​​1725-fiolin til Svalbard

En 300 år gammel Stradivarius har funnet veien til Arktis, båret fram av en ung fiolinist mange allerede omtaler som en kommende verdensstjerne.

Når Johan Dalene ankommer Svalbard under Arctic Chamber Music Festival denne helgen, har han med seg en sjelden medreisende: en Stradivarius-fiolin fra 1725, et av verdens mest ettertraktede strykeinstrumenter.

Den norsk-svenske fiolinisten regnes allerede som et virkelig stort talent internasjonalt. Dalene er særlig kjent for sin varme, sangbare klang og tekniske presisjon, et spill som kombinerer ungdommelig energi med uvanlig musikalsk modenhet.

Fiolinen tilhører Anders Sveaas’ Almennyttige Fond, som forvalter en av verdens største private samlinger av strykeinstrumenter, inkludert hele 11 Stradivarius-fioliner. Instrumentet har tidligere vært spilt av legender som Louis Spohr, et viktig forbilde for Ole Bull, og den banebrytende norsk-amerikanske virtuosen Camilla Wicks.

Nå er det Dalene som fører tradisjonen videre.

Publikum får flere sjeldne muligheter til å oppleve både kunstner og instrument fredag og lørdag: Det blir presentasjon av fiolinen, konsert i Kulturhuset Longyearbyen med Griegs fiolinsonate sammen med pianist Sebastian Svenøy samt konsert i Gruve 3, et helt spesielt konsertlokale i historiske omgivelser inne i gruven som ble lagt ned i 1996.



Arctic Chamber Music Festival eies i fellesskap av Arktisk Filharmoni, Svalbard Adventures og Voksenåsen. At et instrument med denne historien nå klinger under Arctic Chamber Music Festival, markerer et sjeldent møte mellom internasjonal musikktradisjon og det arktiske kulturlandskapet, kommenterer festivalen i en epost til Ballade.



