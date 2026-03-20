Ballade video: Kom nærmere i stormen

Søndag morgen med Arif Murakami, Tomora x 2, Ida Stein, Morten Qvenild, Håkon Siri, Filip Ring, FRANTX og Bladverk x 2.

Det fortsetter å komme ut mange norske musikkvideoer. Derfor presenterer vi også denne uken hele ti produksjoner. Noen er helnorske, mens andre er samarbeid mellom norske og utenlandske aktører. Både Tomora og Bladverk er representert med to videoer hver.

Flere av videoene har tilknytning til et større kunstfelt. Det gjelder for eksempel Bladverk, som har invitert kunstnere, tegnere og regissører fra Canada, Skottland og USA til å lage sine tolkninger av musikken deres. Det er også ment som et håndslag til den møysommelige, tidkrevende og menneskeskapte kunsten i en tid der KI er på full fart inn.

Kort sagt: God fornøyelse!

ARIF MURAKAMI: Sinatra

Arif Nassor Salum, kjent som både Arif Murakami og Phil T. Rich, slapp sist uke det nye albumet Mannen som døde stående. Det er ute på Sony Music Norge, og er rapperens sjette langspiller siden 2012.

På det nye albumet har Arif jobbet med produsenter som Askjell Solstrand (Aurora, Sigrid, Delara), Marcel Basima (Stig Brenner, Gabrielle), Pacify (Yasin, 1.Cuz), og Filip Kollsete (Stig Brenner, Ylva, Emma Steinbakken, Gabrielle).

Høsten 2024 arrangerte Munchmuseet Arif på Munch, beskrevet som ny musikk fra Arif i kombinasjon med film, lys, interaktivitet og events. Den kinesisk-amerikanske filmskaperen Andrew Thomas Huang sto bak konseptet og fortellingen, inspirert av Edvard Munchs kunst. I løpet av utstillingen kunne du også oppleve Arif i arbeid med nytt materiale i et lydstudio.

Arif Nassor Salum har vunnet Spellemann to ganger, sist for EP-en «Å drukne en fisk» i 2023. Han har også deltatt i Hver gang vi møtes på TV2. Ballade video har presentert ham før, blant annet med videoene til «(Åh) Tåmy, Tåmy – Rifla x Sheriff» med Karpe i 2023 og «Galopp» med Coucheron, May og Stig Brenner i 2025.

Det er Askjell Solstrand som har produsert «Sinatra», der han også bidratt med tekst. Videoen er regissert av NikkyZabo, alias Niklas Zaborowski. Anna Schrader er produsent, mens Marius Aaserud har vært hovedfotograf.

TOMORA: Come Closer

Tomora er sideprosjektet til Tom Rowlands fra Chemical Brothers og vår egen Aurora Aksnes. De har sluppet to singler i det siste, der vi like godt viser begge.

«Come Closer» kom i februar, og blir også tittelsporet på det kommende debutalbumet til duoen. Videoen her fremstår som lett David Lynch-inspirert, og er regissert av Adam Smith. Tim Bell har vært kreativ produsent, mens Finlay Kingston har filmet.

Albumet Come Closer vil slippes 17. april 2026. Tomora skal ellers spille på flere festivaler, inkludert Øya i Oslo den 14. august. Det skjer i Sirkus-teltet. Andre festivaljobber inkluderer Coachella i USA, NOS Alive i Portrugal, Colours of Ostrava i Tsjekkia, Down The Rabbit Hole I Nederland og Babylon Soundgarden i Tyrkia.

I mars og april blir det også Tomora-konserter i Liverpool, London, San Fransisco og Los Angeles.



TOMORA: Somewhere Else

Det nye albumet ser ut til å inneholde tolv låter, og vil inkludere debutsingelen «Ring The Alarm». Den har vi tidligere vist her i Ballade. Det er Capitol som er utgiver av Come Closer.

Det er nok en gang Adam Smith som er regissør på «Somewhere Else», som ble sluppet i starten av mars. Ellers er det kreative teamet stort sett det samme, der Finlay Kingston igjen har filmet.

Adam Smith lagde alt i 2019 visualizer-videoen til The Chemical Brothers «Eve Of Destruction», der Aurora medvirket på vokal. Han var også med på å skape de visuelle elementene til Auroras live-show i 2024.

– Tom og Aurora begynte å spille ting for meg ganske tidlig, fortalte Smith til Creative Review i desember 2025.

I forbindelse med videoen til «Ring The Alarm» presenterte han 300–400 bilder for artistene, som deretter valgte ut de som snakket mest til dem – og passet best til musikken.



IDA STEIN: Storm

Den norske artisten, produsenten og låtskriveren Ida Stein slapp musikkvideoen til «Storm» denne uken. Låta omtales som et av de mest ladede sporene fra hennes kritikerroste debutalbum Bring It On, mens videoen viderefører albumets stemning i et nedstrippet og filmatisk visuelt univers.

– «Storm» er bygget på dempet elektronikk som gradvis intensiveres og fanger øyeblikket der indre press møter viljen til å stå i det, sier Ida Stein om sangen.

– For meg handler «Storm» om det øyeblikket du står midt i kaoset og innser at du fortsatt har kraft igjen, selv om du kjenner på det vonde. Den kretser rundt følelsen av å være fanget i egne tanker – og komme sterkere ut på den andre siden.

Videoen er regissert av Celina Bassili, som er en norsk-egyptisk set designer med base i London og Oslo. Hun har jobbet på videoer for artister som Robyn, King Krule, Jerskin Fendrix, Ellie Goulding og Kylie Minogue, i tillegg til spillefilmprosjekter som The Moment (Charli XCX), Hedda og Disneys Snow White. Samt TV-serien om The Sandman.

«Storm» er Bassilis regidebut – og resultatet av et lenge planlagt samarbeid mellom henne og Ida Stein. Videoen er filmet ute i stormen i Sandefjord og i det nedstrippede industrilokalet til gamle Grans Bryggeri, og lar både natur og rom fungere som emosjonelle landskap.

Bring It On ble sluppet i oktober 2025 på Ida Steins eget plateselskap Silver Shapes Records.



MORTEN QVENILD: Være lære

Her ser og hører vi den første singelen fra Morten Qvenilds kommende soloalbum Lokalt piano.

– «Være lære» er også den første låta som ble til av de på plata, forteller Qvenild.

– Den oppsto mens jeg eksperimenterte med noen små roboter som holdt en trommestikke, der jeg kunne programmere rytmer hvor disse små motorene dælja løs inne i flygelet.

– All rytmen på låta er lyder fra inne i et flygel. Dette var faktisk så lenge siden som før covid. Siden har låta utvikla seg gjennom spilling live – og et par digitale, desperate Facebook-versjoner under covid til den mastra versjonen dere hører i dag.

– Tematikken i låt og video handler om velsignelsen, forbannelsen og rastløsheten det medfører at jeg hele tiden vil videre. Og ikke minst hvordan dette påvirker de folka jeg er glad i.

– Videoen består av egne filmer fra en turné i Australia og mine yndligsterreng i den norske fjellheimen, og understreker denne ambivalensen.

Lokalt piano er Morten Qvenilds andre soloalbum, og vil utgis digitalt og på vinyl i mai. Det slippes på SusannaSonata, det fine plateselskapet til Susanna Wallumrød.



HÅKON SIRI: Hei Samemafia

Premiere! Musiker og lydkunstner Håkon Siri ga ut albumet Hei Samemafia 6. februar, som er samenes nasjonaldag. Nå er også en video til tittelkuttet klar.

Den er laget ved hjelp av KI og matet med analoge bilder Maria Pasenau har tatt, sammen med historiske og aktuelle scener.

– Som same oppvokst i Oslo har jeg alltid vært glad i kulturarven, språket, joiken og tradisjonene, men jeg har savnet musikk som speiler hvordan det er å stå midt mellom to verdener, fortalte Håkon Siri nylig til NRK.

– Det ble en viktig drivkraft i albumet, å finne lyden til det mellomrommet. Jeg prøver å gi lyd til det komplekse i identitet, kultur og humor, i et univers som både er popkulturelt, catchy og litt mørkt.

Håkon Siri har produsert, skrevet og sunget albumet selv, og gitt det ut på Same.no. De siste årene har han gjerne samarbeidet med Maria Pasenau. Hun er opprinnelig fotograf, men har som samtidskunstner også jobbet med video, lyd, installasjon, performance og skulptur.

De to har tidligere hatt felles utstillinger som Sex og Sameliv, Herpes we finely got something in common og The Odder Erotica.

Håkon Siri er født i Nesseby/Unjárga, og har ellers jobbet i Odda og Bergen.



FILIP RING: Lucifers klem

Jeg pleide å bry meg, nå gir jeg mer faen er ute i dag. Det er den trettende (!) fullengderen fra Filip Ring siden debuten i 1998. Han fikk i 2018 et eget kapittel kalt «Ring of fire» i boken Full pakke og stinn brakke – historien om Kristiansands rockehistorie.

Det er åtte år siden forrige soloutgivelsen fra Ring. I mellomtiden har han stått bak tre album og to julesingler med bandet Vekkelsen, som har vakt både oppsikt og debatt. De har også spilt support for Witch Club Satan og Valkyrien Allstars.

Mange gjester medvirker på platen, inkludert folk som Petter Pogo, Ole Mofjell, Ivar Ravi, Øyvind Holm og Einar Stenseng. Samt ekteparet Robert Arellano og Jodie Jean Marston fra kretsen rundt Bonnie Prince Billy.

Albumet kommer ut på Alexander Lindbäcks Safe & Sound Recordings, og gis også ut som kassett på Haavard Tveito og Kjetil Manheims label Inner Robotic Records.

Videoen til «Lucifers klem» er laget av Erlend Evensen. Musikken er spilt inn av Håkon Gebhardt i Das Boot Studio i Firenze. Gebhardt spiller også elektrisk gitar her, mens Ole Mofjell og Salvador Ernesto Sanchez Weishaupt står for trommer og beats. Reidun Mork fra Skeive Vekkelsen medvirker på vokal.



FRANTX: EPK

FRANTX beskriver seg selv som et glitch-noise-band. De har base i Paris og tette bånd til Norge. De sier selv at de kom sammen for å stille spørsmål ved rollene som musikere. Og utforske grensene for instrumentene sine gjennom «utvidede teknikker, heterodokse forsterkninger og elektronikk.»

FRANTX har ellers blitt omtalt som en blanding av Hello Kitty og Anthony Braxton (!). I april kommer de med det nye albumet IDUTYDU, som står for I Didn’t Understand That You Didn’t Understand.

Bandet består av Fanny Meteier (tuba, stemme, lekesynth), Andrea Giordano (stemme, elektronikk, melodica), Pierre Pradier (elektrisk og akustisk gitar, stemme) og Marco Luparia (trommer, elektronikk, stemme).

– Jeg er fra Cuneo i Italia, men bor i Norge, forteller Andrea Giordano. – Jeg har absolutt vokst inn i det norske kulturmiljøet, og kommer nok til å være her lenge.

Som musiker, sanger og komponist har Giordano undersøkt hvordan akustiske instrumenter kan forsterkes med elektroniske midler. Hun har skapt vokalverk på piemontesisk, og har samarbeidet med folk som Eivind Lønning og Kjell Bjørgeengen.

I 2024 ga hun ut kammerverket og albumet Alea på Sofa Music. Det ble i Ballade omtalt som «ei av årets djupaste lyttereiser.» Hun har master og bachelor fra Norges musikkhøgskole, der hun har studert med Sidsel Endresen, Lene Grenager og Ivar Grydeland.



BLADVERK: Sunday Morning

Bladverk debuterer i dag med albumet Monumental thrill, monumental chill på bergensbaserte Apollon Records. I sentrum står gitarist og komponist Henrik Schmidt, som blant annet har spilt med MesaVerde, Synne Sanden og Shimmering.

Lars Fremmerlid står for produksjon og trommespill, mens Jørgen Apeness bdrar på vibrafon og Jonas Lundekvam på tangenter. Alle tre har også opptrådt i MesaVerde, mens Håkon Kornstad gjester på saxofon.

Monumental thrill, monumental chill er dels innspilt i urbane Oslo – og dels på storgården Sleðavágr i Horten, med en historie som går helt tilbake til 1300-tallet. Det stedet går også under navnet Falkensten bruk, og drives av Schmidt selv.

Albumet beskrives av Apollon Records som «en vandring i skiftende lys, en plate som ikke forklarer seg selv, men inviterer deg inn, som en sti du sanser før du fullt ut ser den».



BLADVERK: Anatomy

Hele fire singler har blitt utgitt før albumet, akkompagnert av animerte musikkvideoer. Fire forskjellige kunstnere og regissører, fra Canada, Skottland og USA, har laget sine tolkninger av musikken. Dette legemliggjør Bladverks kjærlighet til håndlaget kunstnerisk uttrykk.

Første singel var «Sunday Morning», som ble sluppet 30. januar. Her var videoen laget av av Owen Mu. Andre singel, «The Ink», fulgte ​​27. februar med video av Lysi. Tredje single, «Anatomy» med Håkon Kornstad, kom ut 6. mars. Her sto Harry Frost bak videoen. Den fjerde og siste videoen heter «Rapids». Den var laget av Summer Wang, og ble sluppet 13. mars.

Monumental thrill, monumental chill vil bli utgitt på vinyl og alle strømmetjenester.



Vi ønsker alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

