Samuraibeskyttelse i ny samisk rap

«Samiraien» i Ailu Valles låt kjemper for bevaring av naturområder.

Den samiske hiphop-artisten Ailu Valle er tilbake med ny musikk: låta «Sámirai» ble gitt ut på samisk nasjonaldag, 6. februar. Med hard produksjon, korteksturer og skarp lyrikk, kanaliserer Ailu Valle en figur, Sámirai, som skal stå for styrke og beskyttelse.

Låta er produsert av Juan Muteniac, og er Ailu Valles første slipp på det samiske plateselskapet Fierran Records. Lávre Johan Eira, som du kunne lese intervju med på Ballade nylig, driver selskapet.

– Mer enn bare en låt er «Sámirai» også duodji, og del av et større tverrkunstnerisk samisk kunstprosjekt, skriver de i pressemeldinga for låta.

Prosjektet var opprinnelig et bestillingsverk til utstillinga Eanangiella ved Oulu kunstmuseum, og kobler estetikk og verdier i den japanske samuraitradisjonen til samisk kulturell og politisk kontekst.

– I kjernen av «Sámirai» ligger behovet for beskyttelse, særlig for samisk ungdom som vokser opp i det Valle mener er en ny bølge av «grønn kolonialisme», der naturinngrep ofte rettferdiggjøres i bærekraftens navn. Som svar på inngrep i samiske landområder påkaller han den fiktive krigerånden Sámirai, som skal være forankret i samisk motstandskraft og med paralleller til japanske bushido-verdier som ære, plikt og mot, beskrives det i låtslippet.

For den som kjenner amerikansk hiphop, er også Wu-Tang Clan inspiratorer, som i sin Liquid Swords-æra skal holde knivskarp presisjon i tekstene. Utdrag fra teksten lyder «sánit leat mu vearju, mainna mun bealuštan min kultuvrra»; «ord er mine våpen, som jeg forsvarer vår kultur med.»

Sámirai-drakten er designet og sydd av Inga-Wiktoria Påve. Sámirai-masken er skåret av Fredrik Prost i bjørk og reinsdyrshorn.

Masken i samiske materialer og duodji(håndverk-)tradisjon bærer Valle som «et kulturelt og åndelig skjold i kampen for samisk språk, land og levemåter» (sitat pressemelding). Valle brukte den under åpningen av Eanangiella-utstillingen 16. januar.