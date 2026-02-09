Mozarts kvartetter innspilt med norske Engegårdkvartetten.

(Foto: Lawo)

AktueltKlassisk

Engegårdkvartetten gir ut samtlige Mozartkvartetter

Publisert
09.02.2026
Skrevet av
- Red.

26 strykekvartetter «locked in». Nå venter Beethovens samlede.

– Vi er henrykt over den endelige leveransen av vår Mozart Box Set! Her er både alle Mozarts strykekvartetter og en booklet skrevet av Morten Carlsen om tiden Mozart levde i og hvert eneste verk. Slik beskriver Engegårdkvartetten sitt store prosjekt med musikk av Wolfgang Amadeus Mozart, i kvartettens nyhetsbrev.

Seks plater med 26 kvartetter har vært tilgjengelig siden desember – og Engegårdkvartetten sover ikke:

– Nå som alle Mozarts kvartetter er spilt inn, er vi i gang med å lære oss alle Beethovens kvartetter for å være klare for det store jubileumsåret. Mozart «fyller» 270 år i 2026, men her mener kvartetten kanskje også sitt eget 20-årsjubileum som kvartett.

Arvid Engegård og Amanda Håøy Horn spiller fiolin, Juliet Jopling bratsj og Jan Clemens Carlsen spiller cello.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

