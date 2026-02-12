Slik skal Interpuls åpne klassisk musikk for et større publikum

– Klassisk musikk er ikke kjedelig. Den er ikke døende. Den lever i høyeste grad. Spørsmålet er bare hvordan den formidles, sier festivalsjefen for helgens Interpuls, Daniel Lyngstad.

Denne langhelgen flytter Interpuls inn i Kulturkirken Jakob, med ambisjoner om å åpne klassisk- og samtidsmusikken for et langt bredere publikum enn vanlig.

– Publikumsutvikling er jo litt et trendy bransjeord, men det handler for oss om gjøre den musikken vi spiller relevant for en større målgruppe enn det vante kjernepublikumet, sier daglig leder og festivalsjef Daniel Lyngstad til Ballade.

Ambisjonen er å nå de som vanligvis ikke finner veien til konsertsalen.

– Interpuls ønsker å gi de som ikke vanligvis går på konserter med klassisk musikk og samtidsmusikk gode nye opplevelser i møtet med denne musikken. I siste ende for å sikre at musikken «vår» har en fremtid, utdyper han.

Festivalen Interpuls arrangeres altså fra torsdag 12. til og med lørdag 14. februar, og byr på alt fra konserter i stummende mørke til spektakulær videokunst signert den prisvinnende tyske kunstneren Philipp Geist.

Blant formatene publikum kan velge mellom finner vi rusfri morgenrave, yoga med live klassisk musikk, mørkekonserter og Kryptfest, der klassisk samtidsmusikk gradvis glir over i dansegulv. Opplevelsene serveres i alt fra hengekøyer og persiske tepper til mer tradisjonelt bar-oppsett – ja, til og med med popcorn, forteller festivalsjef Lyngstad.

– Publikumsutvikling i praksis er kanskje gammelt nytt, men klassisk musikk er ikke kjedelig, den er ikke døende. Den lever i høyeste grad. Spørsmålet er bare hvordan den formidles, sier han.

Internasjonalt stjernelag

På utøversiden stiller et solid lag, blant andre Det Norske Kammerorkester med orkesterets kunstneriske leder, fiolinist Pekka Kuusisto, den svenske singer-songwriteren og multiinstrumentalisten Loney Dear, Kringkastingsorkesteret (Kork), mezzosopranen Astrid Nordstad, Oslo Sinfonietta, Lights Out Ensemble – samt arrangørene selv i Interpuls Ensemble.

Fjorårets tall gir arrangørene tro på konseptet. Over halvparten av publikum gikk vanligvis ikke på klassiske konserter, og minst to tredeler var under 50 år, forteller Lyngstad.

Responsen lot heller ikke vente på seg, forteller han: «Dette er en av de fineste kulturopplevelsene jeg har hatt i Oslo noen gang…» og «Jeg følte jeg hadde funnet noe helt spesielt… en slags perle!»

Totalt fikk omkring 1000 publikummere med seg festivalen over to dager i fjor.

Daglig leder Daniel Lyngstad understreker at det ikke holder å bare lokke nye publikummere inn døra:

– Jeg husker ikke hvem som sa det, men jeg har lest en engelsk studie som satte fingeren på noe viktig. Det holder ikke å ha som mål å lokke nye unge publikummere til den klassiske konsertsalen, mange finner forsåvidt veien dit, men det viktige er om de ønsker å komme tilbake eller ikke.

Derfor må man, mener han og Interpuls, tenke mer helhetlig rundt opplevelsen. Og det er nettopp dette festivalen forsøker å være et eksempel på.

Også de etablerte institusjonene har latt seg inspirere, utdyper han.

– Det er noe av det som har vært gøy å se, fordi de etablerte institusjonene her har i stor grad selv ønsket å komme til oss. Det har vært på deres initiativ, og det handler nok om at de setter pris på de rammene festivalen tilbyr for konsertformatet, og at de også ønsker å være med å skape nye, helhetlige og unike opplevelser for publikum.

Et konkret eksempel er orkesteropplevelser i surround:

– Alle aktørene som er med her er jo allerede gode på nettopp dette. KORK i surround som vi har utviklet sammen er jo et tydelig eksempel på å bare gjøre noen små grep for å skape en helt ny og annerledes konsertopplevelse for publikum.

Når Interpuls åpner dørene er det dermed ikke bare nok en festival i hovedstaden, men et forsøk på å vise hvordan klassisk musikk kan få nytt liv gjennom nye rammer, nye møter og et nytt publikum.



Interpuls starter torsdag 12. og varer til og med lørdag 14. februar. Se hele programmet her.