Sopranen Maria Motolygina fra Russland vant Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse i Grieghallen i Bergen denne helgen.

Russisk sopran vant Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse

22.11.2021
- Red.

Sopranen Maria Motolygina fra Russland vant helgens internasjonale musikkonkurranse for sangere i Grieghallen.

Seks finalister sang operaarier med Bergen Filharmoniske Orkester i finalen i Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse (QSIMC) lørdag kveld, blant dem den norske sopranen Lydia Hoen Tjore.

Konkurransen arrangeres annethvert år for sangere fra alle verdensdeler. Vinneren av årets konkurranse, og dermed av 50.000 euro, ble sopranen Maria Motolygina fra Russland, melder QSIMC. Lydia Hoen Tjore ble tildelt Ingrid Bjoners Stipend på 100.000 kroner som beste norske deltaker i konkurransen.

Sopran Lydia Hoen Tjore var finalist i Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse 2021. Hun nådde ikke opp blant de tre på topp, men ble tildelt Ingrid Bjoners Stipend på 100.000 kroner som beste norske deltaker i konkurransen. (Foto: Mirco Palazzi)

På vinnerpallen stod disse tre utøverne:

1. pris (€ 50.000) Maria Motolygina, sopran, Russland (f. 1990)
2. pris (€ 10.000) Badral Chuluunbaatar, baryton, Mongolia (f. 1989)
3. pris: (€5.000) Inna Demenkova, sopran, Russland (f. 1995)

Juryens leder er operasjef ved Kungliga Operan i Stockholm, Birgitta Svendén. Hun overrakte prisene etter konserten i Grieghallen i Bergen, og mener at konkurransen er en viktig arena for unge sangere.
– Å være operasanger er en vanskelig karrierevei, og konkurranser spiller en viktig rolle for unge sangere. Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse er en av verdens ledende sangkonkurranser, og tiltrekker seg toppsjiktet av dagens unge sangere, noe vi virkelig har fått oppleve i kveld. Tusen takk til konkurransen og ikke minst til de seks strålende finalistene!

Finalistene i årets Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse var disse seks sangerne fra ulike deler av verden:

Erika Baikoff, sopran, USA (f. 1994)
Badral Chuluunbaatar, baryton, Mongolia (f. 1989)
Inna Demenkova, sopran, Russland (f. 1995)
Maria Motolygina, sopran, Russland (f. 1990)
Brent Michael Smith, bass, USA (f. 1990)
Lydia Hoen Tjore, sopran, Norge (f. 1994)

