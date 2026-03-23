Vi feirer nytt kvart århundre med ny nettside for Ballade

For litt over 25 år siden åpnet nettsiden Ballade.no, «den elektroniske veggavisen» for og om musikklivet i Norge. Nettidsskriftet dekker hele musikk- og bransjefeltet, med kritikk og debatt, analyse og opplysning, nyheter og livsløp. Nå feirer vi et nytt kvart århundre med ny nettside for Ballade, laget av Smuss studio.

Det er ingen tvil om at kunst- og kulturfeltet i Norge står i krevende tider. Tidligere hadde Norge tre til fire månedlige musikkaviser, men disse forsvant på 90-tallet. Årsakene var sammensatte: både slitasje i miljøet og at de store tabloidavisene satset tungt på musikk- og ungdomsstoff.

Rundt tusenårsskiftet flyttet mye av musikkjournalistikken over på nett, en utvikling Ballade var en tydelig del av. I dag finnes det ingen rene musikkmagasiner igjen. De store avisene har lagt musikkstoffet inn under kulturseksjonen, samtidig som kulturdekningen utgjør en stadig mindre del av helheten.

Ballade har holdt stand i over 25 år, til tross for krevende rammevilkår for tidsskrift. Gjennom hele fjoråret publiserte vi en rekke kritiske artikler som tok temperaturen på musikknorge. Én ting ble særlig tydelig: Behovet for redaktørstyrt musikkjournalistikk er større enn noensinne. Nettopp i en digital tidsalder med enorm tilgang til både musikk og informasjon, er det viktigere enn før med uavhengige stemmer som kan sortere, vurdere og sette ting i sammenheng.

Samtidig sliter kulturjournalistikken med et imageproblem og blir ofte oppfattet som mindre viktig. I denne sammenhengen mener Ballade-medarbeider Johanna Holt Kleive at også design og presentasjon spiller en avgjørende rolle.

– Jeg opplevde at Ballade.no hadde blitt for gammeldags og ikke lenger speilet vår rebelske og samfunnskritiske funksjon. I tillegg manglet det en tydelig visuell retning.



– Vi tok derfor kontakt med byrået Smuss, som etter min mening er blant de beste designerne i Norge. Vi var usikre på hvordan det nye uttrykket ville bli mottatt, men valgte likevel å satse, forteller hun.

Til Ballades store glede var responsen overveldende fra testpanelene. Nå håper redaksjonen publikum også vil sette pris på omleggingen.

Redaktør Guro Kleveland forteller at det har vært en drøm å få med Smuss på laget.

– At Smuss velger å samarbeide med en mindre nisjeavis som oss, uten sterke økonomiske muskler, kan nesten kalles idealisme i vår tid. Nå har Ballade endelig fått et visuelt uttrykk vi kjenner en hjertelig nærhet til: Det er stilig, det er vakkert, og det speiler den seriøse rebellen Ballade er og skal være.

Jørgen Brynhildsvoll fra Smuss har ledet prosjektet. Underveis var de også heldige som fikk med seg Andreea Tecusan i en periode mellom to jobber.

Brynhildsvoll har samarbeidet tett med flere sentrale musikkprofiler, og beskriver samarbeidet med Ballade som svært givende.

– Musikkjournalistikken er i fritt fall om dagen, men Ballade holder stand. Det var forlokkende å få jobbe med kombinasjonen av musikk, redaksjonell design og identitet. Samtidig var det tydelig at dette er en gjeng med veldig dyktige folk, sier han.

Han forteller videre at det var et betydelig sprik mellom redaksjonens ambisjoner og Ballades visuelle uttrykk.

– Vi opplevde det eksisterende designet som identitetsløst og gammeldags, og mistenkte at det ikke appellerte noe særlig til målgruppa. Det var behov for en mer moderne nettavis som treffer musikkfolket bedre, forteller Brynhildsvoll.

På spørsmål om hvordan Smuss oversatte Ballades redaksjonelle profil og verdier til visuell form, peker han på arbeidet med arkivet og den tidligere identiteten.



– Vi så til historien, ikke nødvendigvis for å ta den tilbake, men for å forstå personligheten: tydelig, fargerik og annerledes.

Forgjengeren til Ballade.no var papirtidsskriftet Ballade, som ble startet i 1977 med Synne Skouen som første redaktør. En tidlig skisse tok utgangspunkt i Ballades opprinnelige navnetrekk og mønstre fra de ikoniske omslagene på 70-tallet, som er blitt digitalisert av Nasjonalbiblioteket og som dermed har gjort en omfattende samling av norsk musikk- og kulturhistorie tilgjengelig. De karakteristiske forsidene fra perioden ble laget av grafikeren Terje Roalkvam.

I denne Ballade-saken kan du lese mer om dette, og klikke deg videre til tidsskriftet i Nasjonalbibliotekets digitale arkiv.

– Det var liksom noe vi bare måtte teste for å få det ut av systemet, men det ble mer pastisj enn hyllest, og føltes feil og umoderne. Så vi måtte begynne med blanke ark og løsrive oss fra de historiske referansene. Resultatet er noe helt nytt, og en frisk pust i mylderet av redaksjonelle nettsider i Norge, sier Brynhildsvoll.

Samtidig har Ballade alltid vært en kredibel aktør i musikkbransjen, en seriøsitet Smuss også ønsket å formidle.

– Vi tok med disse verdiene inn i noe nytt og valget falt på Triptych av Stefan Elmer, en skrifttype med mange særegne kvaliteter som gir Ballade et nytt og selvsikkert uttrykk for fremtiden.

Fargepaletten bygger på det som kalles analoge fargekombinasjoner, altså farger som ligger nær hverandre i fargesirkelen og som samtidig kan skape både harmoni og spenning. Rosa og rød, grønn og blå.

– Det er sterke farger med en iboende spenning som speiler nettopp det litt rebelske i Ballade. I tillegg har vi latt oss inspirere av grafisk notasjon, den modernistiske formen for musikknotasjon som er et fint møtepunkt mellom design og kunstmusikk. Det har blitt til et lekent animert univers bygget på typografien, som vil synes på nettsiden, merch og sosiale medier, sier Tecusan.

Resultatet er en ny visuell identitet som tydelig viderefører det Ballade alltid har vært, forklarer Tecusan: seriøse, rebelske og foroverlente. Nettsiden fremstår som umiskjennelig Ballade, samtidig som den skiller seg ut fra andre nettpublikasjoner.

– Det er en egenart der som vi mener speiler redaksjonen og ambisjonsnivået deres. Ballade er en merkevare med mye historie og betydning for mange mennesker i norsk musikkliv, og det er ikke en oppgave man tar lett på, sier hun.



– Vi har fått enormt mye tillit til å forvalte den arven, og det har gjort arbeidet veldig givende og gøy. At vi til slutt har klart å løfte Ballade inn i vår tid, og forhåpentligvis langt fremover, det er vi stolte av, sier Tecusan.

Nettsiden er utviklet av Kjetil Moen, i samarbeid med Smuss. Moen forteller at Smuss nå har bidratt til en viktig modernisering av uttrykket til Ballade, og dermed også brukeropplevelsen når man leser artikler og bruker nettsidene.

– Ballade.no har alltid vært en nøktern nettside, og det mener jeg positivt, men jeg synes Smuss med ganske enkle grep har hjulpet oss med å få Ballade til å fremstå mer i tråd med tiden.

Moen tror og håper at den nye filtreringa, hvor man enkelt kan lete frem saker man er nysgjerrig på, vil oppleves som et stort løft.

– Forsiden skal alltid ha de nyeste sakene, men Ballade har et enormt arkiv med velskrevne artikler og anmeldelser som jeg tror det blir mye lettere å finne frem til nå.

Redaktør Kleveland mener det nye designet bidrar til å formidle Ballades grunntanke: Musikk har betydning i menneskers liv, og nettpublikasjonen skal bidra til kvalifisert stoff som reflekterer det – både for de som jobber med musikk, og for de som lytter til den.

– Et estetisk og funksjonelt design som dette styrker opplevelsen av stoffet man går inn i. For oss som skaper Ballade gir denne nye nettsiden både fornyet energi og driv. Samtidig bekrefter den at Ballade fortsatt er et ledende nettmagasin for musikk i Norge: Ballade tar pulsen på musikklivet og får den til å slå hardere.