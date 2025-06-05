Rockheim er et kulturelt knutepunkt for norsk populærmusikk. Nå søker de musikkfans i utviklingen av ny utstilling.

(Foto: Geir Mogen / Rockheim)

Gratis undervisningstilbud til alle skoleklasser og barnehager på Rockheim fra høsten

05.06.2025
- Red.

Museet vil styrke barn og unges tilgang til kulturarv og musikkhistorie.

Alle skoleklasser og barnehager i Norge får gratis undervisningstilbud på museet fra september, melder det nasjonale museet for populærmusikk i Trondheim.

– Dette er et ledd i Rockheims mål om å styrke barn og unges tilgang til kulturarv og musikkhistorie, vi ønsker å gjøre det enklere for lærere og ansatte i skoler og barnehager i hele landet å bruke museet som en aktiv og alternativ læringsarena, sier Helle Thomassen Singsaas, avdelingsleder for formidling og publikum.

–  Med dette initiativet håper vi å senke terskelen for å ta turen til Rockheim. Vi mener at musikk er livsviktig – for samhold, helse og identitetsutvikling – og at alle barn og unge skal ha like muligheter til å lære og oppleve gjennom musikken. Hos oss møter de ekte musikkglede, formidlet av kunnskapsrike og engasjerte guider og pedagoger.

Tilbudet gjelder alle grunnskoler, videregående skoler og barnehager i hele Norge. Alle undervisningstilbud er gratis, og må forhåndsbestilles på nettsidene til museet, opplyser de.

 

