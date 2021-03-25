Åpen konsert med Lise Davidsen og Trondheim Symfoniorkester & Opera

Torsdag 25. mars kl. 19.30 sendes konserten med sopran Lise Davidsen og Trondheim Symfoniorkester & Opera gratis på nett.

Lise Davidsen fra Stokke i Vestfold gjør en strålende karriere på de store operascenene i verden, og er blant annet hyllet av The New York Times som «the great Wagnerian promise of her generation».

I kveld synger hun med Trondheim Symfoniorkester & Opera (TSO), og konserten gjøres tilgjengelig for alle digitalt på regionavisa Adresseavisens nettsider, adressa.no, kl. 19:30.

The Times var rause med lovordene også etter Lise Davidsens debut ved The Metropolitan Opera i New York i fjor høst, i rollen som Lisa i Tsjaikovskijs Spar dame: «Davidsens stemme har en silkemyk tekstur, men med et sølvskimmer som gir den en gjennomtrengende søyle». Lise Davidsen slo gjennom internasjonalt sommeren 2015, da hun vant både Plácido Domingos sangkonkurranse Operalia og Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse. Hun har siden den gang gjestet de store operahusene i verden, som Wiener Staatsoper, Bayerische Staatsoper, Royal Opera House, Covent Garden og The Metropolitan Opera. I 2018 vant hun den prestisjetunge «Young artist of the year» under Gramophone Classical Music Awards. Høsten 2020 var Davidsen også blant The Metropolitan Operas utvalgte stjerner i konsertserien Met Stars Live in Concert.

– Lise Davidsen omtales som «århundrets stemme» og fikk terningkast 6 av Adresseavisen for mandagens konsert, Griegaften, med Leif Ove Andsnes. Nå får hele Norge mulighet til å høre denne fantastiske konserten med vår internasjonale sopranstjerne, skriver TSO i en pressemelding.

Konserten blir dirigert av TSO første gjestedirigent, James Gaffigan.

Programmet for konserten:

Giuseppe Verdi: Ouverturen til Siciliansk vesper

Verdi: «Ma dall’arido stelo divulsa», Amelias arie i 2.akt fra Maskeballet

Verdi: Ballabili, dansescene i tredje akt fra Macbeth

Verdi: «Tu che le vanita», Elisabeths arie i 5.akt fra Don Carlo

Ludvig van Beethoven: Leonore ouverture nr. 3

Beethoven: «Abscheulicher! wo eilst du hin», Leonores arie i 1.akt fra Fidelio

Richard Wagner: «Waldweben», orkesterstykke fra Siegfried

Wagner: «Dich, teure Halle», Elisabeths arie i 2.akt fra Tannhäuser