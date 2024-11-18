Tuva x 2 og andre folkemusikere med ferske priser i hand

Tuva Syvertsen vant dobbelt, inkludert tittelen Årets folkemusiker. Veronica Akselsen mottok pris for årets beste album i åpen klasse.

Årets folkemusiker ble omtalt av juryen som en svært dyktig musiker og tekstforfatter med stor arbeidskapasitet samt kredibilitet i musikkmiljøet. De kaller henne en ruvende personlighet i all sin beskjedne sjarm.

Juryen sa videre om Tuva Syvertsen da de ga henne tittelen Årets folkemusiker: – Vedkommende samler og forener folk, dans, musikkformer, med forankring og seriøsitet, letthet og lek. Respekten og genuiniteten har åpna dørene inn til folkemusikk- og folkedansmiljøet for enormt mange bare de siste to årene. Det er ikke så mange superstjerner i folkemusikkmiljøet. Årets vinner er en av dem. Dette er ikke et argument i seg selv, men måten hun bruker det på er argumentet.

Lørdag kveld ble også Årets bransjeaktør i folkemusikken kåret, denne utvelgelsen falt på en ildsjel med bakgrunn i Målselv Spellmannslag: Terje Foshaug.

Vinner av Årets arrangør er Riksscenens konsertserie: Tuvas Blodklubb (denne arrangeres av Tuva Syvertsen med flere).

Det ble også delt ut priser for flere innspillinger og for arkivering. Årets album i Åpen klasse ble tildelt en far og datter med lange tradisjoner bak i historien, kjærlighet og lidelse, som juryen innledet med.

– To svært kompetente folkesangere, tre magiske musikere, et storslagent lydbilde, et begeistra publikum, et helt symfoniorkester, rett og slett Elias og Veronica Akselsen og KORK.

Vinneren av årets album – åpen klasse: Albumet I teatersymfoni – Veronica og Elias Akselsen.

Årets unge folkemusikkartist etter den viktige talentmønstringa Introfolk gikk til Martin Steinum Brun.

Flere vinnere av Folkelarmpriser finner du på folkelarm.no.