Henning Kraggerud blir kunstnerisk partner for Irish Chamber Orchestra

– Henning har konsekvent vist sin eksepsjonelle evne til å komme i kontakt med vårt publikum over hele Irland, sier ICOs administrerende direktør Gerry Keenan.

En av Norges mest profilerte musikere er utnevnt til ny kunstnerisk partner i Irish Chamber Orchestra (ICO).

Orkesteret er internasjonalt anerkjent for sine musikere, som i følge omtaler er i stand til å «fange musikken som om de er trollbundet av dens blendende oppfinnsomhet». BBC Music Magazine og Washington Post fremhever orkestrets energi som «smittende».

– Jeg er begeistret for at Henning Kraggerud blir med i familien som kunstnerisk partner, sier ICOs administrerende direktør Gerry Keenan i en pressemelding.

– Henning har konsekvent vist sin eksepsjonelle evne til å komme i kontakt med vårt publikum over hele Irland, og inspirerer og gleder med hver fremføring. Hans varme tilnærming til musikk er grunnlagt på en dyp kjærlighet til musikken.

Kraggerud debuterte med ICO i mars 2022. Han returnerte i 2024 med Bachs Goldberg-variasjoner i en orkestrering sammen med Bernt Simen Lund, som ledet videre til den tredje turneen. Nå er han valgt som kunstnerisk partner for orkestret, og begynner sitt treårige samarbeid i august 2025.

Kraggerud overtar posisjonen etter orkesterets tidligere samarbeid med anerkjente kunstneriske partnere som Thomas Zehetmair og Jörg Widmann.

Kraggerud forteller at samarbeidet med ICO har vært eksepsjonelt givende på grunn av hjertevarmen og oppriktigheten han har opplevd fra musikerne og hele teamet rundt ICO.

– De er veldig åpne for å utforske nye måter å øve og fremføre musikk på, inkludert bevegelse, dans, koreografiske elementer og nyskapende programmering, samt å bruke publikum interaktivt i konsertene. Arbeidet vårt sammen har hatt en stor påvirkning på meg, sier Kraggerud.

Kraggerud ser frem til å utvikle samarbeidet videre, dyrke relasjonene i byene og stedene ICO turnerer, inspirere hverandres kreativitet og høste av Irlands rike kulturarv og folk.

Den anerkjente musikeren vil fortsatt være kunstnerisk leder for Arktisk Filharmonisk Kammerorkester, og ønsker å skape nye samarbeid på tvers av landene.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

– Vi ønsker å skape nye samarbeid mellom Arktisk Filharmoni og ICO, i en tid der tverrkulturelle bånd blir stadig viktigere. Irland og Norge, som vestvendte regioner i Europa, kan dra nytte av hverandre og dette åpner for spennende muligheter.