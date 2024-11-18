Tuva Syvertsen og Veronica Akselsen under prisutdeling på Folkelarm

(Foto: Folkelarm / Karstein Grønnesby)

AktueltFolkemusikk

Tuva x 2 og andre folkemusikere med ferske priser i hand

18.11.2024
- Red.

Tuva Syvertsen vant dobbelt, inkludert tittelen Årets folkemusiker. Veronica Akselsen mottok pris for årets beste album i åpen klasse.

Årets folkemusiker ble omtalt av juryen som en svært dyktig musiker og tekstforfatter med stor arbeidskapasitet samt kredibilitet i musikkmiljøet. De kaller henne en ruvende personlighet i all sin beskjedne sjarm.

Juryen sa videre om Tuva Syvertsen da de ga henne tittelen Årets folkemusiker: Vedkommende samler og forener folk, dans, musikkformer, med forankring og seriøsitet, letthet og lek. Respekten og genuiniteten har åpna dørene inn til folkemusikk- og folkedansmiljøet for enormt mange bare de siste to årene. Det er ikke så mange superstjerner i folkemusikkmiljøet. Årets vinner er en av dem. Dette er ikke et argument i seg selv, men måten hun bruker det på er argumentet.

Lørdag kveld ble også Årets bransjeaktør i folkemusikken kåret, denne utvelgelsen falt på en ildsjel med bakgrunn i Målselv Spellmannslag: Terje Foshaug.

Vinner av Årets arrangør er Riksscenens konsertserie: Tuvas Blodklubb (denne arrangeres av Tuva Syvertsen med flere).

Det ble også delt ut priser for flere innspillinger og for arkivering. Årets album i Åpen klasse ble tildelt en far og datter med lange tradisjoner bak i historien, kjærlighet og lidelse, som juryen innledet med.
– To svært kompetente folkesangere, tre magiske musikere, et storslagent lydbilde, et begeistra publikum, et helt symfoniorkester, rett og slett Elias og Veronica Akselsen og KORK.

Vinneren av årets album – åpen klasse:  Albumet I teatersymfoni – Veronica og Elias Akselsen.

Årets unge folkemusikkartist etter den viktige talentmønstringa Introfolk gikk til Martin Steinum Brun.

Flere vinnere av Folkelarmpriser finner du på folkelarm.no.

årets folkemusikerElias AkselsenfolkelarmMartin Steinum BrunriksscenenTuva Livsdatter SyvertsenTuvas blodklubbVeronica Akselsen

