Artist Marte Wulffs siste plate er full av klimafølelser. Og den er et teaterstykke. Før stykket er skrevet.

For noen dager siden kom vinylplata Øya/Øyet fra Marte Wulff. Albumet har hun spilt inn sammen med sin venn Sjur Miljeteig som produsent, og byr på atmosfærisk kunstpop med visediktning i bunn. Miljeteig er heddaprisvinner, noe Wulff kanskje mener er relevant å trekke fram. Sangene, som beskriver følelser og hverdag, ikke minst knytta til sorgen over naturtap, skal nemlig bli til teater:

– Låtene er laget til en teaterkonsert som ikke finnes ennå. Jeg skriver manus sammen med en dramaturg. For å ha flere kunstuttrykk å spille på vil jeg nemlig til teaterscenen med denne fortellingen, og sangene er komponert og arrangert for det, som en billedrik og helhetlig reise, skriver artisten til Ballade.no.

Vi bygger oss ut av vårt eget hus

«Hus» på Øya/Øyet av Marte Wulff

– Jeg har kalt plata mi et konseptalbum om et liv som endrer kurs i møte med den eksistensielle natur- og klimakrisen vi alle står midt oppi. Det er mitt liv, min datters liv og svært mange andre menneskers liv.

Wulff kaller plata for et rendyrket konseptalbum om et liv som endrer kurs i møte med en eksistensiell krise: «De ti låtene tar deg med på en atmosfærisk reise fra det ytre rom til det indre, og gjennom følelsesspekteret fra erkjennelse til aktivisme: Sorg, uro, frykt og sinne, men også takknemlighet, mening og ro.