Griegakademiet penger på statsbudsjettet

På denne tomten skal det nye Griegakademiet bygges.(Foto: Odd Vegard Kandal-Wright/UiB)

Musikk og politikk

Kulturbudsjettet 2026: Nå blir det nytt Griegakademi

Publisert
16.10.2025
Skrevet av
- Red.

Regjeringen foreslår å bevilge 300 millioner kroner til nytt bygg for Griegakademiet ved Universitetet i Bergen.

– Vi har arbeidet for et nytt bygg til Griegakademiet i mange år, og det er gledelig at finansieringen endelig er på plass. Nå starter byggingen, sier rektor ved Universitetet i Bergen, Margareth Hagen.

Rektor ved UiB, Margareth Hagen. (Foto: Eivind Senneset, UiB)

Det nye bygget til Griegakademiet ved Universitetet i Bergen (UiB) er ferdig prosjektert og kvalitetssikret for videre fremdrift. Prosjektet har en samlet kostnadsramme på 1058 millioner kroner, og vil stå klart til studiestart i 2029, opplyser universitetet.

I statsbudsjettet for 2026, offentliggjort 15. oktober, foreslår regjeringen å bevilge 300 millioner kroner til det nye bygget samt 20 millioner kroner til utstyr.

– Vi gleder oss til å få lokaler som er tilrettelagt for musikk, og med lyd, lys og luftforhold som er verdige både for studenter og ansatte, sier Hagen.

