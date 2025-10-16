Et nytt notefirma for komponister – av komponister

Nye Noter gir komponister full kontroll over sine egne verk. Daglig leder Tove Kragset forteller om visjonen, samarbeidet og planene for fremtiden.

Nylig ble notefirmaet Nye Noter lansert – et unikt initiativ som gir komponister full kontroll over sine egne verk. Gjennom en digital plattform kan komponister selv publisere egne komposisjoner og arrangementer, og samtidig beholde både opphavsrett og hoveddelen av inntektene fra salg og fremføringer.

Bak prosjektet står en erfaren komponist og initiativtaker som har samlet flere av landets fremste komponister innen kormusikk.

– Inspirasjon til å starte Nye Noter kommer fra et ønske om å kunne publisere egne verk på en hurtig, enkel og tilgjengelig måte for alle som trenger noter, samt få en nærere kontakt med kundegruppen vår, sier daglig leder Tove Kragset.

I tillegg til publisering, legger Nye Noter stor vekt på fellesskapet blant komponistene.

– Det har vært viktig for meg å samle dyktige komponister inn i dette kollektivet, der vi kan høste av hverandres erfaringer og skape en følelse av faglig og sosialt fellesskap i et yrke der de fleste jobber mye for seg selv.

Prosjektet har også med seg fagfolk fra flere felt.

– Den viktigste inspirasjonen er at jeg har Anthony Smith med på laget som faglig konsulent og mangeårig kollega, sier Kragset, og fortsetter:



– Han har lang erfaring og høy kompetanse innen forlagsbransjen, og er svært dedikert til prosjektet. I tillegg har vi med oss jurist og skuespiller Jacob Jensen, som styrer oss i riktig retning når det kommer til opphavsrett og juridiske spørsmål.

En sentral forskjell fra tradisjonelle forlag er eierskapsmodellen og honoreringen. Den største forskjellen fra musikkforlagene som publiserer liknende noter, er at Nye Noter ikke er et forlag, men et notefirma der komponistene som er tilknyttet eier musikken sin selv.

– De beholder størstedelen av inntektene fra salg av noter, og de mottar alt vederlag fra TONO ved fremføringer av verkene. Vi i Nye Noter mener at det gir rom for kunstnerisk utvikling og motiverer til å skape mer ny musikk.

Nye Noter tilbyr også bestilling av skreddersydde komposisjoner og arrangementer.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

– Vi leverer ferdige noter der musikken tilpasses bestillingen, og alle noter er digitalt nedlastbare, klare til bruk, sier Kragset.

Lanseringssegmentet er kormusikk, og Nye Noter samarbeider med flere anerkjente komponister innen sjangeren. Alle komponister fungerer som egne redaktører for sine verk.

– Komponistene er selv redaktører for sine utgivelser og sender inn ferdigstilte noter, som settes inn i et design og logo som er felles for Nye Noter. Notene legges ut på den digitale plattformen for salg, der hele noten kan besiktiges med vannmerke, samt lyttefiler dersom verket er innspilt. Fra jeg mottar et verk til det ligger ute for salg, kan det gå under 20 minutter.

Kvalitet er et gjennomgående prinsipp.

– Vi er opptatt av at alt som legges ut skal holde en høy kvalitet i både innhold og notesetting, og vi har hentet inn en dyktig grafisk designer til å utvikle nettsider, logo og nettbutikk. Kvalitet i alle ledd.

Mottakelsen har vært svært god siden lanseringen i september.

– Vi er mange komponister som har savnet denne muligheten til selvpublisering på en enkel og rask måte, og jeg merker at kundegruppene er ivrige etter nye utgivelser. Det tar jo tid å bygge en bedrift fra bunn, men vi er mange som jobber mot et felles mål og drar i riktig retning.

Det er også et tydelig faglig fellesskap internt i Nye Noter, med ambisjoner om videre kompetansebygging og utvikling. Den tette kontakten med konsulenter og komponister i Nye Noter er uvurderlig for å kunne drive prosjektet videre og utvikle plattformen.

– Vi har planer om felles digitale kurs som kan gi faglig påfyll, blant annet innen notasjon og teknologi, og vi har et diskusjonsforum der man kan ta opp ulike problemstillinger. Vi er spredt rundt i hele landet, så da er det enklest med digitale møtepunkter. Men et felles julebord i januar ville vært topp!

– Har dere ambisjoner om å nå utover kormusikken?



– Ja, jeg er allerede i gang med å planlegge fase 2. Vi har som mål å utgi noter for mange ulike besetninger og genre, strengt tatt til alle som trenger nye noter. Det viktigste for oss er at det er godt håndverk som blir presentert i alle ledd og at prosessen flyter sømløst; komponistene sender inn verk til utgivelse, notene legges ut til fullt gjennomsyn i notebutikken og er klar til umiddelbar nedlasting, slik at det kan bli spilt og sunget. Nye Noter vil møte både skapernes og brukernes behov!