Notodden Blues Festival står i en av sine tøffeste økonomiske situasjoner på flere år. Nå må festivalen redefinere kursen mens den samtidig lover at bluestradisjonen skal leve videre.

Illustrasjonsbilde: Publikum under en konsert på Notodden Bluesfestival i 2019. Gjennom å motivere og synliggjøre unge utøvere vil Norsk Bluesunion bidra til å sikre et rikt bluesliv også i fremtiden. (Foto: Terje Løchen)

Nytt artiststipend for unge bluesmusikere

05.06.2023
- Red.

Norsk Bluesunion vil bidra til å få flere yngre utøvere til blues og bluesrelatert musikk, og lanserer Ung Artist-stipendet med søknadsfrist 20. juni.

Den som tildeles stipendet får 25.000 kroner, studioinnspilling i Juke Joint Studios, et lite knippe spillejobber promotert og organisert av Norsk Bluesunion samt musikalsk og administrativ mentoring.

– Vårt mål med stipendet er å bidra til tilvekst i bluessjangeren i Norge, med håp om et rikt musikkliv innen sjangeren også i fremtiden, forteller daglig leder i Norsk Bluesunion, Bitten Svendsen.
– Det vi som medlemsorganisasjon for arrangører har en utfordring med, er å nå ut til utøverne! Videre anerkjenner vi at en større andel av vår medlemsmasse er godt voksne, og vi har derfor heller ikke en naturlig kommunikasjonskanal til de unge, lovende.

Stipendet er ment å motivere og bidra til å synliggjøre mottakeren i bluesmiljøet, og være en døråpner til den norske bluesscenen, utdyper Svendsen. De oppfordrer særlig de under 26 år til å søke, og minner om fristen for å søke, som er 20. juni. Stipendet deles ut på Notodden Bluesfestival i august.

På denne siden finnes info om hvor og hvordan man søker.

