Ny, norsk musikk – 7 anbefalinger. Dag 4: Synne Skouen

Ballade publiserer komponist Gisle Kverndokks syv anbefalinger til verk av nålevende norske komponister, en serie han nylig startet på egen Facebookside. Her er Kverndokks fjerde anbefaling, komponisten Synne Skouen.

Redaktørs kommentar: Ballade har inngått et samarbeid med komponisten Gisle Kverndokk om å publisere hans syv anbefalinger til verk av nålevende norske komponister, en serie han startet på sin egen Facebookside i slutten av mars 2020. Serien startet opprinnelig opp som Kverndokks reaksjon på opplevelsen av at statskanalen NRK i liten grad spiller levende, norske komponister.

Men seriens kjerne er å løfte norske komponister og komposisjoner, og med det har serien også vakt både glede og engasjement i sosiale medier. Det er dette som er Ballades intensjon med å invitere til samarbeid; å kunne være med på å løfte, synliggjøre, fortelle og åpne opp for en levende, norsk, samtidig musikk innen partiturmusikken.

Vi er veldig glade for å kunne tilby Gisle Kverndokks syv anbefalinger til et musikkinteressert publikum over hele landet. Vi vil publisere anbefalingene spredt over tre uker, og dette er uke to.

God fornøyelse!



Av Gisle Kverndokk, komponist

Dag 4 med ny, norsk musikk – i dag: Synne Skouen! En fabelaktig komponist; original, alltid med en overraskelse på lur, lyttende til de minste, men avgjørende detaljer, og med en musikkdramatisk sjel. Hennes musikk har alltid en kontekst, som gjør at de tradisjonelle formene blir satt i et nytt lys. Musikkdramaet er alltid til stede i hennes verk, og for noen år siden slo hennes dramatiske talent ut i full blomst i den sterke operaen Ballerina. Portrettalbumet Call-Notes er et flott tverrsnitt av hennes produksjon, fra korte kammerstykker til den storslagne musikken til balletten Volven, lekkert orkestrert for symfoniorkester og elektronikk.

Fra dette albumet velger jeg hennes strykekvartett «O Vilhelm, Vilhelm». Musikken er fritonal på en uforutsigbar måte, samtidig som den er romantisk, har en gestisk stil, som en naturlig dialog mellom mennesker. Den minner meg litt om Den andre wienerskole, kanskje har hun det i seg fra sine studier i Wien? Men med en naturlighet der hennes personlige holdning skinner sterkt. Verket er skrevet for strykekvartett + 1 (!). Plutselig dukker en stemme opp som synger en romani-vise. Hele verket løfter seg, og måten strykerne forholder seg til denne vakre melodien er helt vidunderlig. Kontraster, men likevel vakre forlengelser av melankolien som fyller rommet. Oslo strykekvartett spiller vakkert på denne innspillingen, og jeg kan røpe hvem den mystiske «+1» er: den unike sangeren Ruth Wilhelmine Meyer, som ved uroppførelsen dukket opp fra publikum, helt uventet! Et vakkert verk hvor Synne igjen hadde en overraskelse på lur!

Jeg kan anbefale hele albumet Call-Notes, men her er en direkte link til strykekvartetten «O Vilhelm, Vilhelm»:

https://open.spotify.com/embed/track/0iakSZriViktfxsnkShnPi?si=OLe9osllTvyD3YCfzWRd8w&utm_source=oembed



Andre anbefalinger av Synne Skouen:

Synne Skouen har samarbeidet med mange fabelaktige sangere. Her er to av hennes (og mine!) favoritter, som jeg også har vært så heldig å få samarbeide med.

På mezzosopranen Hege Høisæters album Jordlys finnes mye flott musikk av Skouen, blant annet «Memento Malin», en arie bearbeidet fra operaen Ballerina:

https://open.spotify.com/embed/album/6fl3TyTyImf2jPgoYgK4T2?si=WA6_qcTpT9mU-6sCzO1PzQ&utm_source=oembed

Sopranen Guri Egge er kanskje den sangeren som har urframført mest norsk musikk. I sin lange og omfattende karriere har hun samarbeidet nært med et stort antall norske komponister. En av dem er selvfølgelig Synne Skouen, og på albumet Songs from the Last Century framfører hun Synne Skouens vakre «Rug»:

https://open.spotify.com/embed/track/36gohtUT8n08NfW3C2hXVf?si=ZuT-Bp2RQ3qXmfviBGR46g&utm_source=oembed