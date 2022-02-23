Paal Ritter Schjerven

(Foto: Jo Vemund Svendsen)

AktueltBransjen

Paal Ritter Schjerven skal produsere konserter for NRK-publikummet

Publisert
23.02.2022
Skrevet av
Siri Narverud Moen

Får ansvar for den nye satsinga NRK Scenen. Ritter Schjerven går tilbake til NRK, etter blant annet 16 år ved Popsenteret.

Paal Ritter Schjerven får jobben som regissør for live musikkopplevelser i NRKs mange flater. Stillinga er nyoppretta. Schjerven har lang fartstid både i konsertproduksjon og TV – og har de siste seksten årene vært kunstnerisk leder på opplevelsesesmuseet Popsenteret i Oslo.

På Facebook onsdag skriver Schjerven at han gleder seg til den nye jobben:
– Fra tirsdag neste uke begynner jeg altså som innholdsprodusent og regissør for den viktige satsningen NRK Scenen. Musikken i fokus!

NRK MusikkPaal Ritter SchjervenPopsenteret

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Flere saker

LILJA og Féleth hadde begge store debutplaner denne våren

DEBUTANTENE: Pandemispesial, del 2

LILJA og Féleth er to av vårens debutanter som hadde store planer for lanseringen. Den ene utsetter på ubestemt tid,...

Saksofonist Petter Wettre i Paris

Koronakrønikene: Petter Wettre i Paris

Hold flisa fuktig og ha tunga i rett munnen. Saksofonist Petter Wettre flyttet til Paris for å friste lykken som...

I 2011 ble det bråk da Honningbarna slapp låta «Fri Palestina». Nå boikotter vokalist og cellist Edvard Valberg Øyafestivalen, som har investeringer i Israel.

– Målet er et kaos av svette kropper og utforutsigbar utfoldelse. Alt man vil unngå i korona.

Fikk du med deg: Honningbarna må vente med å spille kaoskonsertene sine – men gir ut ny musikk, i det...