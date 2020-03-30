Koronasituasjonen: Operaen avlyser og varsler store permitteringer

Den Norske Opera & Ballett holder stengt ut april, og 598 ansatte permitteres helt eller delvis.

Operaen har vært stengt for både publikum og ansatte siden 12. mars, i tråd med myndighetenes anbefalinger om korona og smittevern. Nå avlyses alle forestillinger, konserter og andre publikumsaktiviteter til og med 30. april, varsler Operaen i en pressemelding. Flere forestillinger i mai må også avlyses, på grunn av manglende tid til prøver og forberedelser. Så langt er 79 forestillinger og konserter berørt, og det kan bli flere avlysninger, opplyser Operaen. Alle som har kjøpt billetter blir kontaktet, og billetter til avlyste forestillinger blir refundert.

Korona rammer Operaens økonomi

Manglende drift fører til at mange ansatte midlertidig har mistet arbeidsoppgavene sine. Det er dette, i kombinasjon med behovet for å sikre Operaens økonomi, som er grunnen til at de fleste ansatte nå mottar varsel om hel eller delvis permittering.

– Vi får ikke utført oppdraget vårt slik situasjonen er nå. Korona-pandemien rammer også økonomien vår hardt, selv om Den Norske Opera & Ballett mottar betydelig statsstøtte. Et stengt operahus og avlyste forestillinger betyr store tapte egeninntekter, sier administrerende direktør, Geir Bergkastet.

Musikere, sangere og dansere blir delvis permittert

Operaens utøvende kunstnere trenger å holde ferdighetene sine ved like og blir derfor delvis permittert. Enkelte medarbeidere i andre stillinger fortsetter i jobb for å ivareta funksjoner som er nødvendige selv når Operaen er stengt. Den øverste ledergruppen tar et lønnskutt på 20 prosent så lenge husets ansatte er permittert.

– Det siste vi ønsker å gjøre, er å permittere våre folk, som hører hjemme på eller bak scenen. Men nå er dette nødvendig, både fordi vi ikke får utført våre kjerneoppgaver, og fordi vi må håndtere økonomien vår. Vi vil løpende vurdere når medarbeidere kan komme tilbake i jobb og gleder oss til å kunne åpne dørene for publikum igjen, sier Operaens direktør.