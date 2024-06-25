Bukta årets festival 23 NKA

Buktafestivalen i Tromsø er kåret til Årets festival 2023, og ble overrasket med prisoverrekkelse fra Norske Kulturarrangører mandag formiddag. (Foto: Juan Sebeastian Wilche)

Dobbel seier til Tromsø: Festivalpris til Bukta, fotopris til Blårock

25.06.2024
Guro Kleveland

Norske Kulturarrangører deler ut priser i nord og sør: Tromsø representerer, og fra før har Dirty Old Town i Kristiansand vunnet prisen som Årets helårsarrangør 2023.

Mandag formiddag ble Tromsøs konsertarrangører Buktafestivalen og Blårock overrasket med hver sin gjeve pris: Buktafestivalen med prisen Årets festival 2023, og Blårock (også kjent som Rockeklubben Ekte Rock) med Årets øyeblikk, en pris der publikum stemmer frem sitt favorittøyeblikk festet til kamera.

Det var fotograf Johannes Brøndbo som tok det stemningsfulle vinnerbildet under en konsert med Tromsøbandet LÜT på Blårock/Rockeklubben Ekte Rock.

Priskategorien hadde fem nominerte; Oslo-klubben BLÅ og fotograf Baard Henriksen, den samiske musikk- og kulturfestivalen Márkomeannu og fotograf Steve Nilsen, Olavsfest i Trondheim og fotograf Esben Krogstad Kamstrup samt Oslo Pride og fotograf Olav Holten.

Årets øyeblikk 2023. Bildet er tatt under en konsert med Tromsøbandet LÜT  på Blårock/Rockeklubben Ekte Rock. (Foto: Johannes Brøndbo)

– I over 20 år har Buktafestivalen levert en helt unik rockefestival i Telegrafbukta. Festivalen har blant annet utmerket seg med sitt arbeid for å ivareta og videreutvikle det nordnorske rockemiljøet. I tillegg har de en tydelig profil hvor den nordnorske kystkulturen står i fokus, sa Nyaling Saidy Kiil fra Norske Kulturarrangører da hun overrakte prisen.

De viser seg som en tilpasningsdyktig arrangør som også tar sitt samfunnsansvar seriøst. Buktafestivalen har blant annet lagt ned stor innsats i bærekraftsarbeidet, både med tanke på det sosiale, det økonomiske og miljøet. Det gode arbeidet har ikke gått ubemerket hen, og nå har landets arrangører stemt frem Bukta som vinner av Årets festival 2023. At det er arrangørkollegaer fra hele landet som har stemt frem vinneren gjør at prisen henger ekstra høyt, kommenterte Kiil.

Buktafestivalen var nominert sammen med Telemarkfestivalen, Øyafestivalen, Oslo World og Sámi Beassášmárkanat. Gjengen bak vinnerfestivalen kommenterer selv i sosiale medier at de ble kjempeoverrasket da de fikk prisen i hende på kontoret mandag formiddag, og at de «ikke har landet helt enda». De takker «den flotte staben vår, styret, alle våre frivillige, samarbeidspartnere, leverandører, publikum, artistene, og alle andre som er med på å skape den aller beste festivalopplevelsen». Buktafestivalen fikk samme pris også for 13 år siden.

Den 21. utgaven av Buktafestivalen skjer 19.-20. juli, med blant andre Bel Canto, Heave Blood & Die, Span, Motorpsycho og No. 4 på programmet.

I mai ble konsertarrangøren Dirty Old Town i Kristiansand kåret til Årets helårsarrangør 2023 av arrangørkollegaer fra hele landet. Dirty Old Town har gjort en særskilt innsats det siste tiåret for å skape møteplasser, bygge et rikt kulturliv og ha fokus på et bærekraftig kulturliv, sa Norske Kulturarrangører om prisvinneren.

Dirty Old Town var nominert sammen med Tou, Terminalen Byscene, Riksscenen og Det Norske Studentsamfund.

Dirty Old Town med prisen Årets helårsarrangør 2023. Fra venstre Mira Svartnes Thorsen, Rachel Ann Lewis og Jan Kenneth Transeth. Nyaling Saidy Kiil delte ut prisen på vegne av Norske Kulturarrangører. (Foto: Torstein Lund Sperstad / Oclin)

Arrangørprisen har blitt delt ut siden 2001, og det er Norske Kulturarrangører som står bak den. Det er en kollegapris, som innebærer at det er arrangørbransjen selv som stemmer frem vinnerne i de ulike kategoriene. En fagjury plukker ut finalistene, mens bransjen stemmer frem hvem som skal æres som Årets festival, Årets helårsarrangør, Årets nykommer og Årets inspirasjon. Det er kun fotoprisen Årets øyeblikk som stemmes frem av publikum.

