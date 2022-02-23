Paal Ritter Schjerven skal produsere konserter for NRK-publikummet

Får ansvar for den nye satsinga NRK Scenen. Ritter Schjerven går tilbake til NRK, etter blant annet 16 år ved Popsenteret.

Paal Ritter Schjerven får jobben som regissør for live musikkopplevelser i NRKs mange flater. Stillinga er nyoppretta. Schjerven har lang fartstid både i konsertproduksjon og TV – og har de siste seksten årene vært kunstnerisk leder på opplevelsesesmuseet Popsenteret i Oslo.

På Facebook onsdag skriver Schjerven at han gleder seg til den nye jobben:

– Fra tirsdag neste uke begynner jeg altså som innholdsprodusent og regissør for den viktige satsningen NRK Scenen. Musikken i fokus!