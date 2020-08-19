Fra prøvene til Carmen

(Foto: Erik Berg)

Kunstmusikk

Verdens mest kjente opera: Smitterverntilpassa Carmen

Publisert
19.08.2020
Skrevet av
Siri Narverud Moen

Bizets kjente og populære opera er forkortet til konsert på Den Norske Opera & Ballett i høst.

I Carmen – en scenisk konsert skaper solister, barnekor, fullt kor og orkester på Den Norske Opera & Ballett nå en forkortet og annerledes Carmen. Ingeborg Gillebo synger hovedrollen i sin debut på Den Norske Opera & Ballett.

Når Bizets «hit-liste» av en opera åpner Hovedscenen denne høsten, har bare det aller viktigste fått plass. Samtidig får avstanden mellom utøverne spille en rolle i historien som fortelles, skriver Operaen i en pressemelding.

– Vi er underlagt strenge restriksjoner i denne oppsetningen, her er det bare plass til det Carmen dypest sett handler om. Mennesker som ønsker frihet i kjærligheten og i livet, samtidig som de er underkastet trange sosiale rammer, sier regissør Natascha Metherell.

Rolledebut som den grenseløse Carmen
Denne sceniske konserten setter fortsatt den kompromissløse Carmen i sentrum. Samtidig blir romanen som operaen er basert på en del av forestillingen, der Ingeborg Gillebo debuterer i tittelrollen. Ved sin side har hun Henrik Engelsviken som Don José, Yngve Søberg som Escamillo og Lydia Hoen Tjore som Micaëla. Regi og design er ved Natascha Metherell, og musikalsk ledelse er ved Cathrine Winnes. 

Premieren er på Den Norske Opera & Ballett i Oslo lørdag 22. august.

Den Norske Opera & Ballett

