Millioner til utvikling av digital plattform

De regionale kompetansesenterne for musikk har fått ​2,3 millioner fra Kulturrådet til utvikling av en ​digital ressursbank for musikkbransjen​.

Kulturrådets ledelse har nylig vedtatt etter innstilling fra avdeling for ​kreativ næring ​å tildele de regionale kompetansesentrene for musikk ​alle midlene til musikkfeltet for regional bransjeutvikling til utvikling av en ​digital ressursbank for musikkbransjen​. Det innebærer at 2,3 millioner kroner skal brukes på å utvikle en nettside med ressurser og verktøy, maler og informasjon som forenkler arbeidshverdagen i musikkbransjen, skriver Are Bergerud, daglig leder i Tempo, kompetansesenter for musikkmiljøet i Midt-Norge, i en pressemelding til Ballade.

De syv regionale kompetansesenterne for musikk er Tempo​, ​Star, Brak, RYK, ØKS, SØRF ​og​ MØST​.

Kompetansesenterne er organisasjoner som jobber med kompetanseheving i alle ledd av musikkbransjen. De jobber innen alle sjangre, og dekker samlet sett hele landet. Dette prosjektet skal resultere i en ressursbank og digital verktøykasse for norsk musikkbransje, en samlet plattform for alle profesjonelle aktører uavhengig av geografi og felt.

– Målet er å skape en plattform som effektiviserer hverdagen til profesjonelle aktører i bransjen, enten du er musiker, artist, forlegger, manager, arrangør, studiomanager, produsent eller plateselskap, sier Bergerud i meldingen.

– Med ny og anvendelig kunnskap og verktøy – åpent og lett tilgjengelig – vil prosjektet være et referansepunkt for hele bransjen. Prosjektet skal gi profesjonelle aktører i Norge et internasjonalt fortrinn ved å ha tilgang på informasjon, strategiske hjelpemidler og samarbeidsverktøy. Nettsiden skal fungere som en felles plattform for hele feltet og sette standard for språk og bransjenormer. Prosjektet vil skape maler for fag- og sjangerfelt, samt bransjestandarder utarbeidet av en upartisk tredjepart. Satsingen har som ambisjon å løse en rekke utfordringer artister, organisasjoner og norsk musikkbransje står overfor. Dette blir fort et av de største samarbeidsprosjektene i norsk musikkbransje, sier Are Bergerud i Tempo.

Arbeidet med nettsiden er igangsatt, og det vil lanseres en beta-versjon allerede i 2020. Kompetansesenterne har satt ned en arbeidsgruppe på tre av organisasjonene; Tempo, MØST og STAR.

