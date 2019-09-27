Millioner til utvikling av digital plattform

27.09.2019
- Red.

De regionale kompetansesenterne for musikk har fått ​2,3 millioner fra Kulturrådet til utvikling av en ​digital ressursbank for musikkbransjen​.

Kulturrådets  ledelse  har  nylig  vedtatt  etter  innstilling  fra  avdeling  for  ​kreativ  næring  ​å  tildele de regionale kompetansesentrene for musikk ​alle midlene til musikkfeltet for regional bransjeutvikling til utvikling av en ​digital ressursbank for musikkbransjen​. Det innebærer at 2,3  millioner kroner skal brukes på å utvikle en nettside med ressurser og verktøy, maler og informasjon som  forenkler arbeidshverdagen i musikkbransjen, skriver Are Bergerud, daglig leder i Tempo, kompetansesenter for musikkmiljøet i Midt-Norge, i en pressemelding til Ballade. 

De syv regionale kompetansesenterne for musikk er Tempo​, ​Star, Brak, RYK, ØKS, SØRF ​og​ MØST​. 

Kompetansesenterne er organisasjoner som jobber med kompetanseheving i alle ledd av  musikkbransjen. De jobber innen alle sjangre, og dekker samlet sett hele landet. Dette prosjektet skal resultere i en ressursbank og digital verktøykasse for norsk musikkbransje, en samlet plattform for alle profesjonelle aktører uavhengig av geografi og felt. 

– Målet  er  å  skape  en  plattform  som  effektiviserer  hverdagen  til  profesjonelle  aktører  i  bransjen, enten du er musiker, artist, forlegger, manager, arrangør, studiomanager, produsent eller plateselskap, sier Bergerud i meldingen. 

– Med  ny  og  anvendelig  kunnskap og verktøy – åpent og lett  tilgjengelig – vil prosjektet være et referansepunkt for hele bransjen. Prosjektet skal gi profesjonelle aktører i Norge et internasjonalt fortrinn ved å ha tilgang på informasjon, strategiske hjelpemidler og samarbeidsverktøy. Nettsiden skal fungere som en felles plattform for hele feltet og sette standard for språk og bransjenormer. Prosjektet vil skape maler for fag- og sjangerfelt, samt  bransjestandarder utarbeidet av en upartisk tredjepart. Satsingen har som ambisjon å løse  en rekke utfordringer artister, organisasjoner og norsk musikkbransje står overfor. Dette blir fort et av de største samarbeidsprosjektene i norsk musikkbransje, sier Are Bergerud i Tempo. 

Arbeidet med nettsiden er igangsatt, og det vil lanseres en beta-versjon allerede i 2020. Kompetansesenterne har satt ned en arbeidsgruppe på tre av organisasjonene; Tempo, MØST og STAR.

Her kan du se liste over tildelingene fra Kulturrådets «Kreativ næring – regional bransjeutvikling»-midler.

Relaterte saker

De regionale kompetansesenterne og Music Norway skriver samarbeidsavtale om felles prosjekter som skal komme norske musikere og bransjepersoner til gode.

Vil legge til rette for regional vekst i musikkbransjen

Norges regionale kompetansesentre for musikk og Music Norway med avtale om samarbeid.

Brak

Kulturrådet lager støtteordning for kompetansesentrene

– Vi håper at dette vil rydde litt i jungelen av begreper som har skapt forvirring blant mange, sier utvalgsleder...

Brak

Arrogant, mangler kunnskap og hvor er arrangørene?

Dette var noen av karakteristikkene da nær samtlige på talelisten slaktet Kulturrådets innspillsnotat om styrking av regionale sentre og nettverk...

Flere saker

Illustrasjonbilde fra musikalen «Sweeney Todd» ved Bergen Nasjonale Opera. Modell Simen Marius Granlund, master barber ved Bjørgvin Barbersalong i Bergen

Statsbudsjettet 2020: Reell nedgang for operafeltet

INNLEGG: Tildelingene til operafeltet de siste seks årene har ikke kompensert for lønns- og prisveksten, noe som i praksis har...

Kultur og likestillingsminister Anette Trettebergstuen, sjefsanalytiker Elisabet Sørfjorddal Hauge og sjefsanalytiker Frode Bjørgo fra Oxford Research (på skjerm) og direktør i Kulturtanken Øystein Vidar Strand

Trettebergstuen svarer SV om Den kulturelle skolesekken og Kulturtanken

Stortingspolitiker Kathy Lie fra SV stilte nylig spørsmål om den videre utformingen av Den kulturelle skolesekken og en anbefalt styrking...

Sonia Loinsworth

Synger livets låt om lidelse

Sonia Loinsworth er oslojenta fra Østensjø som dro ut i verden og tok den med seg hjem igjen. Hun har...