Her kan du jobbe og bo i Berlin

Flere kunstnerleiligheter har stått tomme under pandemien. Men om du vil til Berlin er den gode nyheten at de åpner dørene igjen. Ballade har laget en oversikt over tilbudene musikere kan benytte seg av.

Tekst: Aksel Gøytil Bødtker. Foto: Thomas Kolbein Bjørk Olsen

Blant tilbudene er leilighetene til både den norske ambassaden og Norsk forening for komponister og tekstforfattere, NOPA, hvor norske musikere kan søke. De tre andre tilhører kommunene Trondheim, Stavanger og Bergen, som ber om mer lokal tilhørighet.

Kunstnerleilighetene gir tilgang til forbundsrepublikkens hovedstad med byens brede fagmiljøer og varierte kulturliv. Flere har stått tomme under pandemien, men nå vet vi at samtlige åpner opp igjen.

Nederst i saken finner du en oversikt med lenker. Vet du om andre lignende tilbud i Berlin, send oss gjerne tips i kommentarfeltet under eller på e-post.

Ambassaden som døråpner

– Min idé var å ha et residensprogram for forskjellige kunstarter, pluss forskere, og med fokus på nettverking. Daværende ambassadør, Petter Ølberg, ba meg skrive et forslag, og da han så det sa han bare kjør på, sier Clemens Bomsdorf, kultur- og pressemedarbeider ved den norske ambassaden i Tyskland.

– Jeg så at vi hadde denne leiligheten, som stod tom mesteparten av året, fortsetter han på vei inn i ambassadørresidensen i Berlins vestligste bydel.

Han viser til det som tradisjonelt kalles sjåførleiligheten, som ligger i ambassadørens hage. Her kan du søke om en til to uker lange opphold som dekkes gjennom et stipendiat fra ambassaden. Stipendiatene velges ut i samarbeid med NAA (Norwegian Arts Abroad). Samtidig som de vil se en liste over møter du planlegger, vil de også at du skal ha plass til “spontane møter”:

– Vi starter ofte en måned i forveien, før stipendiaten kommer, og de får selv komme med innspill, sier Bomsdorf. Han forklarer at de begynner alle stipendiatenes opphold med et skreddersydd nettverksmøte og inviterer inn relevante kontakter fra det tyske kulturlivet. Møtene skal skape nye forbindelser og åpne opp muligheter for resten av oppholdet. De kan for eksempel foregå i selve residensen på kveldstid, uformelt, der folk går rundt og snakker med hverandre.

– Du er her mellom fem og 15 dager, så da kan diskusjonene fortsette. Ofte treffer man mange spennende folk på en konferanse, og så må man vanligvis bare si «hejdå» fordi man må dra dagen etter. Når man bor her en periode har man tid til umiddelbar oppfølging, sier han.

– Berlin hjelper veldig med å få artister ut i verden, her møter du folk fra andre viktige steder som London eller Paris. Det gjelder ikke bare musikk, det er et så sentralt og viktig sted i Europa, forklarer Bomsdorf.

Med leiligheten bor du to minutter fra S-bahn-stasjonen, og rundt finner du nærbutikk og spisesteder med et mer landlig preg. Fra stasjonen er du på steder som Alexanderplatz på rundt 30 minutter. Rett utenfor døra er ambassadørens hage. Ballade spør hvordan det blir å bo så tett på ambassadøren.

– Den forrige ambassadøren, Petter Ølberg, likte prosjektet veldig godt, og den nye ambassadøren, Torgeir Larsen også, så vi fortsetter, sier Bomsdorf. For det meste er gjestene svært selvstendige under oppholdet og har egen sti ut til gata. Det er også kjærkomment at du spiller på medbragte instrumenter, forteller Bomsdorf, men at det er et rolig nabolag.

– Flygelet inne hos ambassadøren kan du kanskje spørre pent om å få bruke?

– Ja, vi skal alltid se hva vi får til, smiler Bomsdorf.

NOPAs skrivestue

Det å kunne ha mulighet til å reise vekk og bo i en av NOPA sine leiligheter er gull verdt når man skal skape musikk, skriver Sarah og Beatrix i FLTY BRGR GRL. Vi møtte dem i leiligheten som NOPA formidler i Berlin i 2022, da de holdt på å ferdigstille sitt kommende album, Happily Ever Never, som slippes til høsten. Låtene «Red Dress» og «Caprisun» ble til helt fra scratch i denne leiligheten, skriver de på e-post til oss.

– Det kan være vanskelig å jobbe med låtskriving i en hektisk hverdag der man har mange distraksjoner. I leiligheten var det kun to ting som stod på agendaen. Det var å jobbe med nye låter, og finne ut hvor vi skulle spise dagens middag, fortsetter de.

Det er akkurat slik NOPA forteller oss at plassen skal brukes. Vi møtte dem i Berlin for å høre mer om tilbudet. Administrativ leder i komponist- og tekstforfatterorganisasjonen, Tine Tangestuen, beskriver det som en «oase for låtskriving», og en mulighet til å komme seg vekk fra hverdagen. Leiligheten er en alt-bau, hvor rommene på tradisjonelt vis ligger etter hverandre ut fra en lang, sentral gang. Dette er nok den største, og best utstyrte, leiligheten blant tilbudene.

SE OGSÅ musikkvideoen «Miserable» av FLTY BRGR GRL, med premiere i forrige ukes Ballade video

– Du har den kreative grunnpakken, komponistens notatblokk, forteller Frank Michaelsen, som er kommunikasjonsansvarlig i NOPA. Han driver selv med musikk, og kan forsikre:

– Jeg jobber ofte forskjellige steder, og det jeg trenger er lydkort, keyboard og en mikrofon til det lydkortet. Og det har vi her.

Samtidig som leiligheten er åpen som et arbeidsrom for komponering kan du også benytte den når du har samarbeid, konserter eller arrangementer i Berlin. NOPA lar deg søke om en uke av gangen for 1500 kroner per hode. De tar imot gjester hver uke i året, og du trenger heller ikke være medlem av NOPA for å benytte den, slik som i deres andre leiligheter som ligger i London og Vence.

– Mange tenker at det er vanskelig å få plass, men det er det ikke. Det er lett å få plassen hvis man ikke har vært her før, sier Tine Tangestuen.

FLTY BRGR GRL skrev at de opplevde en god skapende og kreativ «vibe i veggene». Tangestuen kan fortelle at det i leiligheten finnes en hyttebok som de nysgjerrige kan bla i:

– Der skriver de som har vært der tips til nestemann, og litt om hva de har opplevd selv. Du vet at det har vært veldig mange kreative folk der, og kan faktisk lese om det de har gjort, konkluderer NOPAs administrative leder.

Ønsker du å få nye kontakter i Berlin oppfordrer hun at du forbereder deg. Hun trekker frem at du kan kontakte kjente i Berlin og høre med Music Norway. Selv om Music Norway ikke lenger har kontor i Berlin, er det stor sjanse for at de kan hjelpe med kontakter, tips og råd.

Kommunenes comeback

Kommunene Stavanger, Bergen og Trondheim tilbyr alle leiligheter for deres egne kunstnere i Berlin. Under pandemien stod kommunenes leiligheter tomme, og det kom kritikk mot utgiftene som gikk over kommunebudsjettet. Kommunenes kunstnerleiligheter ligger alle like ved Tiergarten, i bydelene Charlottenburg og Schöneberg på Berlins “beste vestkant”.

Siri Gjære er jazzsanger og har vært i Berlin ved flere anledninger. I 2015 ferdigstilte hun og Ann-Cathrin Hertling prosjektet «Gjestehus» under opphold i Trondheims Berlin-leilighet. Hun tror ikke prislappen er et stort problem, men sier:

– Jeg ville skifta Trondheims leilighet. Den ligger i et veldig dyrt strøk, og det er mindre inspirerende, sier Gjære.

– Det er noe demokratisk viktig i å ha et tilbud om opphold i utlandet, og på et rimelig sted som Berlin. Slik får flere muligheten til å reise, uansett økonomi, og kunstnere bør reise, fortsetter hun. Gjære legger vekt på at det kan være en viktig knekk for å få unge artister ut i verden. Hun bor selv på Svartlamoen, og beskriver det som et «Norges Berlin»:

– I Berlin er det mer av den åpenheten som vi har her, og det er mer kunst og musikk som skjer, så derfor er det lett å komme med på ting som er inspirerende, forteller hun. Hun tror Berlin er en plass der man kan dra og få et godt inntrykk av hva som skjer i verden.

Stavanger og Bergen kommune bekrefter til oss at deres tilbud også fortsetter i 2023. Stavanger kommune hadde totalt 25 søkere for våren, noe som er flere enn før pandemien. For Trondheim kommune blir oppstarten noe mer tungrodd etter pandemien:

– Vi håper å få ordningen opp å stå igjen senest fra høsten av, kanskje tidligere, skriver ansvarlig for tilbudet i Trondheim kommune, Roald Birkelund, som snart er på vei til den europeiske kunstnerbyen for å gjøre leiligheten klar for nye gjester.

Kunstnerleiligheter i Berlin

Den norske ambassaden:

«Residens i residensen», stipendprogram etablert av Norges ambassade i Berlin som retter seg mot forskere fra alle fag, kuratorer og kunstnere m.fl. Oppholdets varighet: Mellom fem og 15 dager. Opphold er gratis, i tillegg refunderer ambassaden reisekostnader Norge-Berlin t/r med opptil 5000 kroner og tildeler stipend tilsvarende 900 kroner per dag. Søknadsfrist: Løpende for opphold som avsluttes senest 1. desember 2023. Kandidater må være norske statsborgere eller bo i Norge.

https://www.norway.no/de/germany/for-nordmenn/nyheter-arr/nyheter/utlysning-av-berlin-stipend-residens-i-residensen-2023/



NOPA:

Leiligheten ligger i Charlottenburg. Man kan bo her i én uke av gangen. Prisen er 1500 kroner per person (har fire sengeplasser). Utstyrt med akustisk gitar og el-piano. Komponister og tekstforfattere som er medlemmer av TONO kan søke (Man trenger ikke være NOPA-medlem for å benytte leiligheten i Berlin). Søknadsfrist: Fortløpende. Man finner ledige datoer på NOPAs nettsider.

https://nopa.no/arbeidsbolig/berlin/



Stavanger kommune:

Stavanger kommune stiller en leilighet i Charlottenburg til disposisjon for profesjonelle kunstnere som har sitt virke i Stavanger. Opphold fra 1 til 3 måneder. Ved tildeling følger det et reisestipend på kr 2000 per måned. Dette blir kun gitt dersom du er folkeregistrert i Stavanger kommune. Søknadsskjema er tilgjengelig for søknader fra juli til desember 2023. Søknadsfrist: 31. mars 2023.

https://www.stavanger.kommune.no/kultur-og-fritid/kultur/kunstnerleiligheter/



Bergen kommune:

Leiligheten ligger i Schöneberg, og man kan søke om opphold for to-tre måneder av gangen. Profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere innenfor alle fagfelt som bor og/eller har sitt hovedvirke i Bergen kommune kan søke. Tilbyr også reisestipend på 2000 kr per måned. Søknadsfrist: 15. mai.

https://tilskudd.bergen.kommune.no/portal/#call/8410/details



Trondheim kommune:

Leiligheten har vært stengt under pandemien. Kommunen håper å kunne tilby Berlin-opphold til Trondheimskunstnere innen alle uttrykksformer i løpet av første halvår 2023. Følg med på kommunens hjemmeside for oppdateringer.

https://www.trondheim.kommune.no/tema/kultur-og-fritid/lokaler1/berlin/

