par spesialutgaver. Denne uken har vi satt sammen nok en bred meny, som forhåpentlig speiler litt av det musikalske mangfoldet før festivalsesongen er over oss.

Vi har rock og folkemusikk, kunstnerisk orientert popmusikk, funk, dub og elektronika. Og heldigvis også litt musikk med norsk tekst, som Roger Græsberg & Foreningen har forært oss.

Kort sagt: God fornøyelse!

GÅTE feat. DJERV: Svarteboka

Gåte slapp i 2021 albumet Nord, som var deres andre studioalbum siden de først vendte tilbake med EP-en «Attersyn» i 2017. Denne uken har de gitt ut to nye melodier, «Svarteboka» og «Skarvane».

Den førstnevnte er et samarbeid med Agnete Kjølsrud fra Djerv, som også befinner seg på Indie Recordings. Plateselskapet nøler ikke med å kalle samarbeidet for «et episk møte mellom Norges to mest ikoniske kvinnelige metal- og rockevokalister».

Agnete Kjølsrud og Gunnhild Sundli traff hverandre i et bryllup i 2022. Derfra tok det ikke lang tid før ideen om et fremtidig samarbeid slo rot. Alt i fjor vinter sendte Gåte et låtutkast til Djerv og Agnete, som straks takket ja til å bidra. Selv om de befant seg på hver sin kant av landet, fant de snart ut hvordan materialet kunne videreutvikles og tilpasses de ulike stemmene.

– Det å være kvinnelig frontfigur for metal/rockeband er fortsatt utenom det vanlige i 2023, og både Gunnhild og Agnete har kjent på et utenforskap og følelsen av å stå alene mot røkla, sier Indie Recordings i en kommentar.

– Denne gangen står de sammen.

Det er Gunnhild Sundli selv som har regissert videoen, som er produsert av Sverre Brandtzæg i Valkyrien Productions. Mikkel Haugsrud Hauge har vært hovedfotograf, og har også stått for klipping og video-effekter.

LUKE ELIOTT: William Tell

Luke Elliot spilte en svært bra konsert på Parkteateret i Oslo denne uka, som også markerte starten på en ny Europa-turné. Anledningen er at han har sluppet sitt tredje album, Let ‘Em All Talk, nok en gang spilt inn med norske musikere.

En av de aller beste låtene på platen har nå kommet ut som single og video. Det dreier seg om «William Tell», som er co-skrevet med multi-instrumentalisten Freddy Holm, som Elliot omtaler som sin høyre hånd. Den handler om den amerikanske kult-forfatteren William S. Burroughs, som drepte sin kone i 1951.

– Jeg har alltid vært fascinert av William S. Burroughs. Denne sangen handler om at han drepte sin kone ved at han satte et glass whisky på hodet hennes og prøvde å gjenskape Wilhelm Tell-myten. Burroughs skjulte seg i Mexico, fordi han var siktet for narkotikabruk i hjemlandet. Etter hennes død dro han tilbake til USA, der karrieren begynte med romanen Junkie.

Videoen er regissert av Johan Lundsten, og byr også på en opptreden av Tora Carlbaum.

Let ‘Em All Talk er ute på det nye selskapet Icons Creating Evil Art. Det jobber etter følgende motto:

– ICEA er et plateselskap og et musikkforlag som ønsker å vekke følelser og reaksjoner. Vi vil provosere, inspirere, skape, ødelegge. Og bryte opp gamle strukturer, mens vi har det gøy.

Nå venter spillejobber i Sverige, Holland, England og Tyskland. Til sommeren skal han og bandet også spille på flere festivaler her hjemme.

SARA WOLFF: Polystyrene

Dette er helt, helt nydelig!

Nøyaktig en måned etter at Sara Wolff slapp sin kjærlighetserklæring til hjembyen Bergen, «Homesick», kommer hele EP-en «Magic Hour». De to første singlene fra EP-en, «Don’t Feed The Birds» og «Homesick», ble spilt på både BBC Radio 1 og BBC 6 i Storbritannia. Sara Wolff fikk også god omtale i Bergens Tidende – og her i Ballade.

EP-en er spilt inn i en gammel prestegård i Manchester, Eve Studios, sammen med Rich Bond (gitar, klarinett), Andrew Lockhart (trommer), Rob Holland (bass), Georgia Harris (piano) og tekniker og produsent Adam Rothschild.

«Polystyrene» ble spilt inn i husets pianorom, opprinnelig en stue – preget av gjenklang fra en samling av pianoer og orgler. Inspirert av en barndom fylt med korsang, pluss en fascinasjon for middelaldermusikk, inviterte Sara Wolff en gruppe sangere til å spille inn improvisert sang.

– Jeg ville utforske improviserte stemmer og la det være rom for uhell. Jeg hadde ingen plan da jeg inviterte gruppen med sangere inn til studio. Jeg ville bare se hva som skjedde av seg selv. Vi endte opp med å spille inn noen veldig kule, uendelige droner og harmonier.

Sara Wolff har jobbet som musikkprodusent for andre artister, som turnerende sessionmusiker og komponist for danseforestillinger. Hun kuratorer også sitt eget månedlige radioshow, Cloudberries på Camp France. Videoen er filmet og regissert av Marieke Macklon. Les gjerne dette intervjuet med Wolff, fra Ballades møte med henne i Liverpool sist vinter.

MARIA NORSETH GARLI: Morning Light

Premiere! Og denne er også flott!

Ballade video hadde et veldig fint samarbeid med Maria Norseth Garli i 2020, da vi viste alle videoene til hennes album Golden. Nå er hun tilbake med det nye albumet Morning Light. Det slippes på Sonic Transmissions Records, som er plateselskapet til Ingebrigt Håker Flaten, og kan blant annet høres på Bandcamp.

– På tittellåta «Morning Light» viderefører Maria Norseth Garli sin hengivenhet til å være i noe over lengre tid, hvor musikken får bygges opp organisk, og hvor alle stemmens og strengenes nyanser brukes som instrument. Det oppstår en magnetisme i det som tilsynelatende varer evig, og i råheten og de mange detaljene som oppstår, sier Flaten om utgivelsen.

– Maria Norseth Garli er en eksperimentell singer-/songwriter som siden utgivelsen av debutalbumet Golden og oppfølgeren Silver Light har etablert seg som en viktig stemme. Hennes stemme er både skjør og sylskarp, og pakkes inn i et dynamisk hav av gitarer.

Musikerne på Morning Light er Maria Norseth Garli (vokal, gitar, fiolin), Lars Ove Fossheim (gitar, synthgitar, vokal, munnharpe, trekkspill), Nicolas Leirtrø (baritongitar) og Kyrre Laastad (woodblocks, gitar). Albumet er produsert av Maria Norseth Garli selv. Det ble innspilt og mikset i Øra studio høsten 2022 av Kyrre Laastad.

ROGER GRÆSBERG & FORENINGEN: Hjerteflom

– «Hjerteflom» handler om en av onklene mine som ga meg råd da jeg var ferdig på videregående. Hans råd har med tida blanda seg med mitt syn på det å vokse opp på bygda og høre på det hjertet har på hjertet.

Det sier Roger Græsberg om den nye musikkvideoen til «Hjerteflom», som han og Foreningen slipper i dag. Den er en av de elleve låten på albumet Blomsterspråk. Det kom 21. april, og har alt fått flere gode omtaler.

«Blomsterspråk» beskrives som et album om å være i «samtale med seg sjøl». I følge Græsberg handler det om å kommunisere både med fortiden, nåtiden og framtiden. Hvem var du som barn – og hvem er og har du vært som voksen?

– Musikken har heldigvis alltid vært der for meg. Når det butter er det lett å finne trøst og glede i musikk, men også bekreftelse når verden føles mørk. Mange av sangene på dette albumet er skrevet over lang tid. Noen har blitt liggende igjen etter tidligere plater fordi de ikke passa inn eller var for sære. Andre har blitt skrevet for å supplere disse.

– Det har vært som å komponere en blomsterbukett der jeg har prøvd å formidle noe om at tida fortsatt går og at kanskje noen av disse låtene vil stå samlet som noe av det fineste jeg har laget, sier Græsberg.

Det er Martin Høgberget som har regi, klipp og kamera på videoen. Albumet er sluppet på Alexander Lindbäcks selskap Safe & Sound Recordings. Lindbäck kan også høres på trommer på albumet, sammen med blant andre Krister Skadsdammen (elgitarer og steelgitar), Morten Andreassen (bass) og Unnveig Aas (kor). Også Kenneth Ishak medvirker på piano, orgel og kor.

THREE SOULS: My Delight

Den 5. mai slapp groove-kollektivet Three Souls «My Delight», som er siste single før slippet av albumet Red Tide. Som det heter i presseskrivet vi har mottatt: – Med denne låta tar bandet deg ut av den daglige 8-til-4-rutinen, og inn i en mørk og røyklagt nattklubb med oppfordring om å only do what makes me feel alright.

Sangen handler om trangen og lysten til å slippe seg fri i en genuin klubbopplevelse. Selv kaller bandet låta et resultat av en «elsk for klubbing» – og av å være «lei av å kjede seg». Låten oppsto under nedstengningen, da savnet nok var på sitt verste.

– Vi ville gjøre en skikkelig klubblåt, noe som virkelig bare skriker klubb. Helt siden bandet startet å spille sammen i 2015, har vi spilt klubber og utesteder, så denne låta ble et utløp for et intenst savn under pandemien, forteller Three Souls.

Bandet ga i 2021 ut albumet Mr. Temptation på Grappa. Medlemmene er Sem Petros (vokal), Konstantin Ellingsberg Helmers (gitar), Mikkel Brændsrød Bjørneboe (bass), Sondre Moshagen (keys), Olve Gravklev (trommer), Lars Fauchald Hartmann (saxofon), Henrik Smelhus Sjøeng (trompet) og Emil Bø (trombone).

Singelen og albumet er spilt inn på Athletic Sound Studio i Halden, mikset av Dag Erik Johansen og mastret av Espen Høydalsvik. Albumet Red Tide kommer 23. juni, og feires med slippkonsert på Parkteatret i Oslo samme kveld. Videoen er filmet av Alice Lewin og Mikkel Bjørneboe, og er også satt sammen av den sistnevnte.

FLTY BRGR GRL: Caprisun

FLTY BRGR GRL har base i Oslo, og består av Beatrix og Sarah. De kaller seg «garasjepop-duoen som lager lekne, humørsyke og søte sanger om forelskelser og ubesvart kjærlighet.»

– 26. mai gir vi ut singelen «Caprisun», som er fra vårt kommende album Happily Ever Never, som tar for seg de ulike fasene etter en breakup. «Caprisun» utforsker hva som skjer etter siste etappe, etter aksept, når du begynner å legge merke til nye mennesker og finne ut hva disse nye forbindelsene kan bli.

– Singelen er spilt inn med produsent Marcus Anthony Calvert, og er leken, flørtende. Og altså inspirert av den første sommeren som nysingel, sier Namra Beatrix Saleem til Ballade video.

– Den slippes sammen med en 90/00-talls musikkvideo med altfor søte kattunger – som vi var veldig allergiske mot! Håper dere liker den!

FLTY BRGR GRL forteller også at vikingene ifølge legenden pleide å å gi kattunger til nye bruder, som en viktig del av en ny husholdning.

– Katter ble ansett som passende gaver siden de ble assosiert med Freya, kjærlighetsgudinnen. Så vi måtte inkludere dem. Vi elsker også kattunger, selv om de kan føre til vår død en dag.

I 2021 ga duoen ut debutalbumet Love You Forever. Musikken deres har vært omtalt i det amerikanske TV-showet «Single Drunk Female» og Netflix-filmen Royalteen. «Caprisun» er det tredje og nyeste sporet fra kommende Happily Ever Never.

Videoen er regissert og filmet av Marcus Anthony Calvert og FLTY BRGR GRL, med Kaja Løvholen som assistent.

Les gjerne også postpandemi-intervjuet med duoen Ballade gjorde i Berlin i 2022, med en minidokumentar FLTY BRGR GRL filmet rundt pandemiens ground zero-tidspunkt i mars 2020.

KÅTE KLØR: Feig

I 2021 slapp Kåte Klør sitt første album, Pessimistopia, etter å ha turnert med Skambankt før pandemien. De beskriver 2022 som et år med «skriving og store konserter» – blant annet på et utsolgt Folken i Stavanger. De gjorde også en gjesteopptreden med Skambankt på deres siste konsert for et utsolgt DnB Arena i hjembyen. Nå er Stavanger-prosjektet endelig tilbake med singelen «Feig».

– Låten er stinn av sinne, catchy refreng og et riv, ruskende galt bassriff som blåser nytt liv i den norske rocken. Den ble spilt inn og skrevet i Komet Lydstudio sammen med artist og partner Emilie Eie.

Harald Harestad spiller ellers alle instrumentene selv. Det følger også med en musikkvideo, laget av Erik Furulund, Bjarte Gudmestad & Kåte Klør – med god hjelp fra Folken som stilte med gratis lokaler.

«Feig» ble sluppet tirsdag 16. mai, og er bandets andre single hittil i år. «Ka Du Seie» ble sluppet til verden i april. Emilie Eie har skrevet og fremført det ene verset på sangen. Hun har vi tidligere i år hatt gleden av å presentere i Ballade video, både i mars og april.

Harald Harestad koret ellers på Skambankt-platen Ti i fjor, samme år som Kåte Klør også var med på samleplaten 2022 – pønk i Norge.

KENNETH LIEN & CENTER OF THE UNIVERSE: Hallingen

Kenneth Lien og Center Of The Universe har gått sammen for å utforske koblingen mellom norsk folkemusikk og elektronisk musikk. Første låt ut fra albumet Snu hver stein er «Hallingen».

Den omtaler de som «en munnharpe-drevet låt for dansegulvet, som baker sammen tradisjonell hallingdans med en italo- eller Oslo disco-inspirert beat», inkludert basslinjer og synther.

– Låta er et godt sted å begynne for å høre den kommende plata, og viser Liens fine spill, sier Jørgen Skjulstad, som selv står for trommemaskin, synth, sampler, innspilling og miksing.

– Munnharpa er svært sjelden å høre i moderne musikk, og bandet forsøker å gjøre noe med nettopp det. Til syvende og sist er jo lyden av munnharpe ganske lik lyden av en synthesizer.

Kenneth Lien er en multi-instrumentalist med røtter i black metal og improvisert rock. Han trakterer folkeinstrumenter som fele, hardingfele, seljefløyte og munnharpe. Han er mest kjent fra trioen Ævestaden, men har også bemerket seg på kappleikscenen med flere munnharpeseiere.

Jørgen Skjulstad er en musiker og DJ som både er kjent som Center of the Universe og DJ Sissyfus. Han har gitt ut rundt 20 plater under eget navn, og bidratt på «kanskje noen hundre» som remikser og produsent. Snu hver stein kommer ut 2. juni på Metronomicon Audio.

I månedens elektronika-kritikkspalte Ballade elektronisk har redaksjonens Siri Narverud Moen tatt for seg blant andre Kenneth Lien og Center Of The Universe, ta en kikk her.

GUNERIUS & VERDENSVEVEN: Jeg er en som er ensom

Premiere! Vi har tidligere presentert Gunerius, aka Thomas Gunerius Berggren, ved et par anledninger. Nå er Oslo-musikeren her med « Jeg er en som er ensom», som han beskriver for oss på denne måten:

– «Jeg er en som er ensom» handler om nettopp det å være ensom. En psykedelisk dub-låt med fiktive mennesker til stede i form av vocoderen.

– Videoen reflekterer også over dette temaet. Jeg er en som er, en som er ensom, jeg er en som deg. Noen ganger må man huske at man kan være sammen i ensomheten.

Kapitalypse Nå! kom 31. mars i år, og fungerer som en avslutning av en korona-trilogi og starten på noe nytt. Bandet har gått fra et Thomas Gunerius Bergsten solo-prosjekt til en trio med Alexander Lindbäck og Magnus Tveten.

– Men akkurat «Jeg er en som er ensom» ble selvfølgelig spilt inn i ensomhet – for autentisitetens skyld, så klart.

Siden Lindbäck også spiller trommer for Luke Elliot er han representert med hele tre videoer denne uken. Gunerius & Verdensveven avslutter sin mini-slippturné for Kapitalypse Nå! på nyåpnede Drammen kulturhus, 8. juni.

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no, merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 187 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤