Årets første festival i den «passe mørke enden av metal-spekteret»

For en liten, men dedikert del av metalpublikummet starter året med Orgivm. Denne helgen arrangeres festivalen for femte gang på Parkteatret i Oslo. Her er italienske Bulldozer, som startet opp helt tilbake i 1980 og er et av bandene som formet den første bølgen av black metal.(Foto: Alex Solca)

07.01.2026
Johanna Holt Kleive

Orgivm V er langt fra en selvfølge. I et konsertmarked med hard konkurranse og sent billettsalg, fortsetter den Oslo-baserte ekstremmetalfestivalen å satse smalt, og bevisst.

For veldig mange black metal-fans er det blitt en tradisjon: Når Orgivm går av stabelen på Parkteatret i Oslo 9. og 10. januar, da er festivalsesongen i gang for alvor. Den kompromissløse ekstremmetalfestivalen er nå klar for sin femte utgave, og igjen samler den dedikerte fans fra hele verden. Ikke bare fra Oslo og Norge, men fra Europa, Australia, USA og sågar Uruguay.

Norske Faustcoven spiller under Orgivm V fredag 9. januar. Vokalist på konserten denne kvelden er Mannevond, kjent fra band som Koldbrann, Jordsjuk og Craft. Bildet er fra konsert i Berlin i 2018. (Foto: KFJC's Remote Broadcast Crew)

Bak Orgivm står ildsjelene Espen Rock Nørvåg Slapgård og Helene Landmark, et par drevet av instinkt, lidenskap og en kompromissløs kjærlighet til «den passe mørke delen av metal-spekteret».

De håndplukker eksklusive band de selv vil se live, og kuraterer navn som sjelden eller aldri dukker opp på de samme, forutsigbare festivalplakatene.

Orgivm har igjen alliert seg med Hugo Alvarstein, som kanskje er den aller beste lydmannen i Norge for alt som heter black metal. (Foto: Haakon Hoseth)

– Vi vil by på band som ikke spiller på minst én norsk festival i året. Du skal ikke kunne si “jeg så dem i fjor” eller “det blir sikkert en ny sjanse neste år”, sier duoen i et intervju med heavymetal.no.

Fra første bølge til ferskt blod
Inkludert vorspiel-konserten på Brewgata torsdag byr Orgivm V på åtte band, som dekker alt fra tidlig black metal til nyere uttrykk. Blant navnene finner vi italienske Bulldozer, et av bandene som var med på å forme det som senere ble kjent som den første bølgen av black metal.

Profilen er tydelig: Dette er ikke en festival som prøver å treffe alle. Den er smal, konsekvent og bevisst kuratert.

Å drive en liten, sjangerdefinert festival i 2026 er imidlertid ikke risikofritt. Arrangørene har også i år måttet kjempe for å få arrangementet på plass, i et marked der publikum har flere konserter og festivaler å velge mellom enn noen gang.

– I et land som flommer over av festivaler, klubbkonserter og store arrangementer året rundt, er det stadig flere som venter til siste liten med å kjøpe billett – selv om de egentlig vet at de vil dra, forklarer duoen i et intervju med disharmoni.

Det gjør markedet uforutsigbart, og for små, idealistiske festivaler kan det bety at man ikke vet før rett før om regnestykket går opp.

Heldigvis er metalpublikummet blant de mest trofaste konsertgjengerne som finnes.

– Vi kommer aldri til å bli størst. Men vi leverer noe unikt, for folk som, i likhet med oss, er ekte fans og vil oppleve noe spesielt. Hvert eneste år har det vært rene hakesleppopplevelser, og både band og publikum koser seg voldsomt, sier Espen Rock Nørvåg Slapgård i samme intervju.

Mer enn bare konserter
I tillegg til konsertene på Parkteatret blir det også i år to utstillinger.

Fra torsdag stiller den svenske fotografen Tómarúm ut på Brewgata, med bilder inspirert av nordisk natur og mytologi.

På Parkteatret vises samtidig bilder av festivalens faste fotograf NecrosHorns, kjent for bandfotografi innen black metal de siste ti årene, og for designet på festivalens merch.

Orgivm V fremstår dermed som det den alltid har vært: en liten, tydelig og kompromissløs festival for et publikum som virkelig bryr seg om denne delen av metalsjangeren.

Se hele festivalprogrammet her.

Mannevond aka Lloyd Hektoen, her med festivalplakaten til årets festival. (Foto: Orgivm V)

