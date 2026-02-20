Johan Dalene representerer en ny generasjon nordiske solister som kombinerer teknisk briljans med en tydelig kunstnerisk identitet. Nå bærer han 1725-fiolin til Svalbard, et av verdens mest ettertraktede strykeinstrumenter.

Johan Dalene representerer en ny generasjon nordiske solister som kombinerer teknisk briljans med en tydelig kunstnerisk identitet. Nå bærer han 1725-fiolinen til Svalbard, et av verdens mest ettertraktede strykeinstrumenter. (Foto: Bård Gundersen)

​​1725-fiolin til Svalbard

20.02.2026
Johanna Holt Kleive

En 300 år gammel Stradivarius har funnet veien til Arktis, båret fram av en ung fiolinist mange allerede omtaler som en kommende verdensstjerne.

Når Johan Dalene ankommer Svalbard under Arctic Chamber Music Festival denne helgen, har han med seg en sjelden medreisende: en Stradivarius-fiolin fra 1725, et av verdens mest ettertraktede strykeinstrumenter.

Den norsk-svenske fiolinisten regnes allerede som et virkelig stort talent internasjonalt. Dalene er særlig kjent for sin varme, sangbare klang og tekniske presisjon,  et spill som kombinerer ungdommelig energi med uvanlig musikalsk modenhet.

Johan Dalene slo internasjonalt gjennom da han vant den prestisjetunge Carl Nielsen International Competition i 2019, bare 18 år gammel. Seieren åpnet dørene til de store scenene og samarbeid med ledende orkestre og dirigenter. Med Stradivarius-fiolinen fra 1725 i hendene, viderefører Johan Dalene en historisk tradisjon.

Johan Dalene slo internasjonalt gjennom da han vant den prestisjetunge Carl Nielsen International Competition i 2019, bare 18 år gammel. Seieren åpnet dørene til de store scenene og samarbeid med ledende orkestre og dirigenter. Med Stradivarius-fiolinen fra 1725 i hendene viderefører Johan Dalene en historisk tradisjon. (Foto: Bård Gundersen/ASAF)

Fiolinen tilhører Anders Sveaas’ Almennyttige Fond, som forvalter en av verdens største private samlinger av strykeinstrumenter, inkludert hele 11 Stradivarius-fioliner. Instrumentet har tidligere vært spilt av legender som Louis Spohr, et viktig forbilde for Ole Bull, og den banebrytende norsk-amerikanske virtuosen Camilla Wicks.

Nå er det Dalene som fører tradisjonen videre.

Publikum får flere sjeldne muligheter til å oppleve både kunstner og instrument fredag og lørdag: Det blir presentasjon av fiolinen, konsert i Kulturhuset Longyearbyen med Griegs fiolinsonate sammen med pianist Sebastian Svenøy samt konsert i Gruve 3, et helt spesielt konsertlokale i historiske omgivelser inne i gruven som ble lagt ned i 1996.

Fra kull til kultur
Gruvenedleggelses-blues

Arctic Chamber Music Festival eies i fellesskap av Arktisk Filharmoni, Svalbard Adventures og Voksenåsen. At et instrument med denne historien nå klinger under Arctic Chamber Music Festival, markerer et sjeldent møte mellom internasjonal musikktradisjon og det arktiske kulturlandskapet, kommenterer festivalen i en epost til Ballade.

Pride show i Longyearbyen aug

Fra kull til kultur

Longyearbyen har vært i en gradvis omstilling fra gruvedrift til et bredere næringsliv, der turisme, forskning og kultur nå står...

JG Hansen på Svalbard

Gruvenedleggelses-blues

Gruvearbeider og gitarist JG Hansen ble dyttet foran mikrofonen under innspillingen av TV2s «Kompani Spitsbergen», og har siden vært lokalkjendis...

Ingvild Pettersen Högberg og Brynjar Rasmussen på Svalbard

Derfor inviteres internasjonal musikkbransje til tre dager på Svalbard

Er det egentlig vanskeligere å nå ut med musikk for nordnorske artister?

Espen Helgesen fra Dark Season Blues Festival på Svalbard

Bluesprisen 2025 til verdens nordligste bluesfestival

Årets Notodden Blues Festival-pris gikk til Dark Season Blues i Longyearbyen på Svalbard, som finansieres av gruvedrift, lokale butikker og...

IKKE BARE STILLE PÅ SETET: Publikum på Stavanger Symfoniorkesters konsert «Sangskatt».

– Vi vil tette gapet mellom lovpålagte og reelle muligheter for alle

INNLEGG: «Relæxt» er hysjfri sone. Arktisk Filharmoni tar her til orde for hvorfor den nye merkelappen på tilrettelagte forestillinger er...

