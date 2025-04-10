Henning Kraggerud vil bygge musikalske broer mellom Irland og Norge.(Foto: Robert Romik)

NotisKlassisk

Henning Kraggerud blir kunstnerisk partner for Irish Chamber Orchestra

Publisert
10.04.2025
Skrevet av
- Red.

En av Norges mest profilerte musikere er utnevnt til ny kunstnerisk partner i Irish Chamber Orchestra (ICO).

Orkesteret er internasjonalt anerkjent for sine musikere, som i følge omtaler er i stand til å «fange musikken som om de er trollbundet av dens blendende oppfinnsomhet». BBC Music Magazine og Washington Post fremhever orkestrets energi som «smittende».

– Jeg er begeistret for at Henning Kraggerud blir med i familien som kunstnerisk partner, sier ICOs administrerende direktør Gerry Keenan i en pressemelding.

– Henning har konsekvent vist sin eksepsjonelle evne til å komme i kontakt med vårt publikum over hele Irland, og inspirerer og gleder med hver fremføring. Hans varme tilnærming til musikk er grunnlagt på en dyp kjærlighet til musikken.

Henning Kraggerud (Foto: Robert Romik)

Kraggerud debuterte med ICO i mars 2022. Han returnerte i 2024 med Bachs Goldberg-variasjoner i en orkestrering sammen med Bernt Simen Lund, som ledet videre til den tredje turneen. Nå er han valgt som  kunstnerisk partner for orkestret, og begynner sitt treårige samarbeid i august 2025.

Kraggerud overtar posisjonen etter orkesterets tidligere samarbeid med anerkjente kunstneriske partnere som Thomas Zehetmair og Jörg Widmann.

Kraggerud forteller at samarbeidet med ICO har vært eksepsjonelt givende på grunn av hjertevarmen og oppriktigheten han har opplevd fra musikerne og hele teamet rundt ICO.

– De er veldig åpne for å utforske nye måter å øve og fremføre musikk på, inkludert bevegelse, dans, koreografiske elementer og nyskapende programmering, samt å bruke publikum interaktivt i konsertene. Arbeidet vårt sammen har hatt en stor påvirkning på meg, sier Kraggerud.

Kraggerud ser frem til å utvikle samarbeidet videre, dyrke relasjonene i byene og stedene ICO turnerer, inspirere hverandres kreativitet og høste av Irlands rike kulturarv og folk.

Den anerkjente musikeren vil fortsatt være kunstnerisk leder for Arktisk Filharmonisk Kammerorkester, og ønsker å skape nye samarbeid på tvers av landene.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

– Vi ønsker å skape nye samarbeid mellom Arktisk Filharmoni og ICO, i en tid der tverrkulturelle bånd blir stadig viktigere. Irland og Norge, som vestvendte regioner i Europa, kan dra nytte av hverandre og dette åpner for spennende muligheter.

arktisk filharmoniHenning KraggerudIrish Chamber Orchestra

Relaterte saker

NOSO – Arktisk Filharmoni – dirigent Christian Lindberg – Svalbard

Den politiske filharmonien

Arktisk Filharmoni er et interessant eksempel på at musikk har politisk kraft. Med musikere i Tromsø og Bodø, to byer...

Arnold Schönberg, selvportrett fra

Om klassisk og improvisasjon: Bjørn Alterhaug – jeg har gode nyheter til deg. Ting er i endring!

Musiker og pedagog Bjørn Alterhaug skrev nylig i Ballade om hvordan klassiske musikere har blitt fratatt improvisasjon. Her kommer svar...

Vivaldi Henning Kraggerud Arktisk Filharmoni pressefoto

Framoverlente tolkninger

Kraggerud og Arktisk filharmoni presenterer en frisk og framoverlent utgivelse med personlighet – bundet tematisk sammen av en nokså tynn,...

Stillbilde fra musikkvideoen til Ledfoot og Ronni Le Tekrø, Shut Up

Ballade video LXVIII: Tingen på terskelen

Fra Beethoven til Lovecraft. Syv videoer, to premierer. Med Helge Lien Trio, Annie, Øyunn, Daniel Aymara, Ledfoot & Ronni Le...

Flere saker

Polardegos tøffer seg i CAMOSHORTS (pønktitller er lov i caps lock)

Samplepønkerne setter inn høygir – følger opp Polardegos-debuten med ny EP

Et halvt år etter Norges første pønkplate utelukkende skapt på samples, er Polardegos klare med sin andre plate.

Tabita Berglund

Jakten på dirigenten

Har du ambisjoner om en profesjonell karriere som dirigent på internasjonalt nivå? Nå har du sjansen – portalen åpner denne...

Ida L Ghosh

Ny styreleder i nyMusikk

Ida Lykken Ghosh ble valgt til styreleder på nyMusikks landsmøte nylig. – Samtidsmusikk og lydkunst ligger godt innenfor mitt interessefelt...